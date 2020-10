La Canada Vie annonce une aide financière pour les petites entreprises

Dans le cadre du programme Coup de pouce aux entreprises, 12 petites entreprises au Canada toucheront un don unique de 10 000 $.

WINNIPEG, MB, le 28 oct. 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, la Canada Vie a annoncé le lancement d'un nouveau programme appelé Coup de pouce aux entreprises, qui viendra en aide aux petites entreprises canadiennes grâce à 12 dons uniques de 10 000 $.

En raison de la pandémie de COVID-19, les petites entreprises n'ont jamais affronté autant d'adversité. Certaines d'entre elles ont pu innover et modifier leur modèle d'affaires pour continuer de servir leurs clients différemment, mais bien d'autres sont aux prises avec des défis de taille et peinent à survivre. C'est pourquoi la Canada Vie a créé le programme Coup de pouce aux entreprises - un moyen d'offrir à de petites entreprises un soutien financier qui pourrait changer le cours des choses. La Canada Vie invite les entreprises à s'inscrire au programme en ligne.

« Les petites entreprises font partie intégrante de l'économie canadienne et elles sont au cœur de nos collectivités. À la Canada Vie, nous reconnaissons tant les difficultés qu'elles ont rencontrées cette année que la détermination dont elles ont fait preuve pour les surmonter », indique Jeff Macoun, président et chef de l'exploitation, Canada à la Canada Vie. « Comme nous faisons partie d'une organisation qui s'engage à favoriser le bien-être des Canadiens, nous voulons les aider à se remettre sur pied. »

Pour s'inscrire, les petites entreprises doivent tout simplement se présenter sommairement à la Canada Vie et expliquer les changements positifs qu'elles pourraient apporter grâce à ce don unique de 10 000 $. Les 12 entreprises sélectionnées seront annoncées au début de 2021 et pourront compter sur un soutien financier supplémentaire pour commencer l'année.

« Nous avons vu à quel point la pandémie est difficile pour les petites entreprises au Canada, mais nous avons aussi vu à quel point les entrepreneurs sont déterminés à maintenir leurs employés en poste et à servir leurs clients et leur collectivité. Leur résilience est une source d'inspiration quotidienne, au même titre que le sens de l'initiative démontré par les entreprises de plus grande envergure, comme la Canada Vie avec son programme Coup de pouce aux entreprises », soutient Perrin Beatty, président et chef de la direction à la Chambre de commerce du Canada.

Il est possible de s'inscrire au programme en ligne jusqu'au 12 novembre. Les entreprises sélectionnées seront présentées en janvier 2021.

