QUÉBEC, le 14 nov. 2025 /CNW/ - Jean-François Chalifoux, président et chef de la direction de Beneva, a remporté les honneurs au concours Insurance Business Canada Awards 2025 en étant nommé CEO of the Year. Cette prestigieuse reconnaissance lui a été décernée par un jury indépendant composé de personnalités du milieu de l'assurance et des services financiers.

Cette distinction met en lumière son leadership visionnaire et humain, son engagement envers les valeurs mutualistes et sa capacité à mobiliser les équipes autour d'une raison d'être qui les anime chaque jour : accompagner les gens dans leurs projets de vie en leur apportant la tranquillité d'esprit et en contribuant au bien-être de la collectivité.

« Ce prix, je le reçois avec humilité, mais surtout avec une profonde gratitude envers celles et ceux qui m'entourent. Je pense d'abord à nos équipes chez Beneva, pour lesquelles ce prix est le reflet de leur engagement et de leur volonté de bâtir une entreprise où la performance se conjugue à l'humain. Je pense aussi à nos membres. C'est pour eux que nous existons, et c'est avec eux que nous avançons. Enfin, je remercie ma famille, qui m'accompagne quotidiennement dans cette aventure, » souligne Jean-François Chalifoux, président et chef de la direction de Beneva.

Dans son allocution de remerciement, Jean-François a tenu à féliciter les autres leaders en nomination, dont l'engagement et les réalisations contribuent à faire évoluer l'industrie de l'assurance et des services financiers au pays. Enfin, il a rappelé l'importance des racines mutualistes de Beneva et de la responsabilité collective à s'investir dans le bien-être global des gens, tout en accélérant une transition juste vers un monde plus vert, inclusif et résilient.

Depuis maintenant dix ans, les Insurance Business Canada Awards s'imposent comme le principal programme indépendant de reconnaissance dans le secteur de l'assurance à l'échelle nationale. L'événement a eu lieu jeudi soir dernier, le 13 novembre, à Toronto.

À propos de Beneva

Beneva est la plus grande mutuelle d'assurance au pays comptant 3,5 millions de membres. Née du regroupement de La Capitale et de SSQ Assurance en 2020, elle compte plus de 5 500 employés dévoués : des gens qui protègent des gens. Son approche bienveillante, fondée sur ses valeurs humaines partagées par ses employés, s'ancre dans ses racines mutualistes. Avec un actif de 27,5 milliards de dollars, Beneva s'impose au Canada comme l'une des plus importantes compagnies de son industrie. Elle se distingue par sa vaste offre en assurance collective, en assurance de dommages, en assurance individuelle et en services financiers. Son siège social est situé à Québec. Pour plus d'information, rendez-vous sur beneva.ca.

SOURCE Beneva

Renseignements : Relations médias, 1 866 332-3806 / [email protected]