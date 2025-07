MONTRÉAL et LONDRES, le 22 juill. 2025 /CNW/ - La Caisse (anciennement connu sous le nom CDPQ), un groupe mondial d'investissement, annonce aujourd'hui qu'il s'engage à investir jusqu'à 1,7 G£ (3,2 G$ CA) dans Sizewell C, une centrale nucléaire d'une capacité de 3,2 GW située dans l'est de l'Angleterre. Cet investissement, qui représente une participation de 20 % dans le projet, tirera parti de la longue feuille de route de La Caisse dans la réalisation de projets d'infrastructures de grande envergure à l'échelle mondiale. Il viendra aussi appuyer la transition du Royaume-Uni vers l'énergie propre et ses progrès vers une économie carboneutre. Une fois complétée, Sizewell C fournira de l'énergie propre et fiable au réseau du Royaume-Uni pour plus de 60 ans, ce qui contribuera à stimuler l'économie du pays, à renforcer sa sécurité énergétique et à réduire sa dépendance aux sources d'hydrocarbures, prévenant ainsi l'émission de 9 millions de tonnes de carbone par année.

L'investissement sera réalisé aux côtés du gouvernement britannique, d'EDF, un exploitant expérimenté, de Centrica, une multinationale britannique de l'énergie et des services, et d'Amber Infrastructure, un partenaire d'investissement. Le projet est structuré selon le modèle de base d'actifs réglementés (RAB) du gouvernement britannique, qui aide à financer des projets de grande envergure en offrant une meilleure prévisibilité aux investisseurs tout en garantissant de la valeur à long terme aux consommateurs.

« Notre engagement à investir dans Sizewell C reflète l'approche de capital constructif de La Caisse, qui vise à offrir à nos déposants un rendement optimal tout en ouvrant la voie à des progrès sur le plan économique et sociétal. La Caisse possède une expérience robuste pour mobiliser l'expertise du secteur privé auprès des gouvernements et acteurs industriels afin d'investir dans des infrastructures complexes et réglementées, où le rapport qualité-prix est essentiel pour les consommateurs. Sizewell C constitue une évolution positive pour les consommateurs britanniques, puisqu'on s'attend à ce qu'elle fournisse une alimentation de base fiable, durable et faible en carbone à plus de 6 millions de foyers au Royaume-Uni. Elle contribuera en plus à la création de 10 000 nouveaux emplois au plus fort de la construction, et plusieurs milliers d'autres dans la chaîne d'approvisionnement à l'échelle nationale. Nous sommes heureux d'appuyer le gouvernement du Royaume-Uni dans la réalisation de ce projet emblématique qui contribue du même coup à faire progresser la sécurité énergétique et les ambitions de croissance économique du pays. Notre investissement illustre notre confiance dans le marché britannique, notre plus important marché d'investissement à l'extérieur de l'Amérique du Nord. Il s'aligne en plus à notre engagement envers la transition énergétique et la décarbonation grâce à notre capital de long terme et notre actionnariat actif », a déclaré Emmanuel Jaclot, premier vice-président et chef des Infrastructures à La Caisse.

« Il est temps de réaliser de grands projets dans notre pays - et aujourd'hui, nous annonçons un investissement qui fournira une énergie propre et locale à des millions de foyers pour les générations à venir. Notre gouvernement fait les investissements nécessaires pour faire entrer l'énergie nucléaire dans une nouvelle ère, afin de mettre fin aux retards et de nous affranchir des effets dévastateurs du marché mondial des combustibles fossiles, et ainsi faire baisser de façon durable le montant des factures », a déclaré le secrétaire d'État à la Sécurité énergétique et du Net-zéro du Royaume-Uni, Ed Miliband.

« Nous sommes ravis d'accueillir l'investissement de La Caisse dans Sizewell C. Leur décision de prendre une participation de 20 % dans le projet reflète le soutien international croissant envers l'énergie nucléaire britannique et la confiance envers Sizewell C. La Caisse est l'un des plus grands investisseurs institutionnels mondiaux et, à ce titre, apporte une expertise significative en matière d'infrastructures durables et de réalisation de projets qui génèrent de la croissance économique et de la création de valeur à long terme. Sa participation renforce notre assise financière solide et soutient notre mission de créer des dizaines de milliers d'emplois de qualité et 1 500 postes d'apprentissage à travers le pays. Sizewell C renforcera la sécurité énergétique, réduira les émissions de carbone et stimulera la croissance régionale et nationale pendant des décennies. Nous sommes fiers de compter La Caisse parmi nous dans cette aventure », ont déclaré Julia Pyke et Nigel Cann, codirecteurs généraux de Sizewell C.

La Caisse est le deuxième investisseur institutionnel en infrastructures sur la scène internationale et compte plus de 20 G£ investies au Royaume-Uni. Sa vaste expérience dans la livraison de projets d'envergure contribue à stimuler la croissance économique et à accélérer des changements positifs. La Caisse compte investir plus de 8 G£ au Royaume-Uni au cours des cinq prochaines années, augmentant ainsi son allocation au marché britannique de près de 50 %. Depuis plusieurs années, La Caisse est un partenaire de confiance et de choix pour le gouvernement britannique et ses partenaires d'affaires tandis que ses investissements profitent à des millions de consommateurs britanniques par le biais de l'Eurostar, de l'aéroport d'Heathrow, de First Hydro Company et de London Array, un parc éolien en mer produisant 630 MW d'électricité, suffisamment pour alimenter 500 000 foyers britanniques.

La Caisse est aussi profondément engagée dans l'investissement durable et dans les investissements qui soutiennent l'action climatique. L'organisation s'est récemment engagée à investir près de 300 G£ (400 G$ CA) d'ici la fin de la décennie dans des entreprises déterminées à décarboner leurs activités, ainsi que dans des solutions climatiques. Ces investissements s'inscrivent dans l'engagement de La Caisse envers ses clients : offrir de la valeur à long terme tout en gérant le risque de façon responsable.

