Après avoir dépassé ses cibles climatiques à la fin de 2024, La Caisse vise à atteindre 400 G$ d'investissements en action climatique d'ici 2030.

MONTRÉAL, le 19 juin 2025 /CNW/ - La Caisse de dépôt et placement du Québec (La Caisse), un groupe mondial d'investissement, présente aujourd'hui sa stratégie climatique 2025-2030. Cette nouvelle étape vise à accélérer la décarbonation des entreprises et à augmenter de façon importante ses investissements liés à la transition énergétique d'ici 2030.

À la fin de 2024, La Caisse a dépassé ses cibles climatiques fixées en 2017 et rehaussées en 2021. La décarbonation de son portefeuille a ainsi été beaucoup plus rapide qu'anticipé et La Caisse a affiché une réduction de près de 50 % de son empreinte carbone, alors que sur la même période, celle de la planète a augmenté de 6 %.

Pour continuer à progresser vers son objectif d'avoir un portefeuille carboneutre en 2050, La Caisse vise désormais à atteindre 400 G$ d'investissements en action climatique d'ici 2030. Cette stratégie inclut d'une part les investissements dans des entreprises engagées dans la décarbonation de leurs activités, et d'autre part, les investissements dans les solutions climatiques. Ces solutions consistent en des actifs qui facilitent la décarbonation de l'économie, tels que des technologies à faible émission de carbone, des infrastructures et d'autres produits et services.

« Aujourd'hui, nous réaffirmons nos convictions en matière d'investissement durable, car elles sont au cœur de notre responsabilité fiduciaire. Nous démontrons encore plus d'ambition en allant au-delà du calcul des émissions carbone de notre portefeuille, pour travailler encore davantage à la transition de l'économie réelle en favorisant la mise en place de plans de décarbonation clairs et crédibles au sein des sociétés dans lesquelles nous sommes investis, dans tous les secteurs de l'économie. Nous le faisons à la fois dans un esprit de création de valeur à long terme et de saine gestion des risques pour nos déposants », a déclaré Charles Emond, président et chef de la direction de La Caisse.

La stratégie climatique 2025-2030 repose sur deux principaux piliers :

Investir pour soutenir les sociétés qui intègrent le climat dans leur modèle d'affaires. La Caisse accompagnera les sociétés dans l'adoption et l'atteinte de leurs cibles de décarbonation. Pour avoir encore plus d'impact, elle continuera d'investir dans des entreprises de tous les secteurs afin de mieux les positionner pour la transition énergétique, les aider à réduire leur empreinte carbone et, par conséquent, décarboner l'économie réelle. Investir dans des solutions climatiques orientées vers l'avenir. La Caisse mettra son capital à contribution dans des sociétés appartenant aux quatre catégories suivantes : Les actifs sobres en carbone, qui offrent des solutions pour remplacer les énergies fossiles comme les énergies renouvelables ou les véhicules électriques et tous leurs écosystèmes;

qui offrent des solutions pour remplacer les énergies fossiles comme les énergies renouvelables ou les véhicules électriques et tous leurs écosystèmes; Les solutions fondées sur la nature , comme les terres forestières, les zones humides ou l'agriculture biologique, qui visent la capture du carbone ou sa réduction dans la nature;

, comme les terres forestières, les zones humides ou l'agriculture biologique, qui visent la capture du carbone ou sa réduction dans la nature; Les solutions d'adaptation et de résilience , à savoir des investissements dans des secteurs qui permettent de renforcer la protection des communautés contre les changements climatiques;

, à savoir des investissements dans des secteurs qui permettent de renforcer la protection des communautés contre les changements climatiques; Les facilitateurs de solutions climatiques, soit des produits et des services incluant des biens intangibles comme des logiciels ou de la propriété intellectuelle, et qui jouent un rôle clé dans l'atteinte des objectifs de transition vers une économie durable, résiliente ou à faibles émissions de carbone.

« Depuis 2017, notre approche en matière de climat a porté ses fruits : notre portefeuille s'est décarboné plus rapidement qu'anticipé. Notre cible vise des investissements orientés vers l'avenir qui nous positionneront favorablement vers notre objectif d'un portefeuille net-zéro d'ici 2050. En accompagnant activement les entreprises dans l'intégration des enjeux climatiques dans leur modèle d'affaires, nous mettrons à profit l'expertise et l'engagement de nos équipes pour accélérer la transition au Québec et dans le reste du monde », a indiqué Bertrand Millot, Chef de l'investissement durable de La Caisse.

La stratégie climatique 2025-2030 de La Caisse est disponible en ligne et détaillée dans un Cadre de financement de la transition basé sur les meilleures pratiques internationales et validé par la Climate Bonds Initiative.

À PROPOS DE LA CAISSE

À La Caisse, auparavant connue sous la marque CDPQ, nous investissons depuis 60 ans avec un double mandat : celui de générer des rendements optimaux à long terme pour nos 48 déposants, qui représentent plus de 6 millions de Québécois.es, tout en contribuant au développement économique du Québec.

Comme groupe mondial d'investissement, nous sommes actifs dans les grands marchés financiers, en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 31 décembre 2024, l'actif net de La Caisse s'élevait à 473 G$ CA. Pour en savoir plus, visitez le site lacaisse.com et consultez nos pages LinkedIn ou Instagram.

La Caisse est une marque de commerce propriété de la Caisse de dépôt et placement du Québec, protégée au Canada et dans d'autres juridictions, et utilisée sous licence par ses filiales.

