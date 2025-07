Des investisseurs institutionnels québécois et internationaux s'engagent à soutenir l'ambition de croissance durable et de création de valeur d'Innergex

La transaction marque un tournant stratégique pour ce chef de file québécois de l'énergie renouvelable, dont la vaste majorité de l'actionnariat demeure québécois

MONTRÉAL, le 21 juill. 2025 /CNW/ - La Caisse (anciennement CDPQ) annonce aujourd'hui avoir finalisé la privatisation d'Innergex énergie renouvelable inc. Cette transaction représente une étape clé pour la croissance de l'une des principales plateformes en énergie renouvelable au Canada.

La Caisse a aussi mené à terme le processus de syndication amorcé à l'annonce de la transaction, conformément à son intention exprimée de syndiquer jusqu'à 20 % de son capital investi dans Innergex auprès d'investisseurs qui partagent sa vision du prochain chapitre de la croissance de l'entreprise. Cette démarche a permis de réunir un groupe d'investisseurs, dans lequel figurent plusieurs institutions québécoises telles qu'Investissement Québec, Desjardins Gestion internationale d'actifs et Fondaction.

Cette syndication a également été ouverte à des investisseurs internationaux, dont 14 investisseurs institutionnels suisses qui viennent enrichir le syndicat d'investisseurs québécois de premier plan mobilisés par La Caisse.

« Chef de file de l'énergie renouvelable au Canada, Innergex joue un rôle clé dans la transition énergétique. Pour passer à une vitesse supérieure, la société avait besoin d'un actionnariat aligné sur son potentiel à long terme, à l'abri des cycles boursiers. C'est pourquoi nous avons réuni à nos côtés un syndicat d'investisseurs québécois et internationaux partageant cette vision », a déclaré Emmanuel Jaclot, premier vice-président et chef des Infrastructures à La Caisse. « Cette privatisation offre à Innergex, dès à présent, une agilité financière accrue pour accélérer le développement de projets d'envergure. Elle témoigne du potentiel d'Innergex et du leadership du Québec dans la transition énergétique. »

« C'est avec un engagement fort d'un groupe d'investisseurs de premier plan qu'Innergex entame un nouveau chapitre de son histoire », a déclaré Michel Letellier, président et chef de la direction d'Innergex. « Cette alliance avec des partenaires qui croient en notre mission et nos valeurs nous permet de poursuivre notre croissance avec ambition, agilité et vision. Ensemble, nous pourrons accélérer le développement de projets d'énergie renouvelable porteurs, ici comme ailleurs, et continuer à bâtir un avenir énergétique plus durable pour tous. »

En tant qu'actionnaire de référence, La Caisse continuera d'appuyer Innergex dans sa stratégie de croissance à long terme, au Canada et à l'international, en tirant parti de son portefeuille d'actifs diversifié et de son expertise en développement de projets d'énergie renouvelable à travers le monde.

