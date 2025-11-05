QUÉBEC, le 5 nov. 2025 /CNW/ - Beneva annonce le lancement de l'avantage « Rebâtir en mieux », une offre gratuite qui permet aux assurés de reconstruire de façon plus durable après un sinistre. Cette initiative s'inscrit dans une démarche globale visant à mieux accompagner les membres dans leur adaptation aux réalités environnementales, tout en intégrant davantage de principes écoresponsables aux pratiques d'indemnisation en assurance habitation.

Un contexte qui appelle à l'action

Les événements climatiques extrêmes se multiplient et leurs impacts sont considérables. L'année 2024 a marqué un tournant pour l'industrie de l'assurance de dommages. À l'échelle canadienne, les sinistres climatiques ont coûté plus de 8,5 milliards de dollars, un record historique1. Cette même année a révélé l'urgence d'aider les membres à faire face aux changements climatiques. En réponse, Beneva a choisi d'adapter ses pratiques d'indemnisation : les dégâts d'eau ont représenté 75 % des réclamations en 2024, pour un total de 616 millions de dollars.

« Ces tendances démontrent que rebâtir à l'identique ne suffit plus. Il faut aller au-delà de la réparation pour bâtir un avenir plus résilient. Beneva s'engage à accompagner ses membres, en partageant les coûts et en offrant son expertise pour que chaque sinistre devienne une occasion de mieux se préparer aux défis climatiques, » souligne Christian Fournier, vice-président exécutif et leader - Assurance de dommages chez Beneva.

1 Bureau d'assurance du Canada - À 8,5 milliards de dollars, l'année 2024 bat le record de l'année la plus coûteuse de l'histoire du Canada en pertes liées à des phénomènes météorologiques extrêmes - 13 janvier 2025

Une protection qui favorise la durabilité et la résilience

L'avenant « Rebâtir en mieux » permet aux assurés de faire des choix éclairés en partageant les frais supplémentaires (jusqu'à un maximum combiné de 3 000 $) liés au remplacement de matériaux plus résistants à l'eau, à la grêle ou aux vents, à la suite d'un sinistre couvert :

Planchers : remboursement de 50 % des frais additionnels, jusqu'à 3 000 $.

Toitures et revêtements extérieurs : remboursement de 50 % des frais additionnels, jusqu'à 3 000 $.

Installations de prévention (clapets anti-retour, détecteurs de fuite, bassins de captation) : remboursement de 50 % des frais additionnels, jusqu'à 1 000 $.

Cette protection, automatiquement incluse dans les polices d'assurance habitation, n'a pas été conçue pour vendre davantage de polices, mais pour être utile au moment où les membres de Beneva en ont le plus besoin. Il incarne son modèle mutualiste : assurer la tranquillité d'esprit, aujourd'hui et pour le futur, en partageant son expertise, en contribuant financièrement et en accompagnant ses assurés dans leurs choix. Pour Beneva, il est nécessaire de prêter main-forte pour une maison plus forte.

