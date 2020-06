La Caisse annonce une nouvelle approche intégrée en technologies

Alexandre Synnett nommé premier vice-président et chef des Technologies

MONTRÉAL, le 18 juin 2020 /CNW Telbec/ - La Caisse annonce aujourd'hui une nouvelle structure pour maximiser son impact en technologies. Cette approche intégrée, sous le leadership d'Alexandre Synnett, nommé premier vice-président et chef des Technologies, vise à faire des technologies un véritable levier de performance, autant dans le cadre des activités d'investissement et de gestion des risques que dans celui de la transformation de l'organisation.

« Depuis plusieurs années, la Caisse fait de l'intégration des technologies de rupture une priorité stratégique. Avec la nouvelle approche intégrée que nous mettons en oeuvre, la Caisse sera encore mieux positionnée pour profiter des occasions d'investissement et renforcer ses pratiques d'affaires », a déclaré Charles Emond, président et chef de la direction de la Caisse. « En effet, les technologies seront désormais appelées à jouer un rôle central dans l'ensemble des activités de l'organisation. La crise actuelle, qui accélère l'adoption de nouvelles solutions technologiques dans toutes les industries, vient renforcer notre conviction. »

Jusqu'alors premier vice-président, Technologies numériques et Opérations, Alexandre Synnett a notamment mené l'accélération du virage numérique de la Caisse. Dans son nouveau rôle, il aura comme principales responsabilités de piloter la nouvelle stratégie en technologies qui vise à bâtir encore plus de valeur pour la Caisse, en ajoutant les activités d'investissement et la gestion du risque technologique à ses responsabilités, en plus de la transformation numérique de l'organisation.

Trois axes d'intervention pour unifier l'approche de la Caisse en matière de technologies

La nouvelle approche intégrée s'appuie sur trois axes d'intervention. Un premier axe visera à anticiper et à profiter des occasions d'investissement créées par les technologies et les modèles de rupture. Pilotée par Tom Birch, vice-président, Capital de risque et technologies, cette équipe travaillera à augmenter les investissements dans des sociétés technologiques à l'échelle mondiale, à tous les stades de maturité et à travers toutes les catégories d'actifs. Elle continuera également de collaborer étroitement avec l'équipe responsable des investissements au Québec.

Un deuxième axe visera à protéger le capital investi, en intégrant encore davantage le facteur technologique dans la gestion des risques de la Caisse. En plus de lui permettre de mieux évaluer l'impact des innovations technologiques sur ses entreprises en portefeuille, ce volet viendra accroître l'intelligence de marché de la Caisse sur les modèles d'affaires de demain.

Enfin, le troisième axe, soit la stratégie numérique, prévoit la poursuite de la transformation de la Caisse afin qu'elle demeure une organisation agile et à l'avant-garde, par le biais notamment de l'intelligence augmentée et artificielle, de l'expérience numérique et de l'intégration des différentes innovations technologiques aux processus décisionnels.

La création d'un groupe intégré de recherche globale et de science des données, sous le leadership de Jim McMullan

Par ailleurs, l'équipe Recherche globale, qui est déjà un partenaire de premier plan des équipes d'investissement en matière de recherche sectorielle à la Caisse, ajoutera une dimension supplémentaire à ses travaux en regroupant désormais l'ensemble des capacités en services analytiques et en sciences de données, qui étaient auparavant réparties dans différentes équipes. Ce nouveau groupe intégré, piloté par Jim McMullan, Chef de la recherche globale, formera ainsi une équipe multidisciplaire rassemblant des expertises recherchées à la fois par les équipes internes et par les partenaires existants et potentiels de la Caisse.

