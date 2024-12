Les passagers, les employés, les membres de la communauté et les partenaires de l'aéroport se rassemblent pour aider les 300 000 + visites de client attendus qui auront accès aux services de Daily Bread ce mois-ci

TORONTO, le 3 déc. 2024 /CNW/ - L'Aéroport Billy Bishop de Toronto est heureux d'annoncer que sa campagne de dons de novembre pour la banque alimentaire Daily Bread a permis de récolter 26 582,00 $ pour les Torontois dans le besoin pendant la période des Fêtes. La campagne a été proposée aux passagers et aux employés par le biais d'une signalisation physique et numérique, ainsi que de stands « tip tap » placés dans tout le terminal pour rendre le don aussi simple que de taper une carte de débit ou de crédit.

Warren Askew, vice-président, Aéroport de PortsToronto, et Neil Pakey, président et chef de la direction de Nieuport Aviation, ainsi que près de 30 bénévoles de l'Aéroport Billy Bishop de Toronto, remettent un chèque de 26 582 $ au président et chef de la direction de Daily Bread, Neil Hetherington. (Groupe CNW/Aéroport Billy Bishop de Toronto)

Les fonds seront utilisés pour soutenir des programmes alimentaires essentiels dans toute la ville par l'intermédiaire du réseau de membres de Daily Bread.

« J'étais parmi les trente employés de l'Aéroport Billy Bishop de Toronto qui ont eu l'occasion de faire du bénévolat à la banque alimentaire Daily Bread ce mois-ci dans le cadre de notre campagne de dons et de sensibilisation », a déclaré Warren Askew, vice-président, Aéroport, PortsToronto. « Nous avons vu de nos propres yeux comment ce don contribuera à fournir des approvisionnements alimentaires essentiels qui reflètent les divers besoins culturels de notre région et qui sont distribués par les 129 agences membres du Daily Bread à Toronto. Merci à nos passagers, employés et partenaires qui ont contribué à faire une différence pour les familles dans le besoin pendant cette période des Fêtes. »

« YTZ relie les gens et les entreprises au-delà des distances, mais nous créons également des liens essentiels dans notre communauté », a déclaré Neil Pakey, président-directeur général de Nieuport Aviation. « Au cours de l'année écoulée, plus de 150 000 nouvelles personnes ont commencé à utiliser les services de la banque alimentaire pour la première fois, le besoin est donc plus grand que jamais. Je tiens à remercier tous nos partenaires, passagers et employés qui ont contribué à cette très noble cause. »

« Nous remercions nos partenaires de l'aéroport Billy Bishop de Toronto d'avoir collecté des fonds indispensables pour la deuxième année consécutive », a déclaré Neil Hetherington, PDG de la banque alimentaire Daily Bread. « Leurs efforts nous permettront de distribuer plus de 25 000 repas à nos voisins dans le besoin pendant cette période des fêtes. »

Plus d'un Torontois sur dix dépend des banques alimentaires, ce qui représente une augmentation de 36 % du nombre de clients uniques par rapport à l'année dernière. De plus, après avoir payé le loyer et les services publics, les clients des banques alimentaires n'ont en moyenne que 7,78 $ par personne et par jour pour payer tous les autres besoins. Pour ceux qui ont manqué la collecte de dons mais qui souhaitent quand même contribuer, la Daily Bread Food Bank accepte gracieusement les dons à tout moment de l'année à l'adresse https://www.dailybread.ca/.

À propos de l'Aéroport Billy Bishop de Toronto (YTZ)

Desservant plus de 20 villes au Canada et aux États-Unis, et proposant des possibilités de correspondance pour plus de 80 destinations internationales grâce au réseau de ses compagnies aériennes, l'Aéroport Billy Bishop de Toronto est un important portail ouvert sur le monde et offrira dès 2025 un service de prédédouanement pour les États-Unis. Moteur essentiel de l'économie de Toronto, il génère au total plus de 2,1 milliards de dollars de production économique et contribue au maintien de 4 450 emplois, dont 2 080 sont directement associés à ses activités. Cela fait 85 ans que l'Aéroport Billy Bishop de Toronto sert sa communauté depuis son remarquable site dans le secteur riverain torontois, où il facilite l'accès de la population ontarienne aux soins de santé en servant de base à des services d'évacuation médicale travaillant avec des hôpitaux de la région. Déterminé à concrétiser sa vision d'avenir en adoptant un mode de fonctionnement plus propre, plus écologique et plus silencieux, l'Aéroport Billy Bishop de Toronto est déjà réputé pour l'expérience de voyage unique qu'il propose, ainsi que pour son efficience et son service à la clientèle exceptionnels - ce qui lui a valu de remporter une multitude de prix d'excellence environnementale et de prix attribués en fonction de l'avis des passagers. L'Aéroport Billy Bishop de Toronto est exploité par PortsToronto, qui en est propriétaire. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site https://www.billybishopairport.com/fr/accueil/.

À propos de PortsToronto

Depuis plus de 100 ans, PortsToronto travaille avec ses partenaires des ordres fédéral, provincial et municipal afin de favoriser la croissance économique de la ville de Toronto et de la région du Grand Toronto. PortsToronto possède et exploite l'Aéroport Billy Bishop de Toronto, qui a accueilli près de 2,8 millions de passagers en 2019; la Marina de l'avant-port, l'une des plus grandes marinas en eau douce au Canada; ainsi que le Port de Toronto, dont les activités s'étendent à différents secteurs, parmi lesquels le transport maritime, les services de fret, la production audiovisuelle et les croisières. PortsToronto s'engage à favoriser le développement de collectivités fortes, saines et viables, et a investi depuis 2009 plus de 28 millions de dollars dans des initiatives de bienfaisance et des programmes environnementaux qui profitent aux communautés installées le long du secteur riverain de Toronto et ailleurs. PortsToronto mène ses activités conformément à la Loi maritime du Canada et est dirigée par un conseil d'administration composé de représentants des trois ordres du gouvernement.

À propos de Nieuport Aviation

Nieuport Aviation possède et exploite l'aérogare passagers de l'Aéroport Billy Bishop de Toronto. Appuyée par des fonds de pension canadiens et internationaux, et forte d'une solide expertise internationale dans le domaine de la gestion d'opérations d'aviation, cette société s'engage à offrir un service de classe mondiale aux millions d'usagers de l'aéroport. En plus de gérer l'aérogare passagers, Nieuport Aviation propose un service de navette gratuit entre l'aéroport et le centre-ville de Toronto, et contribue ainsi au bon déroulement des voyages. Pour en savoir plus, rendez-vous à l'adresse suivante : https://www.nieuport.com/fr/nieuport-aviation. Depuis qu'elle a fait l'acquisition de l'aérogare, Nieuport a investi 60 millions de dollars dans des travaux de modernisation, ce qui lui a notamment permis d'ouvrir récemment le salon d'affaires Aspire dédié aux passagers des vols intérieurs. En outre, Nieuport investit actuellement dans l'aménagement d'une installation de prédédouanement pour les États-Unis, qui devrait être mise en service en 2025. Pour en savoir plus, rendez-vous à l'adresse suivante : https://www.nieuport.com/fr/nieuport-aviation.

À propos de la banque alimentaire Daily Bread

La banque alimentaire Daily Bread s'efforce de trouver des solutions à long terme pour éradiquer la faim et la pauvreté, et met en œuvre des programmes novateurs visant à aider les personnes à faible revenu et souffrant d'insécurité alimentaire. Daily Bread distribue à 205 programmes alimentaires et 129 organismes membres, dans tout Toronto, des aliments frais et de longue conservation ainsi que des repas fraîchement cuisinés. Daily Bread publie en outre l'influent rapport Who's Hungry - une étude annuelle qui met en évidence les tendances en matière d'insécurité alimentaire et de pauvreté à Toronto afin de sensibiliser le public à ces questions et de provoquer un changement fondamental. Cliquez ici (site en anglais) pour en apprendre davantage.

