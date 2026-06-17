La Caisse propose une incursion unique au cœur de la gestion de l'épargne collective des Québécois

La Caisse lance une expérience interactive où vous tenterez de protéger et faire grandir notre épargne collective

Cet outil pédagogique vise à mieux faire comprendre le rôle de La Caisse et l'importance de prendre de bonnes décisions dans un monde complexe

Le résultat : apprendre que l'équilibre entre rendements optimaux, gestion des risques et participation au développement économique est parfois complexe et comprendre que chaque décision compte

MONTRÉAL, le 17 juin 2026 /CNW/ - Et si, pendant quelques minutes, vous deviez prendre des décisions qui influencent directement l'épargne de millions de Québécois? C'est l'expérience que propose dès aujourd'hui La Caisse avec le lancement d'un nouvel outil numérique interactif, accessible sur LaCaisse.com.

Pensé pour le grand public, cet outil pédagogique vise à rendre plus concrètes la gestion d'actifs et les décisions qui en découlent. À travers un parcours interactif, l'utilisateur est invité à faire une série de choix, notamment quoi acheter ou vendre, quel niveau de risque accepter et quels impacts ses décisions peuvent avoir sur l'économie du Québec.

Bien que fictif, très vite, une réalité s'impose. Viser le meilleur rendement n'est pas forcément si simple. Chaque décision implique des compromis entre performance, prudence et développement économique.

« La Caisse peut sembler complexe, voire loin du grand public. Pourtant, elle gère l'épargne de plus de 6 millions de Québécois en vue de leur retraite. On voulait rendre tout ça plus accessible », explique Sarah-Émilie Bouchard, première vice-présidente, Stratégie globale et cheffe des opérations de La Caisse. « La bourse et l'économie font régulièrement les manchettes, mais tant qu'on ne le vit pas, ce métier demeure théorique. Ici, on place les gens dans nos souliers pour qu'ils réalisent, de façon simple et concrète, à quel point chaque décision compte. »

Sous le thème « La Caisse dont vous êtes le héros », l'expérience vous plonge dans une série de scénarios où chaque décision influence l'équilibre de votre portefeuille. Pas de recette parfaite. Pas de résultat garanti. Votre but, trouver le bon équilibre entre maximiser la performance, agir avec prudence et contribuer à l'économie du Québec.

Développée en collaboration avec l'agence québécoise Groupe LG2, cette expérience numérique pédagogique a nécessité un investissement de 188 000 $ pour sa conception et sa production.

Des visuels (photos et vidéos), libres de reprise, sont disponibles ici.

À PROPOS DE LA CAISSE

La Caisse investit depuis plus de 60 ans avec un double mandat : générer des rendements optimaux à long terme pour ses 48 déposants, qui représentent plus de 6 millions de Québécoises et Québécois, tout en contribuant au développement économique du Québec.

Comme groupe mondial d'investissement, La Caisse est active dans les grands marchés financiers, en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 31 décembre 2025, son actif net s'élevait à 517 G$ CA. Pour en savoir plus, visitez LaCaisse.com, LinkedIn ou Instagram.

La Caisse est une marque de commerce propriété de la Caisse de dépôt et placement du Québec, protégée au Canada et dans d'autres juridictions, et utilisée sous licence par ses filiales.

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SOURCE La Caisse