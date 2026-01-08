TORONTO, le 8 janv. 2026 /CNW/ - La Commission des alcools et des jeux de l'Ontario (CAJO) a condamné FanDuel Canada ULC (FanDuel) à payer une amende de 350 000 dollars pour ne pas avoir correctement identifié et signalé des paris inhabituels et suspects ainsi que des activités de trucage de matchs impliquant des événements dont l'intégrité était compromise.

À la suite d'un examen approfondi, la CAJO a déterminé qu'entre le 23 octobre et le 30 novembre 2024, FanDuel a accepté 144 paris provenant de trois comptes de joueurs ontariens sur des matchs de la Czech Table Tennis Star Series qui présentaient de multiples indicateurs associés au trucage de matchs. L'examen de la CAJO a conclu que, malgré ces signes avant-coureurs, FanDuel n'a pas rempli ses obligations d'identifier les activités inhabituelles et suspectes, d'y réagir et de les signaler. En conséquence, les paris sur les événements concernés ont pu se poursuivre sans interruption pendant plusieurs semaines.

L'examen mené par la CAJO a permis de mettre en évidence de nombreux signaux d'alarme qui auraient dû inciter à agir, notamment des changements brusques dans le comportement des parieurs et les cotes des paris sur les matchs impliquant deux athlètes spécifiques, une concentration des paris sur les athlètes perdant leurs matchs, un taux de victoire invraisemblable et presque parfait, ainsi que des liens évidents et des paris synchronisés entre les comptes impliqués dans cette activité inhabituelle ou suspecte. Cette activité s'est produite après que l'industrie eu déjà émis des avertissements concernant le risque d'atteinte à l'intégrité de cette série de tournois particulière.

Les exploitants de jeux sur Internet constituent une première ligne de défense essentielle pour protéger l'intégrité du marché des paris sportifs en Ontario et soutenir la lutte contre le trucage de paris. Sur le marché mondial des paris sportifs, les exploitants d'un territoire de compétence qui ne signalent pas les activités inhabituelles ou suspectes compromettent la capacité des régulateurs, des services de police et des autorités sportives du monde entier à identifier et à perturber les efforts organisés visant à truquer des matchs ou des paris.

Dès qu'un exploitant identifie ce type d'activités, il est tenu de les signaler aux c contrôleurs d'intégrité indépendants. Ces derniers partagent ces renseignements avec l'ensemble du réseau des exploitants de jeux d'argent en ligne réglementés afin de détecter les activités connexes sur leurs sites de jeux, ainsi qu'avec les ligues et les instances sportives afin qu'elles puissent enquêter sur d'éventuelles atteintes à l'intégrité impliquant des matchs ou des athlètes. Afin que les Ontariennes et Ontariens aient la certitude de parier sur des jeux et des événements équitables dont les résultats sont honnêtes, la CAJO exige des exploitants qu'ils mettent en place des contrôles rigoureux pour identifier rapidement les activités de paris inhabituelles ou suspectes et qu'ils interviennent pour protéger les parieurs lorsque cela se produit.

Les exploitants de jeux d'argent sur Internet qui font l'objet d'une ordonnance de sanction pécuniaire peuvent faire appel de la décision de la CAJO dans un délai de 15 jours auprès du Tribunal d'appel en matière de permis (TAMP), un organisme juridictionnel qui fait partie de Tribunaux décisionnels Ontario et qui est indépendant de la CAJO.

La CAJO continue de surveiller les exploitants de jeux d'argent en ligne réglementés de l'Ontario afin de s'assurer qu'ils respectent leurs obligations en matière de protection des joueurs et qu'ils maintiennent un environnement de paris équitable et intègre pour les Ontariennes et Ontariens.

Citation :

« À une époque où l'intégrité du sport fait l'objet d'une surveillance accrue, les exploitants de jeux d'argent sur Internet doivent être vigilants et proactifs dans la détection des activités de paris suspectes et prendre les mesures appropriées pour protéger leurs clients. Nous continuerons à tenir tous les exploitants réglementés responsables du respect de ces normes. La préservation du jeu équitable est essentielle pour maintenir la confiance du public. »

- Dre Karin Schnarr, directrice générale et registrateure, CAJO

Renseignements supplémentaires

La norme 4.32 des Normes du registrateur pour les jeux sur Internet exige que les exploitants mettent en place des contrôles pour identifier les activités de paris inhabituelles ou suspectes et les signaler à un contrôleur d'intégrité indépendant.

La norme 1.13 des Normes du registrateur pour les jeux sur Internet exige que les exploitants collaborent avec le registrateur de manière transparente, ce qui inclut le signalement de tout incident ou problème susceptible d'affecter l'intégrité ou la confiance du public dans les jeux, conformément à la matrice de notification établie.

À PROPOS DE LA CAJO

La Commission des alcools et des jeux de l'Ontario (CAJO) est un organisme de réglementation provincial de l'Ontario qui relève du ministère du Procureur général. Il s'agit d'une société régie par la Loi de 2019 sur la Commission des alcools et des jeux de l'Ontario.

SOURCE Alcohol and Gaming Commission of Ontario

RENSEIGNEMENTS POUR LES MÉDIAS : Communications CAJO, [email protected]