Portefeuille durable prudent Canada Vie - Le fonds cherche à générer un niveau de revenu modéré assorti d'un certain potentiel de croissance du capital à long terme au moyen d'une approche d'investissement responsable. Sa composition de l'actif cible est de 70 % en titres à revenu fixe et de 30 % en actions.

- Le fonds cherche à générer un niveau de revenu modéré assorti d'un certain potentiel de croissance du capital à long terme au moyen d'une approche d'investissement responsable. Sa composition de l'actif cible est de 70 % en titres à revenu fixe et de 30 % en actions. Portefeuille durable équilibré Canada Vie - Le fonds cherche à générer un équilibre entre revenu et croissance du capital à long terme au moyen d'une approche d'investissement responsable. Sa composition de l'actif cible est de 50 % en titres à revenu fixe et de 50 % en actions.

- Le fonds cherche à générer un équilibre entre revenu et croissance du capital à long terme au moyen d'une approche d'investissement responsable. Sa composition de l'actif cible est de 50 % en titres à revenu fixe et de 50 % en actions. Portefeuille durable de croissance Canada Vie - Le fonds cherche à générer une croissance du capital à long terme et un certain revenu au moyen d'une approche d'investissement responsable. Sa composition de l'actif cible est de 20 % en titres à revenu fixe et de 80 % en actions.

« Nous sommes heureux de bonifier notre gamme de fonds distincts en lançant trois portefeuilles qui permettent aux Canadiens d'allier l'objectif au rendement », a souligné Steve Fiorelli, vice-président principal, Solutions de gestion du patrimoine, Canada Vie. « Les défis environnementaux, sociaux et de gouvernance sont plus importants que jamais. Non seulement les clients se soucient davantage de ces questions, mais ils reconnaissent également les risques d'investissement que posent les défis en matière de durabilité. Ces solutions sont axées sur la détermination, la mesure et la gestion des facteurs ESG, ce qui peut aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers d'une manière socialement responsable. »

Conçu comme une solution de fonds de fonds, chaque portefeuille est géré activement pour prendre en compte les facteurs ESG ainsi que les caractéristiques de risque et de rendement.



« Dans le contexte actuel de faibles taux d'intérêt et d'incertitude du marché, les clients ont besoin de stratégies de placement qui leur permettent d'obtenir un rendement raisonnable tout en gérant le risque », a déclaré Hugh Moncrieff, vice-président exécutif, Réseau-conseils et Affaires de l'industrie, Canada Vie. « Les Portefeuilles durables Canada Vie offrent plusieurs avantages aux Canadiens en une seule solution : un potentiel de croissance et une meilleure gestion des risques découlant d'une solution multiactifs diversifiée à l'échelle mondiale, un accent mis sur l'investissement responsable, et une sécurité accrue provenant du contrat de fonds distincts. »

Les Portefeuilles durables Canada Vie sont offerts par l'intermédiaire d'une police de fonds distincts établie par La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie et en tant que fonds communs de placement gérés par Gestion de placements Canada Vie limitée, ce qui a été annoncé en septembre 2021. Les Portefeuilles durables Canada Vie ont comme sous-conseiller J.P. Morgan Asset Management (JPMAM), un chef de file de l'investissement responsable. La vaste expérience des placements d'actifs multiples de JPMAM et les abondantes ressources que cette société consacre à l'analyse des facteurs ESG font d'elle le sous-conseiller idéal, qui fera profiter ces portefeuilles de son expertise en la matière.

Pour de plus amples renseignements sur les Portefeuilles durables Canada Vie, consultez le site canadalife.com/fr/investir.

Une description des principales caractéristiques de la police de fonds distincts est présentée dans la notice explicative. Tout montant affecté à un fonds distinct est investi aux risques du propriétaire de la police et sa valeur peut augmenter ou diminuer.

À propos de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie

La Canada Vie est un chef de file du secteur de l'assurance, de la gestion de patrimoine et des avantages sociaux qui vise à améliorer le bien-être financier, physique et mental des Canadiens. Depuis plus de 170 ans, les particuliers, les familles et les propriétaires d'entreprise de partout au pays savent qu'ils peuvent compter sur nous pour leur fournir des conseils avisés et pour tenir nos engagements.



Depuis le 1er janvier 2020, la Great-West, la London Life et la Canada Vie forment une seule compagnie, la Canada Vie. Aujourd'hui, nous sommes heureux de servir plus de 12 millions de clients d'un océan à l'autre.

SOURCE Canada Vie

Renseignements: Liz Kulyk, Vice-présidente adjointe, Relations avec les médias et Affaires publiques, Canada Vie, 204 391-8515, [email protected]