La Caisse et Inovia Capital investissent 37 M$ US dans AlayaCare pour soutenir sa stratégie d'acquisition

Les levées de fonds d'Alaya au cours de l'année 2019 atteignent 78 M$ US et l'entreprise finalise sa troisième et plus importante acquisition.

MONTRÉAL, le 3 janv. 2020 /CNW Telbec/ - La Caisse de dépôt et placement du Québec (la Caisse) et Inovia Capital ont annoncé aujourd'hui un investissement de 37 M$ US dans le fournisseur de technologies de santé à domicile AlayaCare. Cette ronde de financement de série C, qui permettra à la compagnie de poursuivre sa stratégie d'acquisitions pour accélérer sa croissance mondiale, inclut la participation d'Investissement Québec, Innovexport et Desjardins Innovatech.

AlayaCare a aussi annoncé aujourd'hui l'acquisition de Procura, une filiale de Complia Health, un chef de file mondial de logiciels pour les organisations fournissant des soins de santé de long terme et post-actifs. Cette acquisition, la troisième et plus importante à ce jour, renforce la position d'AlayaCare sur les marchés locaux et internationaux et lui permet de bonifier son offre de service.

« Nous avons énormément de respect pour l'équipe de Procura et pour les solutions qu'elle a bâties et qui se démarquent au sein de l'industrie. Nous sommes ravis d'accueillir leur équipe et leurs clients au sein de la famille AlayaCare », a dit Adrian Schauer, chef de la direction et fondateur d'AlayaCare. « Cette acquisition nous permettra d'offrir des solutions inégalées à des organisations de toutes tailles à travers le monde et s'inscrit bien dansnotre vision, qui est de devenir le fournisseur de soins communautaires et à domicile le plus réputé à travers le monde. »

Cette dernière ronde de financement représente une étape importante pour l'équipe d'AlayaCare, qui atteint ou dépasse systématiquement ses objectifs de croissance depuis ses débuts. Le fondateur et chef de la direction, Adrian Schauer, a mis en place une culture basée sur les besoins du patient et l'atteinte d'objectifs concrets. Son approche, qui a permis la création d'un logiciel en tant que service (SaaS) destiné aux entreprises, vient changer la donne au sein de l'industrie des soins à domicile, laquelle a longtemps été fragmentée et moins portée à utiliser les nouvelles technologies.

« La Caisse appuie la vision d'AlayaCare, qui veut que les logiciels infonuagiques, les soins virtuels et l'intelligence artificielle transformeront la prestation des soins à domicile, a dit Charles Émond, premier vice-président, Québec, Placements privés et Planification stratégique de la Caisse. Quand nous nous sommes joints à la ronde de financement C l'été dernier, c'était avec l'intention de soutenir la création d'une plateforme mondiale de premier plan, et nous sommes ravis de voir l'équipe d'AlayaCare progresser rapidement en ce sens avec cette nouvelle acquisition. »

« L'objectif d'Inovia est de permettre aux fondateurs d'entreprises d'effectuer de gros paris de façon intelligente en obtenant du capital à chacune des étapes de croissance de leur entreprise et de recevoir un mentorat de premier plan requis pour transformer de bonnes idées en entreprises multinationales performantes, a dit Dennis Kavelman, associé chez Inovia Capital. En tant que partenaires de long terme d'Adrian et son équipe, nous partageons des décennies d'expérience en fusion et acquisition, gestion du talent et gestion des opérations. »

Cet investissement est le troisième qu'Inovia effectue dans AlayaCare à travers ses fonds de risque et de croissance.

À PROPOS D'ALAYACARE

La plateforme unique d'AlayaCare offre des services administratifs, des portails pour les clients et leurs familles, la surveillance des patients à distance, des services de télésanté et des fonctionnalités mobiles pour les soignants dans un système infonuagique intégré, extrêmement robuste et sécurisé. AlayaCare offre cette plateforme à des organismes de soins de santé à domicile et communautaires afin de faire progresser l'innovation et les mener vers les soins de santé à domicile de l'avenir. AlayaCare a été fondée en 2014. www.alayacare.com

À PROPOS D'INOVIA CAPITAL

Inovia Capital s'associe à des fondateurs audacieux pour bâtir des entreprises technologiques d'envergure. Nous cherchons à transformer le capital de risque en perfectionnant l'art d'investir en premier lieu dans le potentiel des gens qui composent l'équipe. Nous retroussons nos manches afin de servir les entrepreneurs avec un mentorat à long terme, en leur donnant accès à un réseau mondial de talents et en leur donnant un soutien stratégique pour une croissance internationale. Ensemble, nous réécrivons les règles d'industries archaïques et repoussons les frontières technologiques tout en aspirant à un avenir meilleur. Inovia Capital gère plus de 1 G$ US répartis à travers cinq fonds, dont des fonds de démarrage et de croissance, et possède des bureaux à Montréal, Toronto, Calgary, San Francisco et Londres. Pour plus d'information, consultez le www.inovia.vc.

À PROPOS DE LA CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT DU QUÉBEC

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) est un investisseur institutionnel de long terme qui gère des fonds provenant principalement de régimes de retraite et d'assurances publics et parapublics. Son actif net s'élève à 326,7 G$ CA au 30 juin 2019. Un des plus importants gestionnaires de fonds institutionnels au Canada, la Caisse investit dans les grands marchés financiers, ainsi qu'en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé à l'échelle mondiale. Pour obtenir plus de renseignements sur la Caisse, visitez le site cdpq.com, suivez-nous sur Twitter @LaCDPQ ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.

