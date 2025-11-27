VANCOUVER, BC, le 27 nov. 2025 /CNW/ - La Canada Running Series est fière d'annoncer que Beneva sera partenaire en titre du demi-marathon de Vancouver à compter de 2026. Proposant un circuit longeant le magnifique littoral de Vancouver, allant de la UBC (University of British Columbia) à Kitsilano, cette course, qui se déroule en juin, met en valeur la grande communauté de coureurs, une communauté qui valorise le bien-être et les liens sociaux à travers le Canada.

Le demi-marathon Beneva de Vancouver, l'une des courses les plus prisées au Canada, s'avère un ajout de grande envergure au portefeuille national de courses à pied de Beneva, un événement favorisant l'activité physique et la connexion à l'échelle du pays. Fort du succès du Beneva Spring Run-Off à Toronto, Beneva mise sur ce partenariat pour assurer la présence de sa marque de Montréal à Vancouver, tissant ainsi des liens encore plus forts avec les coureurs d'un océan à l'autre.

« Nous sommes ravis de voir l'intérêt que Beneva porte envers la course à pied et de pouvoir compter sur son incroyable énergie et son engagement communautaire sur la côte ouest. Le demi-marathon Beneva de Vancouver est l'une des courses les plus pittoresques et appréciées au Canada, et la passion que Beneva démontre pour la création d'expériences uniques et inoubliables ne fera que renforcer cette réputation. Leurs activations à Toronto, qu'il s'agisse de prestations musicales ou de zones d'encouragement, sont toutes remarquables. Nous sommes curieux de voir ce qu'ils feront à Vancouver, » souligne Charlotte Brookes, directrice nationale des événements, CRS.

« Chez Beneva, nous croyons qu'un mode de vie sain et actif contribue au bien-être, tant physique que mental, et la course à pied comporte plusieurs avantages. C'est pourquoi Beneva est fière de commanditer le demi-marathon Beneva de Vancouver. Ce nouveau partenariat, qui a pour but d'accroître la visibilité de notre marque à travers le Canada, nous permettra de promouvoir les bienfaits d'adopter des habitudes de vie équilibrées. Alors, lacez vos chaussures et venez courir avec nous, » déclare Jean-François Chalifoux, président et chef de la direction de Beneva.

Les participants du demi-marathon Beneva de Vancouver pourront s'attendre à la même expérience dynamique et communautaire qui a fait la renommée de Canada Running Series. Pour les coureurs, la présence de Beneva se fera sentir par des installations améliorées, un engagement envers le Charity Challenge (qui a amassé 14 millions de dollars pour une centaine d'organismes de bienfaisance), des partenariats avec des entreprises locales ainsi que des expériences interactives qui incarnent la mission de Beneva, soit de mettre les gens au cœur de ses actions.

Les détails concernant le demi-marathon Beneva de Vancouver seront dévoilés dans les mois à venir.

Le demi-marathon Beneva de Vancouver aura lieu le 28 juin 2026, de l'UBC à Kitsilano.

Inscrivez-vous dès maintenant ici : www.vancouverhalf.com.

Pour en savoir plus sur tous les événements, y compris le demi-marathon Beneva de Vancouver, rendez-vous au www.CanadaRunningSeries.com ou encore, suivez @runCRS et @runCRSwest sur les réseaux sociaux.

Ressources médiatiques disponibles sur demande : photos de l'événement, logos et cartes du trajet.

À propos de Canada Running Series (CRS)

La Canada Running Series est le circuit de course le plus prestigieux du pays avec 6 événements, dont 4 à Toronto et 2 à Vancouver. Ce circuit attire chaque année plus de 60 000 participants et permet de récolter plus de 5 M$ pour environ 300 organismes de charité canadiens et locaux. Le demi-marathon de Vancouver est la première course de la série qui se termine par le marathon World Athletics Elite Label TCS Toronto Waterfront Marathon et les championnats nationaux de marathon d'Athlétisme Canada. Depuis 1999, CRS a acquis une reconnaissance internationale pour son innovation et son organisation. Pour en savoir plus sur CRS, visitez canadarunningseries.com.

À propos de Beneva

Beneva est la plus grande mutuelle d'assurance au pays comptant 3,5 millions de membres. Née du regroupement de La Capitale et de SSQ Assurance en 2020, elle compte plus de 5 500 employés dévoués : des gens qui protègent des gens. Son approche bienveillante, fondée sur ses valeurs humaines partagées par ses employés, s'ancre dans ses racines mutualistes. Avec un actif de 27,5 milliards de dollars, Beneva s'impose au Canada comme l'une des plus importantes compagnies de son industrie. Elle se distingue par sa vaste offre en assurance collective, en assurance de dommages, en assurance individuelle et en services financiers. Son siège social est situé à Québec. Pour plus d'information, rendez-vous sur beneva.ca.

SOURCE Beneva

Relation médias: CRS, Damien Hope, CRS, [email protected], 416 317-9995; Beneva, 1 866 332-3806, [email protected]