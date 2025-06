MONTRÉAL, le 18 juin 2025 /CNW/ - La Caisse annonce la création du Prix La Caisse en art actuel, visant à appuyer les artistes en milieu de carrière au Québec. Cette distinction de 25 000 $, sera remise annuellement à un ou une artiste en arts visuels, sélectionné par un jury d'experts du secteur culturel.

Alors qu'il existe peu de distinctions destinées aux artistes en mi-carrière au Québec, le Prix La Caisse en art actuel vise à encourager la pérennité de leur pratique et de leur recherche artistique ainsi qu'à mettre en valeur leur travail.

L'artiste sélectionné devra cumuler au moins 20 ans de pratique en art actuel et avoir exercé une influence significative dans son domaine. Il doit créer des œuvres pour son propre compte, posséder une compétence reconnue par ses pairs et diffuser ses œuvres dans un contexte professionnel. Toutes les formes d'expression en arts visuels -- peinture, sculpture, photographie, vidéo, entre autres -- sont considérées.

« Le lancement du Prix La Caisse en art actuel marque une nouvelle étape dans notre engagement à contribuer au dynamisme du milieu culturel au Québec, et ce de façon pérenne. En remettant annuellement cette distinction, La Caisse souhaite à la fois reconnaitre le talent des artistes et faire rayonner leurs œuvres, renforçant ainsi notre positionnement comme acteur actif au sein de cet écosystème. » - Marie-Justine Snider, conservatrice de la collection d'œuvres d'art de La Caisse.

Les candidats seront sélectionnés par un comité d'experts composé de personnalités reconnues du milieu des arts visuels, incluant Bernard Lamarche, conservateur de l'art contemporain (1960 à ce jour) au Musée national des beaux-arts du Québec, Mark Lanctôt, conservateur responsable de la collection au Musée d'art contemporain de Montréal et Anne-Marie St-Jean Aubre, conservatrice de l'art québécois et canadien contemporain au Musée des beaux-arts de Montréal, titulaire de la Chaire Gail et Stephen A. Jarislowsky.

Le nom du lauréat ou de la lauréate sera dévoilé cet automne.

À PROPOS DE LA COLLECTION DE LA CAISSE

La Collection de La Caisse compte 495 œuvres d'art d'artistes du Québec. Les œuvres sont, en majorité, créées depuis 1948 à nos jours. Avec sa collection, La Caisse vise à renforcer l'accès et la participation à la vie culturelle en tant que levier de développement social, économique et territorial. Le programme artistique du REM ainsi que les projets d'art public contribuent également au patrimoine en arts visuels de La Caisse.

À PROPOS DE LA CAISSE

À La Caisse, auparavant connue sous la marque CDPQ, nous investissons depuis 60 ans avec un double mandat : celui de générer des rendements optimaux à long terme pour nos 48 déposants, qui représentent plus de 6 millions de Québécois.es, tout en contribuant au développement économique du Québec.

Comme groupe mondial d'investissement, nous sommes actifs dans les grands marchés financiers, en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 31 décembre 2024, l'actif net de La Caisse s'élevait à 473 G$ CA. Pour en savoir plus, visitez le site lacaisse.com et consultez nos pages LinkedIn ou Instagram.

La Caisse est une marque de commerce propriété de la Caisse de dépôt et placement du Québec, protégée au Canada et dans d'autres juridictions, et utilisée sous licence par ses filiales.

