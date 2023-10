Le changement aidera les investisseurs à constituer des portefeuilles plus résilients face à l'évolution des conditions des marchés et mieux adaptés à leurs valeurs

WINNIPEG, MB, le 23 oct. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie (la Canada Vie) et Gestion de placements Canada Vie limitée (GPCV) annoncent une bonification de leurs gammes de fonds distincts et de fonds communs de placement.

En raison de la demande accrue pour des solutions de placement plus durables, les deux sociétés font en sorte que cinq des fonds sous-jacents des Portefeuilles durables Canada VieMC soient offerts en tant que fonds communs de placement et fonds distincts autonomes portant la marque de l'investissement responsable.

« Que ce soit par les produits qu'ils achètent ou les entreprises avec lesquelles ils font affaire, les Canadiens nous disent qu'ils veulent apporter une contribution positive au monde qui les entoure, tout en travaillant à la réalisation de leurs objectifs financiers. Nous les aidons donc à y arriver grâce à des solutions autonomes d'investissement responsable qui visent à s'harmoniser avec leurs valeurs », commente Steve Fiorelli, vice-président principal, Solutions de gestion du patrimoine, Canada Vie et chef de la direction, GPCV. « Voilà une autre façon pour la Canada Vie de montrer son engagement envers l'investissement responsable, tout en aidant les Canadiens à répondre à leurs besoins en matière de planification de la sécurité financière. »

De même, la Canada Vie annonce aujourd'hui une bonification de sa gamme de fonds distincts avec l'ajout d'un nouveau fonds, le fonds Actifs réels diversifiés. Cela fait suite à une annonce semblable faite plus tôt en 2023 relativement à sa gamme de fonds communs de placement. Il s'agit d'un autre pas en avant dans sa démarche en vue d'établir une gamme de produits de gestion du patrimoine de premier plan permettant aux conseillers de répondre aux besoins évolutifs de leurs clients.

« Récemment, l'inflation a atteint des sommets inégalés depuis 40 ans et les marchés ont connu une volatilité considérable. Compte tenu des conditions de marché changeantes, offrir des options de produits diversifiées est plus important que jamais. Avec ce nouvel ajout à notre gamme de fonds distincts, nous bonifions encore davantage les options offertes aux conseillers et à leurs clients. Cela se traduit par un plus grand nombre d'occasions de placement visant à aider les clients à atteindre leurs objectifs à long terme, quelles que soient les conditions du marché. »

Parmi les autres changements apportés aujourd'hui, mentionnons la réouverture du fonds distinct Actions de marchés émergents aux nouveaux investisseurs et l'ajout du fonds Croissance petites et moyennes capitalisations mondiales à notre gamme de fonds distincts. Ces changements permettront d'offrir de nouvelles options de placement et aideront les conseillers à répondre aux besoins en constante évolution des clients et à leurs objectifs à long terme.

Soucieuse de constamment faire évoluer sa gamme de fonds distincts pour lui donner plus de cohésion et la rendre plus conviviale, la Canada Vie renomme aujourd'hui 12 fonds distincts en vue de retirer la marque Parcours de leur nom. Ce changement a pour but de permettre aux conseillers de se concentrer sur ce qu'ils font le mieux : établir des relations avec les clients et générer des ventes futures.

Mises en garde

Ces fonds sont offerts par l'intermédiaire d'une police de fonds distincts établie par La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie. Les fonds autonomes d'investissement responsable sont offerts en tant que fonds communs de placement gérés par Gestion de placements Canada Vie ltée et distribués exclusivement par l'entremise des Services d'investissement Quadrus ltée. Toute décision de placement doit être prise après mûre réflexion. Tout montant affecté à un fonds distinct est investi aux risques du propriétaire de la police et sa valeur peut augmenter ou diminuer. Les fonds communs de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif du rendement dans l'avenir.



