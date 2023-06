RRC Polytech affectera de nouveaux fonds à la mise sur pied d'un programme de mentorat profondément ancré dans la culture autochtone visant à jumeler des étudiants avec des mentors qui ont effectué un parcours similaire au leur

WINNIPEG, MB, le 29 juin 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, la Canada Vie a annoncé un investissement de 500 000 $ auprès du Red River College Polytechnic (RRC Polytech). Ce nouveau soutien aidera RRC Polytech à mettre sur pied un nouveau programme de mentorat étudiant dirigé par des autochtones, qui sera offert dans tous les programmes et sur tous les campus de RRC Polytech. Ce nouveau programme offrira un soutien et des conseils aux apprenants autochtones qui entreprennent de nouvelles expériences postsecondaires, soutien et conseils qui se poursuivront jusqu'au début de leur vie professionnelle.

De gauche à droite : Elder Allen Sutherland; l’honorable Kevin Klein, ministre de l’Environnement et du Climat; Fred Meier, président et chef de la direction, RRC Polytech; Sharon-Rose Bear, étudiante au RRC Polytech; Cathy Merrick, grande cheffe de l’Assemblée des chefs du Manitoba; Brian Bowman, vice-président, Durabilité et Retombées sociales; Scott Gillingham, maire de Winnipeg (Groupe CNW/Canada Vie)

« La Canada Vie est fière d'appuyer le nouveau programme de mentorat pour apprenants autochtones du RRC Polytech », a déclaré Brian Bowman, vice-président, Durabilité et Retombées sociales. « L'éducation ouvre des portes - mais le parcours de l'étudiant de bout en bout n'est pas toujours facile. Ce nouveau programme aidera les apprenants autochtones à tirer parti d'outils et d'un soutien qui s'appuient sur les modes de connaissance autochtones pour mieux atteindre leurs objectifs. »

En plus de soutenir le développement d'un nouveau programme de mentorat, le nouvel investissement de la Canada Vie aidera RRC Polytech à mettre en place les conditions propices à la réussite des étudiants autochtones et à renforcer les partenariats commerciaux et économiques avec les communautés autochtones.

« Nous sommes reconnaissants à la Canada Vie pour ce don transformateur et pour son engagement continu à l'égard de l'éducation au Manitoba », a déclaré Fred Meier, président et chef de la direction, RRC Polytech. « Pour les étudiants autochtones en devenir, ce programme contribuera à leur donner confiance, à cultiver des liens sur le campus et à favoriser une expérience d'apprentissage mutuellement bénéfique entre les étudiants et les employeurs. Nous élaborons le programme de sorte qu'il ne se limite pas à aider à façonner l'avenir des étudiants. Il contribuera à façonner des vies, un étudiant à la fois. »

Tracy Brant, doyenne associée de l'école des études autochtones de RRC Polytech, indique que la culture autochtone occupera une place centrale dans l'élaboration du programme par RRC Polytech.

« Ce programme de mentorat permettra aux apprenants autochtones d'avoir plus d'occasions d'entrer en contact avec des professionnels expérimentés de l'industrie et d'élargir leur réseau en établissant des relations solides avec des mentors et d'autres mentorés tout au long de leur parcours académique », a déclaré Mme Brant. « De leur côté, les mentors bénéficieront également des échanges avec des professionnels de leur domaine qui apportent une expérience et des perspectives nouvelles, et apprendront d'eux. Le fait de faciliter ces liens qui peuvent durer toute une vie donne aux étudiants les outils dont ils ont besoin pour avoir l'influence voulue au sein de leurs communautés et au-delà. Le soutien supplémentaire de mentors spécialisés dans les domaines dans lesquels ils souhaitent travailler les encouragera à réussir dans leurs études et dans leur carrière. »

RRC Polytech s'emploiera à développer et à offrir de la formation aux mentors. Qui plus est, dans le cadre du programme, les mentorés auront eux aussi l'occasion de redonner, puisqu'après avoir obtenu leur diplôme, ils pourront devenir des mentors pour une nouvelle cohorte d'apprenants autochtones.

RRC prévoit de lancer le nouveau programme au début de l'année prochaine.

À propos de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie

La Canada Vie est un chef de file du secteur de l'assurance, de la gestion de patrimoine et des avantages sociaux qui vise à améliorer le bien-être financier, physique et mental des Canadiens. Depuis 175 ans, les particuliers, les familles et les propriétaires d'entreprise de partout au pays savent qu'ils peuvent compter sur nous pour leur fournir des conseils avisés et pour tenir nos engagements.

La Canada Vie tient compte de toutes les façons dont elle peut soutenir les collectivités et les aider à atteindre leur plein potentiel, chaque jour. Nous travaillons avec des organisations avant-gardistes et solidaires pour que nos efforts aient une incidence positive. Chaque année, nous sommes fiers de soutenir des organismes sans but lucratif, des organismes de bienfaisance et des organismes communautaires grâce à nos dons en espèces, en nature, ou encore par l'entremise de nos employés qui font du bénévolat. Cela comprend 11,1 millions de dollars en dons de bienfaisance en 2022.

Depuis le 1er janvier 2020, la Great-West, la London Life et la Canada Vie forment une seule compagnie, la Canada Vie. Aujourd'hui, nous sommes heureux de servir environ 12 millions de clients d'un océan à l'autre.

