En collaboration avec l'équipe de direction de Stago, ARCHIMED vise à accroître les ventes et la rentabilité en s'appuyant sur des produits de référence, tant dans les pays développés que dans les marchés émergents

MONTRÉAL, le 29 avril 2026 /CNW/ - ARCHIMED Diagnostics, l'équipe de diagnostic du spécialiste mondial du capital-investissement en santé ARCHIMED, a fait l'acquisition, aux côtés de La Caisse (anciennement CDPQ), de Stago, un chef de file mondial de l'analyse de l'hémostase (coagulation sanguine). Stago conçoit et fabrique des équipements et des réactifs dédiés à l'hémostase et se distingue par une expertise reconnue ainsi que par un solide historique d'innovations dans ce domaine.

Stago est détenu par l'intermédiaire du fonds MED Platform II D'ARCHIMED et a été racheté de la famille Viret, fondatrice de l'entreprise, par l'équipe Diagnostics en contrepartie d'une combinaison indéterminée d'actions et de financement unitranche. Stago commercialise ses produits dans 115 pays et a réalisé un chiffre d'affaires de 550 M€ en 2025. Fondée en 1945 et établie à Asnières-sur-Seine, en région parisienne, Stago est la seule entreprise au monde exclusivement spécialisée dans l'analyse de l'hémostase. Dans le cadre de cette opération, l'équipe de direction de Stago prend une participation minoritaire.

« Outre leur capacité financière, ARCHIMED et La Caisse disposent de la sophistication opérationnelle et de la souplesse nécessaire pour faire croître notre entreprise à un moment charnière de son histoire », a déclaré Jean-Claude Piel, chef de la direction sortant de Stago, qui quittera ses fonctions pour devenir président du comité de veille scientifique et technologique. « L'expertise d'ARCHIMED dans le domaine du diagnostic est déterminante pour accélérer le déploiement efficace d'une nouvelle génération de produits à fort potentiel », a poursuivi Philippe Barroux, président-directeur général désigné. Fort de 38 ans d'expérience au sein de Stago, M. Barroux dirige actuellement les opérations en Amérique du Nord et en Chine. « Ce partenariat vise à insuffler un nouvel élan à l'innovation chez Stago. »

ARCHIMED a réalisé huit acquisitions dans le secteur du diagnostic, dont deux cessions. La première concerne DIESSE, qui, en partenariat avec ARCHIMED, est devenu un acteur de référence dans le développement de systèmes de pointe pour le diagnostic des maladies inflammatoires et des troubles immunitaires. La deuxième porte sur Eurolyser, un spécialiste des tests de diagnostic au point de service, qui a vu ses bénéfices plus que doubler, et sa croissance annuelle du chiffre d'affaires passer de moins de 10 % à 25 % sur la période de détention d'ARCHIMED.

« Notre objectif est de doter Stago des ressources nécessaires pour accélérer sa croissance à l'échelle mondiale et renforcer sa position de chef de file comme acteur spécialisé à l'expertise inégalée », a souligné Vincent Guillaumot, associé directeur chez ARCHIMED. « Stago dispose d'un portefeuille de produits novateurs qui devraient lui permettre d'enregistrer une croissance de ses revenus et de ses bénéfices nettement supérieure aux moyennes du secteur », a ajouté Antoine Faguer, associé chez ARCHIMED.

« Stago est un chef de file reconnu de l'analyse de la coagulation sanguine, œuvrant dans un segment que nous connaissons bien et qui joue un rôle essentiel dans le diagnostic médical. Notre investissement aux côtés d'ARCHIMED témoigne de l'importance que nous accordons aux partenariats et aux entreprises reposant sur des assises solides », a déclaré Martin Longchamps, premier vice-président et chef, Placement privé et Crédit privé à La Caisse.

En étroite collaboration avec l'équipe de direction de Stago, ARCHIMED déploiera son modèle MedValue, qui regroupe les leviers stratégiques du groupe pour accélérer la croissance des sociétés partenaires, notamment par l'internationalisation - y compris au moyen d'acquisitions complémentaires ciblées - l'innovation et l'élargissement de la gamme de produits.

Le diagnostic constitue le principal secteur d'investissement d'ARCHIMED et l'un des sept secteurs clés cartographiés au moyen de MedSeg, son outil exclusif d'analyse sectorielle, qui couvre 430 sous-segments de l'industrie mondiale de la santé. Dans le cadre de l'acquisition de Stago, ARCHIMED a également mobilisé MedDiscover, un ensemble exclusif d'outils et de processus lui permettant d'identifier les entreprises de premier plan et d'interagir efficacement avec celles qui évoluent dans ses sous-secteurs prioritaires.

Stago constitue le dixième investissement du fonds MED Platform II. Tous les investissements réalisés par ce fonds ont pris la forme de premiers rachats avec effet levier. Sursouscrit du double, le fonds MED Platform II a clôturé à 3,5 G€ en juin 2023. Selon les données de Preqin, il se classe dans le premier quartile pour son année de lancement, à l'instar de l'ensemble des fonds ARCHIMED. À la suite de la transaction visant Stago, environ 70 % du capital du fonds MED Platform II a été déployé.

À PROPOS D'ARCHIMED

www.archimed.group -- Présente en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, ARCHIMED est une société d'investissement de premier plan exclusivement dédiée au secteur de la santé. La combinaison de ses expertises opérationnelle, médicale, scientifique et financière lui permet d'agir à la fois comme partenaire stratégique et financier auprès des entreprises qu'elle accompagne. Ses principaux domaines d'intervention couvrent la santé animale et environnementale, les produits biopharmaceutiques, la santé des consommateurs, le diagnostic, les technologies de l'information en santé, les outils et services destinés aux sciences de la vie ainsi que les technologies médicales. ARCHIMED soutient ses sociétés partenaires dans leur déploiement international, leurs stratégies d'acquisition, leurs initiatives d'innovation et le développement de leur offre de produits et de services. Par l'entremise de ses divers fonds, ARCHIMED gère 9 G€ d'actifs. Investisseur d'impact engagé depuis sa création, ARCHIMED agit tant directement que par l'intermédiaire de sa fondation, EURÊKA.

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À La Caisse, auparavant connue sous la marque CDPQ, nous investissons depuis 60 ans avec un double mandat : celui de générer des rendements optimaux à long terme pour nos 48 déposants, qui représentent plus de 6 millions de Québécois(e)s, tout en contribuant au développement économique du Québec.

Comme groupe mondial d'investissement, nous sommes actifs dans les grands marchés financiers, en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 31 décembre 2025, l'actif net de La Caisse s'élevait à 517 G$ CA. Pour en savoir plus, visitez le site lacaisse.com et consultez nos pages LinkedIn ou Instagram.

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