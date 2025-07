Cette transaction marque une sortie réussie pour Cathexis, qui a fondé Yondr en 2018

SAN JUAN, Porto Rico, 2 juillet 2025 /CNW/ - Cathexis Holdings, L.P. (« Cathexis ») a annoncé aujourd'hui la conclusion de la vente du groupe Yondr (« Yondr »), un développeur, propriétaire et exploitant mondial de centres de données hyperscale, à DigitalBridge Group, Inc. (NYSE: DBRG) (« DigitalBridge ») et La Caisse (anciennement CDPQ) pour 5,8 milliards de dollars.

Yondr développe et exploite des centres de données afin de répondre aux besoins complexes des plus grandes entreprises technologiques mondiales en matière de capacité de centres de données. Alors que la demande en capacités de traitement de données avancées ne cesse de croître, Yondr dispose de plus de 420 MW de capacité dédiée aux hyperscalers et de terrains supplémentaires importants pour soutenir une capacité potentielle totale de plus de 1 GW. La société est idéalement positionnée pour tirer parti de la demande croissante en capacités de traitement de données avancées, stimulée par la transformation numérique en cours, l'expansion des solutions cloud et l'essor de l'IA.

« Je suis fier d'avoir soutenu Yondr depuis sa création en 2018. Yondr est devenu un partenaire infrastructurel essentiel pour bon nombre des plus grandes entreprises technologiques mondiales, et je pense que DigitalBridge et La Caisse sont les partenaires idéaux pour accompagner Yondr dans sa prochaine phase de croissance. J'ai hâte de voir ce que l'entreprise va accomplir, a déclaré William Harrison, chef de la direction de Cathexis. Si de nombreuses personnes ont contribué au succès de Yondr, je tiens à remercier tout particulièrement Paul Cossell (ancien chef de la direction de Yondr) et Chester Reid (ancien directeur financier de Yondr) pour leur leadership exceptionnel et leur dévouement envers l'entreprise. Paul et Chester ont joué un rôle déterminant dans le positionnement de Yondr pour cette nouvelle phase de croissance sous sa nouvelle direction. Je leur souhaite beaucoup de succès dans leurs projets futurs. Je souhaite également la bienvenue à Aaron Wangenheim, qui a été nommé chef de la direction, et à Sandip Mahajan, qui a été nommé responsable financier, chez Yondr, et leur souhaite beaucoup de succès à la tête de l'entreprise dans cette nouvelle phase passionnante avec DigitalBridge et La Caisse. »

Citi a agi en tant que conseiller financier exclusif de Yondr, White & Case LLP en tant que conseiller juridique et PricewaterhouseCoopers en tant que conseiller fiscal et comptable.

À propos de Cathexis

Cathexis est une société d'investissement privée basée à San Juan, Porto Rico. La stratégie d'investissement de la société est axée sur la valeur et l'opportunisme, avec un accent particulier sur le capital-investissement, le capital de croissance et le capital-risque. La société investit directement dans les contrats, l'immobilier, l'énergie, les centres de données et le capital-risque. L'équipe d'investissement cible les opportunités où la base de capital flexible et permanente de la société, son horizon d'investissement à long terme et son expertise du secteur lui confèrent un avantage majeur. Cathexis estime que la cohérence étroite avec les équipes de direction et les partenaires opérationnels, ainsi que sa capacité à engager des capitaux à long terme, sont les principaux moteurs de son succès. Pour en savoir plus, visitez www.cathexis.com.

À propos du groupe Yondr

Le groupe Yondr est un développeur, propriétaire et exploitant mondial de centres de données hyperscale. La société est spécialisée dans la fourniture et l'exploitation d'infrastructures dédiées conçues pour évoluer à grande échelle. En tant qu'entreprise, notre mission, « Une capacité mondiale fournie de manière responsable", garantit la réalisation de notre vision d'un avenir sans contraintes. Pour en savoir plus, visitez www.yondrgroup.com.

