MONTRÉAL, le 3 juill. 2025 /CNW/ - À la suite de la publication du rapport de la Rapporteuse spéciale Francesca Albanese, La Caisse tient à être claire et rejette fermement les allégations selon lesquelles elle pourrait faciliter ou encourager des crimes internationaux par le biais de ses investissements.

Des allégations et faits doivent être rectifiés. D'une part, les investissements dans les compagnies mentionnées ne sont pas, pour la majorité, gérés par La Caisse directement. Ils sont gérés par des intermédiaires ou détenus à travers des produits standards offerts à l'ensemble des investisseurs. D'autre part, La Caisse détient une infime partie d'actions dans ces compagnies, ce qui limite sa capacité à les influencer directement. Pour preuve, elle détient moins de 0,1% de la majorité des sociétés identifiées. Pour le reste, il s'agit en grande partie de multinationales telles que Booking, Airbnb ou Alphabet (Google) qui sont présentes et utilisées partout dans le monde et détenues par un grand nombre d'investisseurs. Par ailleurs, lorsque La Caisse ne peut exercer d'influence directe pour encourager les meilleures pratiques, elle le fait à travers Federated Hermès, un fournisseur spécialisé en engagement actionnarial mondialement reconnu. Nous nous attendons à ce que toutes ces sociétés respectent les plus hautes normes partout où elles opèrent.

La Caisse tient enfin à rappeler qu'elle a aussi cessé tout nouvel engagement en Israël et dans le Territoire palestinien occupé. Elle réaffirme qu'elle agit en tout temps en pleine conformité avec toutes les exigences du droit canadien et continuera d'agir selon les normes internationales sur la question partout où elle opère. La Caisse prend très au sérieux ses responsabilités en tant qu'investisseur mondial et s'engage à continuer à exercer ses activités selon les normes les plus élevées en matière de droits de la personne.

À PROPOS DE LA CAISSE

À La Caisse, auparavant connue sous la marque CDPQ, nous investissons depuis 60 ans avec un double mandat : celui de générer des rendements optimaux à long terme pour nos 48 déposants, qui représentent plus de 6 millions de Québécois.es, tout en contribuant au développement économique du Québec.

Comme groupe mondial d'investissement, nous sommes actifs dans les grands marchés financiers, en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 31 décembre 2024, l'actif net de La Caisse s'élevait à 473 G$ CA. Pour en savoir plus, visitez le site lacaisse.com et consultez nos pages LinkedIn ou Instagram.



La Caisse est une marque de commerce propriété de la Caisse de dépôt et placement du Québec, protégée au Canada et dans d'autres juridictions, et utilisée sous licence par ses filiales.

SOURCE La Caisse

Pour de plus amples informations : ÉQUIPE DES RELATIONS MÉDIAS, + 1 514 847-5493, [email protected]