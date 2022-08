OTTAWA, ON, le 9 août 2022 /CNW/ - L'Association canadienne des automobilistes (CAA) a publié aujourd'hui le Guide CAA d'achat de VE, une nouvelle ressource interactive qui permet aux Canadiens de non seulement se renseigner sur des éléments clés liés à la possession d'un véhicule électrique, mais aussi de trouver le meilleur véhicule pour eux.

Le Guide CAA d'achat de VE est un outil en ligne convivial destiné aux Canadiens curieux d'en savoir plus sur les véhicules électriques. Il contient de l'information sur les plus de 90 modèles actuellement sur le marché, de même que des conseils et des renseignements factuels sur les prix, les rabais, la recharge des véhicules et la possession d'un VE au Canada.

« Depuis plus d'une décennie maintenant, la CAA soutient la transition vers des véhicules écoénergétiques et à émission zéro », souligne Ian Jack, vice-président aux affaires publiques de la CAA. « Nous voulions nous doter d'une source d'information à la fois complète et neutre pour aider les consommateurs qui envisagent l'achat d'un VE, et nous pensons que notre guide répond bien à cet objectif. »

D'après une étude récente, 7 Canadiens sur 10 regardent du côté de l'électrique pour leur prochain achat de véhicule. Le Guide CAA d'achat de VE fournit aux acheteurs potentiels toute l'information qu'il leur faut pour répondre à leurs questions et préoccupations.

Au Canada, les ventes de véhicules électriques neufs sont passées de 5 % en 2021 à 7,7 % dans le premier trimestre de 2022. Le marché des VE étant en expansion, les Canadiens seront nombreux à vouloir une ressource exhaustive où obtenir facilement des renseignements exacts sur les véhicules électriques.

Pour consulter le guide et #TrouverUnVE, il suffit d'aller au caa.ca/guideachatve.

