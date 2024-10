Cette campagne a été élaborée en 2021 par un groupe de franchisés autochtones de restaurants Tim Hortons . Depuis, elle a permis d'accumuler plus de 4,4 millions de dollars pour des organismes autochtones partout au Canada .





TORONTO, le 4 oct. 2024 /CNW/ - Tim Hortons et ses franchisés sont fiers d'annoncer que plus de 800 000 $ ont été amassés grâce à la quatrième campagne annuelle du beigne aux vermicelles orange, en soutien à des organismes autochtones.

Au Québec, toutes les recettes issues du beigne sont versées à la Fondation Nouveaux Sentiers, qui a pour mission d'améliorer le futur et le bien‑être des jeunes autochtones au Québec.

La campagne du beigne aux vermicelles orange de Tim Hortons recueille plus de 800 000 $ pour des organismes autochtones (Groupe CNW/Tim Hortons)

« Nous remercions chaudement nos invités et les franchisés de Tim Hortons partout au Québec pour leur soutien », a déclaré Axel Schwan, président de Tim Hortons. « Grâce à la générosité de tous, nous sommes en mesure d'aider la Fondation Nouveaux Sentiers dans sa mission de soutenir les jeunes autochtones de la province. »



« Le 30 septembre est avant tout une journée de commémoration pour ne pas oublier les injustices subies et pour reconnaître la force et la résilience des survivants. Dans un but de vérité et de réconciliation, nous souhaitons reconnaître les actions concrètes de nos partenaires et alliés. Ces organisations qui, à leur manière, mettent en œuvre des initiatives nous permettant de nous approcher ensemble d'une réconciliation. La campagne du beigne aux vermicelles orange de Tim Hortons est un exemple concret d'une organisation qui utilise son savoir-faire pour contribuer à la réconciliation », a déclaré Marie‑Claude Cleary, ilnue de Mashteuiatsh et directrice générale de la Fondation Nouveaux Sentiers.

Pour en savoir plus, visitez le timhortons.ca/le-beigne-aux-vermicelles-orange.

