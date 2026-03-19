MONTRÉAL, le 19 mars 2026 /CNW/ - La Caisse annonce aujourd'hui la nomination d'Emmanuelle Leclerc-Granger à titre de première vice-présidente et cheffe, Direction financière et Technologies de l'information.

Forte de vingt ans d'expérience au sein d'organisations à portée mondiale, madame Leclerc-Granger occupe depuis 2021 le poste de cheffe de la direction financière du Groupe Cirque du Soleil. Responsable de la gestion financière globale, de la fiscalité internationale, de la trésorerie et des technologies de l'information, ainsi que de la planification stratégique et de la communication avec les investisseurs, son leadership a été remarqué, tant lors des périodes de croissance que dans des contextes plus exigeants. Avant de se joindre au Groupe Cirque du Soleil en 2016, elle a gravi les échelons pendant dix ans au sein de la firme KPMG, où elle a œuvré en audit et en services financiers auprès de multinationales.

« Emmanuelle est une professionnelle chevronnée, reconnue pour sa capacité à mobiliser ses équipes dans des contextes de transformation. Dans un environnement en constante évolution, notamment marqué par les avancées technologiques et leurs impacts sur les façons de faire, son expérience en entreprise et son esprit stratégique contribueront à faire avancer nos pratiques et à soutenir la performance à long terme de notre organisation », a déclaré Charles Emond, président et chef de la direction à La Caisse. « Emmanuelle se joint ainsi à un comité de direction composé de leaders aux expertises et aux perspectives diversifiées, qui possèdent une compréhension fine des enjeux d'affaires, et ont à cœur le rôle majeur de notre organisation au Québec. »

Dans son rôle, madame Leclerc-Granger aura la responsabilité de diriger deux pôles essentiels au fonctionnement de l'organisation, soit :

La fonction Finances , qui regroupe notamment les activités de planification, gouvernance et opérations financières, de comptabilité d'entreprise, d'évaluation des rendements, de fiscalité, d'approvisionnement et de relations bancaires

, qui regroupe notamment les activités de planification, gouvernance et opérations financières, de comptabilité d'entreprise, d'évaluation des rendements, de fiscalité, d'approvisionnement et de relations bancaires La fonction Technologies de l'information, axée sur les plateformes et les systèmes, de même que la sécurité de l'information

« La Caisse est une organisation qui se distingue par son ambition, son impact et la qualité de ses équipes. Je me réjouis de travailler, en étroite collaboration avec l'ensemble des groupes, à l'avancement de la stratégie et à la poursuite de la transformation des fonctions de finances et de technologies de l'information comme de véritables leviers de performance et de prise de décision », a ajouté Emmanuelle Leclerc-Granger.

Emmanuelle Leclerc-Granger siégera au comité de direction et relèvera du président et chef de la direction. Elle entrera en fonction le 13 avril prochain.

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