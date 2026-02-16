Les organismes ont jusqu'au 13 mars pour soumettre leur candidature et courir la chance d'être un des sept OBNL canadiens qui se partageront 1 M$

BOUCHERVILLE, QC, le 16 févr. 2026 /CNW/ - Du 16 février au 13 mars, la Fondation RONA, qui chapeaute les activités philanthropiques de l'entreprise RONA inc., un chef de file du secteur de la rénovation résidentielle au Canada exploitant et desservant plus de 425 magasins corporatifs et affiliés, invite les organismes à but non lucratif (OBNL) canadiens à soumettre leur candidature pour la campagne Bâtir avec cœur 2026.

De gauche à droite (avant), Coralie Fortin, coordonnatrice clinique, La Traversée centre de crise et de prévention du suicide, l’un des organismes bénéficiaires du soutien de la Fondation RONA lors de la campagne Bâtir avec cœur 2025, Megane Hennequin, directrice générale et vice-présidente du conseil d’administration, La Traversée centre de crise et de prévention du suicide, Sylvie Bissonnette, RONA Tracy, Helene Morin, RONA Tracy, et Yannick Cote-St-Onge, directeur de magasin, RONA Tracy. De gauche à droite (arrière), Julie Beaulieu, RONA Tracy, Sonia Turgeon, RONA Tracy, et Lyne Deschenes, RONA Tracy. (Groupe CNW/RONA inc.)

L'objectif de la campagne de cette année est de remettre un total de 1 000 000 $ à sept organismes pour réaliser un projet de construction ou de rénovation majeure ayant pour but d'améliorer des milieux de vie ou de faciliter l'accès au logement pour les victimes de violence conjugale et leurs enfants, les familles à faible revenu ou les personnes ayant des besoins particuliers ou des enjeux de santé mentale. Les organismes qui souhaitent bénéficier du soutien de la Fondation RONA pour leur projet sont invités à soumettre leur candidature en remplissant le formulaire disponible ici. Les projets soumis seront évalués par un comité de sélection et les organismes choisis seront annoncés au printemps.

« Nous le savons, la crise du logement qui sévit au Canada est un enjeu de société prioritaire. Les mises en chantier sont insuffisantes et l'accès à un logement adéquat devient de plus en plus difficile pour une part croissante de la population. C'est pourquoi la Fondation RONA s'implique par sa campagne Bâtir avec cœur », mentionne Me Renaud-B. Paquin, directeur de la Fondation RONA. « Ensemble, nous pouvons faire une réelle différence et bâtir des communautés plus fortes. C'est ce qui motive nos actions au quotidien chez RONA et à la Fondation RONA », ajoute Catherine Laporte, présidente du conseil d'administration de la Fondation RONA et cheffe de la direction numérique et marketing chez RONA inc.

Pour connaître les bénéficiaires de la campagne Bâtir avec coeur 2025 et découvrir les engagements et les initiatives communautaires de RONA inc. et de la Fondation RONA, visitez le ronainc.ca. Pour partager cette nouvelle sur les médias sociaux, veuillez utiliser @RONAFR (Facebook), @RONA (LinkedIn) et @RONAinc (X).

À propos de la Fondation RONA

La Fondation RONA est un organisme de bienfaisance créé en 1998 dont la mission est de contribuer à améliorer la qualité de vie des populations canadiennes dans le besoin en revitalisant leurs milieux de vie ou en facilitant l'accès au logement. Celle-ci cherche plus particulièrement à venir en aide aux personnes victimes de violence conjugale et à leurs enfants, aux familles à faible revenu, aux personnes ayant des besoins particuliers ou des enjeux de santé mentale. Pour en apprendre davantage sur la Fondation RONA, consultez le site Internet www.ronainc.ca.

À propos de RONA inc.

RONA inc. est un chef de file du secteur de la rénovation résidentielle au Canada dont le siège social est établi à Boucherville, au Québec. Le réseau RONA inc. exploite ou dessert plus de 425 magasins corporatifs et affiliés sous les enseignes RONA+ et RONA. Jouissant d'une riche et longue histoire, RONA inc. accompagne les Canadiennes et les Canadiens dans leurs projets de rénovation et de construction depuis 1939. Pour y arriver, l'entreprise compte sur une équipe de 21 000 employé(e)s, à qui elle s'efforce d'offrir un milieu de travail inclusif où chacun(e) est invité(e) à apporter sa contribution. De plus, grâce à ses efforts continus en matière de développement durable, l'entreprise est reconnue comme un des employeurs les plus écolos au Canada. Pour en apprendre davantage sur l'entreprise, consultez le site Web www.ronainc.ca.

