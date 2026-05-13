OTTAWA, ON, le 13 mai 2026 /CNW/ - Pour la longue fin de semaine de mai marquant le début officieux de l'été, l'Association canadienne des automobilistes (CAA) rappelle aux Canadiens les dangers du cannabis au volant et les exhorte à planifier un retour à la maison en toute sécurité.

La conduite sous l'influence de l'alcool ou du cannabis augmente pendant les longues fins de semaine estivales. Près de la moitié de tous les décès de l'été ont lieu durant ces fins de semaine, selon la Base nationale de données nationale sur les collisions. Ces statistiques devraient inciter à faire des choix prudents avant de prendre le volant, pour votre sécurité comme celle de vos passagers et des autres usagers de la route.

« Le cannabis au volant augmente le risque d'accident, en particulier les fins de semaine très achalandées, où la circulation est dense, où les conducteurs empruntent des itinéraires qu'ils ne connaissent pas et où les sources de distraction sont nombreuses », explique Kristine D'Arbelles, directrice générale des affaires publiques au bureau national de la CAA. « En planifiant bien, on s'assure que tout le monde rentre chez soi en toute sécurité. »

Selon une étude commandée par la CAA, le cannabis ralentit le temps de réaction et altère des capacités essentielles à la conduite, comme rester dans sa voie et bien contrôler sa vitesse.

Pour inciter à faire des choix plus sûrs, la CAA mène une campagne nationale appelant les Canadiens à prévoir un moyen de rentrer chez eux en toute sécurité s'ils ont l'intention de consommer des produits à base de cannabis. Pour éviter les dangers liés à la conduite avec facultés affaiblies, la CAA propose toute une gamme d'options de transport sécuritaires : désigner un conducteur sobre, utiliser les transports en commun, réserver un service de covoiturage, appeler un taxi, ou encore passer la nuit sur place si on est chez des amis ou de la famille.

« Rouler sous l'influence du cannabis ne met pas seulement votre vie en danger, mais aussi celle de tous les autres usagers de la route, rappelle Kristine D'Arbelles. En planifiant et en prenant des décisions responsables pendant la longue fin de semaine de mai, les conducteurs contribuent à réduire les incidents liés à la conduite avec facultés affaiblies et à rendre nos routes plus sûres pour tous. »

Conseils de sécurité de la CAA pour la longue fin de semaine de mai:

Planifiez: Avant de prendre la route, prévoyez votre moyen de transport si vous comptez consommer du cannabis ou d'autres substances altérant les facultés. Avoir un plan bien défini peut vous éviter de prendre des décisions dangereuses par la suite.

Avant de prendre la route, prévoyez votre moyen de transport si vous comptez consommer du cannabis ou d'autres substances altérant les facultés. Avoir un plan bien défini peut vous éviter de prendre des décisions dangereuses par la suite. Intervenez s'il le faut: Ne laissez jamais une personne de votre entourage conduire sous l'influence de substances. Encouragez-la à choisir des options plus sûres et aidez-la à trouver un autre moyen de rentrer chez elle.

Ne laissez jamais une personne de votre entourage conduire sous l'influence de substances. Encouragez-la à choisir des options plus sûres et aidez-la à trouver un autre moyen de rentrer chez elle. Passez la nuit sur place: Si possible, envisagez de passer la nuit là où vous vous trouvez plutôt que de conduire après avoir consommé.

Si possible, envisagez de passer la nuit là où vous vous trouvez plutôt que de conduire après avoir consommé. Choisissez des options sûres: Utilisez les transports en commun ou les services de covoiturage, appelez un taxi, ou nommez un conducteur désigné pour que tout le monde rentre chez soi en toute sécurité.

À propos de la CAA

Fédération à but non lucratif, la CAA regroupe huit clubs automobiles qui offrent à près de huit millions de membres une assistance routière exceptionnelle, des services complets en matière d'automobile, de voyage et d'assurance, ainsi que des rabais privilégiés. Figurant parmi les marques les plus fiables au Canada, la CAA défend aussi les intérêts de ses membres et de toute la population canadienne sur une variété d'enjeux qui leur tiennent à cœur, dont la sécurité routière, l'environnement, la mobilité, les infrastructures et la protection des consommateurs.

SOURCE Association canadienne des automobilistes

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