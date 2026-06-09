La Caisse achète la participation restante de Transurban, devenant ainsi l'unique propriétaire de Concession A25

Plenary Americas, une société en portefeuille de La Caisse, appuiera les opérations quotidiennes de l'actif afin d'assurer la continuité du service pour les usagers

MONTRÉAL, le 9 juin 2026 /CNW/ - La Caisse, un groupe mondial d'investissement, annonce aujourd'hui avoir conclu une entente visant l'acquisition de la participation restante de Transurban dans Concession A25. Elle porte ainsi sa participation de 50 % à 100 % et en devient l'unique propriétaire de cet actif stratégique. Cet investissement en capitaux propres, d'une valeur de 280 M$ CA, fait suite à une première transaction réalisée par La Caisse en 2023. Celle-ci avait acquis auprès de Transurban une participation de 50 % dans cette infrastructure de 7,2 km, composée d'une autoroute et d'un pont à péage qui joue un rôle clé dans l'infrastructure de transport du Grand Montréal.

Emmanuel Jaclot, premier vice-président et chef, Infrastructures et Investissement durable à La Caisse, a déclaré : « En devenant l'unique propriétaire, La Caisse consolide sa position dans un actif québécois qu'elle connaît bien, tout en gagnant en agilité dans sa gestion. L'autoroute 25, l'une des deux seules autoroutes à péage gérées en partenariat entre le public et le privé au Québec, joue un rôle clé dans la mobilité du grand Montréal en reliant l'est de la métropole aux zones économiques en pleine expansion de la Rive-Nord. »

Au terme de la transaction, Plenary Americas, une société en portefeuille de La Caisse, appuiera les opérations quotidiennes de l'actif. Plenary Americas est un important promoteur, gestionnaire et exploitant d'actifs d'infrastructure, en particulier au sein de partenariats entre secteurs public et privé. Elle exploite de nombreux actifs routiers en Amérique du Nord et apporte une grande expertise dans la gestion de partenariats complexes et de sous-traitants spécialisés.

La transaction n'aura aucune incidence sur les usagers de l'autoroute 25 et les différents modes de paiement et portails de service, tels que le site Web et le centre de service à la clientèle, resteront opérationnels.

À PROPOS DE LA CAISSE

La Caisse investit depuis plus de 60 ans avec un double mandat : générer des rendements optimaux à long terme pour ses 48 déposants, qui représentent plus de 6 millions de Québécoises et Québécois, tout en contribuant au développement économique du Québec.

Comme groupe mondial d'investissement, La Caisse est active dans les grands marchés financiers, en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 31 décembre 2025, son actif net s'élevait à 517 G$ CA. Pour en savoir plus, visitez LaCaisse.com, LinkedIn ou Instagram.

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SOURCE La Caisse

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