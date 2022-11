Canards Illimités Canada étend la populaire campagne « Faites un don pour un canard » aux tortues et aux demoiselles.

OAK HAMMOCK MARSH, MB, le 4 nov. 2022 /CNW/ - De retour par demande populaire et plus grand et meilleur que jamais, le principal organisme de conservation des milieux humides du Canada ramène la campagne des Fêtes « Faites un don pour un canard », avec de nouvelles options de dons symboliques.

La campagne de dons-cadeaux pour les fêtes met l'accent sur la conservation de l'habitat faunique Tweet this Meme lorsqu'elles hibernent sous la glace et la neige, les tortues sauvages ont besoin de votre aide! (Groupe CNW/Canards Illimités Canada) Les demoiselles sont en detresse! Viendrez-vous a leur secours? (Groupe CNW/Canards Illimités Canada) Pour les fetes de fin d'annee, offrez le cadeau symbolique d'un canard et contribuez a la protection de la nature. (Groupe CNW/Canards Illimités Canada)

Cette année, la campagne offre également la possibilité de « Donner un domicile aux tortues » ou d'aider les « Demoiselles en détresse », deux autres espèces importantes qui habitent les milieux humides. Autrefois, on les voyait souvent dans nos lacs préférés, mais toutes les espèces de tortues sauvages du Canada sont maintenant menacées, tandis que près d'un huitième des espèces de demoiselles et de libellules du monde sont menacées d'extinction, la perte d'habitat étant la cause principale.

« À une époque où le déclin des populations d'espèces sauvages fait la une des journaux et où les gens se sentent dépassés, nous voulons rappeler aux gens que la conservation des habitats fonctionne, déclare Janine Massey, chef du marketing et des communications de CIC. En cette période des Fêtes, nous faisons en sorte que les Canadiens puissent facilement faire une différence mesurable. »

Pour aussi peu que 20 $, les personnes qui offrent des cadeaux pour les fêtes peuvent aider à conserver l'espace dont ces espèces emblématiques ont besoin pour se développer.

En prime, la conservation des milieux humides fournit un habitat à plus de 500 autres espèces sauvages tout en filtrant notre eau, en stockant le carbone, en atténuant les effets des inondations et des sécheresses et en offrant un espace récréatif aux communautés.

« Que vous faisiez un don pour un canard, donniez un domicile aux tortues ou que vous veniez à l'aide des demoiselles en détresse, vous ne soutenez pas seulement l'avenir de ces espèces et de leur habitat, vous soutenez notre avenir à tous, déclare Stuart Slattery, directeur national de l'institut de recherche de CIC. Nous savons que les milieux humides font partie des zones naturelles les plus importantes de la planète et qu'ils sont extrêmement précieux pour maintenir des paysages sains."

Non seulement ces cadeaux symboliques sont une façon mémorable de marquer les fêtes, mais c'est aussi un cadeau qui ne cesse de redonner à la nature en soutenant la conservation et la restauration des milieux humides du Canada.

Pour savoir comment faire un don pour un canard dès aujourd'hui, consultez le site www.canards.ca/idees-cadeaux/

Canards Illimités Canada (CIC) est le chef de file mondial de la conservation des milieux humides. À titre d'organisme de bienfaisance enregistré, CIC mise sur la rigueur scientifique et collabore, avec le gouvernement, l'industrie, des organismes à but non lucratif, les peuples autochtones et des propriétaires fonciers, à la conservation des milieux humides essentiels à la sauvagine, à la faune et à l'environnement. Pour en savoir plus sur les solutions et les services environnementaux innovants de CIC, veuillez consulter www.canards.ca

SOURCE Canards Illimités Canada

Renseignements: Ashley Lewis, Canards Illimités Canada, [email protected]