MONTRÉAL, le 26 oct. 2020 /CNW Telbec/ - La Caisse de dépôt et placement du Québec annonce aujourd'hui la nomination de Michel Lalande au poste de premier vice-président, Affaires juridiques et Secrétariat.

Me Lalande, qui cumule quelque 30 ans d'expérience à titre d'avocat et de dirigeant et qui s'est démarqué comme leader et bâtisseur d'équipes, aura pour mandat de gérer l'ensemble des activités juridiques et réglementaires de la Caisse. Il jouera un rôle de premier plan pour appuyer la Caisse et ses filiales sur les questions juridiques, réglementaires, éthiques et de conformité touchant les investissements et les opérations au Québec et ailleurs dans le monde. En outre, il gérera le Secrétariat, qui veille à l'application des meilleures pratiques en gouvernance et assure les services-conseils en cette matière au conseil d'administration et à ses comités, ainsi qu'aux différents comités internes de la Caisse.

« Michel Lalande est reconnu pour son grand leadership et sa capacité à mener à bien des dossiers complexes impliquant de nombreuses parties prenantes. Sa grande expérience transactionnelle, au Canada comme à l'international, et sa fine compréhension des questions réglementaires lui procurent une perspective très large et complète sur le rôle crucial que doivent jouer les Affaires juridiques pour un investisseur de long terme de l'envergure de la Caisse », a souligné Charles Emond, président et chef de la direction de la Caisse.

« Je suis très heureux et très fier de me joindre à une équipe aussi talentueuse que celle de la Caisse, une organisation au service des Québécois qui rayonne partout à travers le monde. J'ai hâte d'entreprendre cet important défi et de contribuer, avec notre équipe, au succès de la Caisse », a pour sa part indiqué Michel Lalande.

Me Lalande, qui se joindra à la Caisse en janvier prochain, est chef des Affaires juridiques et secrétaire du conseil d'administration de BCE Inc. et Bell Canada, à la tête d'une équipe reconnue à titre de département juridique de l'année aux récents Canadian Law Awards. Il a entrepris sa carrière au sein du cabinet Fasken Martineau dans la pratique des fusions et acquisitions de sociétés et des valeurs mobilières. Après quelques années à titre de directeur des Affaires juridiques chez Téléglobe, au cours desquelles il a travaillé sur plusieurs transactions, partenariats et financements à l'international, il s'est joint à BCE/Bell Canada en 2000 à titre de chef adjoint des Affaires juridiques pour y poursuivre sa pratique transactionelle, et par la suite regrouper sous sa gouverne l'ensemble des pratiques juridiques et le Secrétariat de BCE/Bell Canada.

Tout au long de son parcours, Me Lalande s'est mérité de nombreuses distinctions professionnelles, figurant notamment au palmarès Top 40 under 40 de Lexpert. Il a aussi été nommé Chef du service juridique de l'année au Québec, en plus d'être plusieurs fois finaliste aux Canadian General Counsel Awards et d'avoir remporté des prix en gouvernance au Canada et aux États-Unis.

Michel Lalande siégera au comité de direction de la Caisse et relèvera du président et chef de la direction.

