QUÉBEC et CAMBRIDGE, ON, le 5 janv. 2026 /CNW/ - Beneva et Gore Mutual annoncent aujourd'hui que leur fusion est officiellement complétée depuis le 1ᵉʳ janvier 2026. Cette étape majeure fait suite à l'annonce, en janvier 2025, de leur intention de se regrouper. Elle représente un jalon important de la stratégie de croissance à long terme de Beneva.

Sur la photo, à gauche, Jean-François Chalifoux, président et chef de la direction, Beneva et à droite, Andy Taylor, vice-président exécutif et leader, Assurance de dommages, Ontario et Ouest, Beneva. Crédit Photo : Brave Productions (Groupe CNW/Beneva)

Toutes les approbations législatives nécessaires ont été obtenues. Cela inclut l'appui des membres des mutuelles des deux organisations, l'approbation du Bureau de la concurrence, des autorités réglementaires, ainsi que l'adoption de projets de lois privées par le Sénat du Canada et l'Assemblée nationale du Québec.

Au cours de la prochaine année, Gore combinera ses activités avec celles d'Unica, une filiale de Beneva basée en Ontario et deviendra ensuite une filiale autonome opérant sous la marque Beneva. D'ici là, Gore et Unica poursuivent leurs activités en tant que deux entités distinctes.

Une mutuelle plus forte et plus résiliente

Ce regroupement réunit deux assureurs mutuels reconnus, bien établis et solides financièrement, renforçant le rôle essentiel des mutuelles au Canada. L'organisation combinée offrira aux courtiers et aux consommateurs une option encore plus robuste et résiliente, soutenue par un modèle d'affaires diversifié axé sur sa raison d'être. Grâce à la mise en commun de leurs expertises et de leurs ressources, Beneva et Gore sont bien positionnées pour soutenir la croissance et offrir aux Canadiens des solutions fiables et innovantes.

« Cette fusion représente une avancée majeure pour Beneva, » a déclaré Jean-François Chalifoux, président et chef de la direction de Beneva. « Elle soutient notre ambition de croissance et renforce notre présence partout au pays. Nous sommes heureux d'accueillir Andy Taylor à notre comité de direction et d'intégrer les talents de Gore au sein de Beneva. Cet accomplissement reflète le travail exceptionnel des équipes de Beneva, Gore et Unica, qui ont uni leurs efforts pour concrétiser cette vision. Ensemble, nous bâtirons un avenir plus fort pour nos membres et nos partenaires. »

Un leadership solide pour guider l'intégration

Depuis le 1ᵉʳ janvier 2026, Andy Taylor occupe le poste de vice-président exécutif et leader, Assurance de dommages, Ontario et Ouest, chez Beneva. Il assume maintenant la responsabilité de Gore et d'Unica. L'équipe de direction d'Unica continuera de jouer un rôle clé, notamment pour assurer une transition fluide.

« Ce partenariat ouvre des d'excellentes perspectives, » a mentionné Andy Taylor. « Nous sommes impatients de collaborer étroitement avec l'équipe d'Unica et avec nos collègues de Beneva pour bâtir des fondations solides. En combinant nos expertises et nos ressources, nous améliorerons l'expérience client et enrichirons notre offre en assurance de dommages pour mieux répondre aux besoins des membres et des courtiers. Cette fusion nous permet de créer ensemble une organisation encore plus forte, et je suis fier d'y contribuer. »

Le processus d'intégration se déroulera en deux phases. Dès janvier 2026, Gore Mutual et Unica entameront la transition de leurs opérations, incluant les systèmes, les processus et les responsabilités. Cette première phase portera sur la planification et la mise en place des modèles opérationnels cibles. La seconde phase intégrera Gore et Unica à Beneva, lorsque pertinent.

Avec l'officialisation du regroupement, les membres de Gore Mutual sont devenus des membres de Mutuelle Beneva. Le nom légal de Gore Mutual Insurance Company est ainsi devenu Gore Insurance Company. Cette modification n'a aucun impact pour les clients ou les courtiers. La marque Gore reste en vigueur pour l'année 2026, jusqu'à la transition vers la marque Beneva, prévue d'ici un an.

À propos de Beneva

Beneva est la plus grande mutuelle d'assurance au pays comptant 3,5 millions de membres. Née du regroupement de La Capitale et de SSQ Assurance en 2020, elle compte plus de 5 500 employés dévoués : des gens qui protègent des gens. Son approche bienveillante, fondée sur ses valeurs humaines partagées par ses employés, s'ancre dans ses racines mutualistes. Avec un actif de 27,5 milliards de dollars, Beneva s'impose au Canada comme l'une des plus importantes compagnies de son industrie. Elle se distingue par sa vaste offre en assurance collective, en assurance de dommages, en assurance individuelle et en services financiers. Son siège social est situé à Québec. Pour plus d'information, rendez-vous sur beneva.ca.

À propos de Gore Mutual

Depuis plus de 180 ans, Gore Mutual s'appuie sur une base financière solide pour se positionner comme l'un des premiers assureurs de dommages au Canada. Avec des bureaux à Cambridge, Toronto et Vancouver, Gore Mutual est une mutuelle canadienne qui propose des produits d'assurance compétitifs par le biais de courtiers partenaires fiables. Toutes nos décisions et nos investissements sont orientés vers les bénéfices à long terme pour nos clients, nos membres et nos communautés. Pour en savoir plus, consultez goremutual.ca (en anglais seulement).

