BONAPARTE FIRST NATION, TERRITOIRE DU SECWÉPEMC, BC , le 28 oct. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, la Bonaparte First Nation a fièrement marqué l'achèvement de deux nouvelles usines de traitement de l'eau, qui fournissent désormais de l'eau potable à des régions éloignées de leur communauté.

Les nouvelles usines de traitement de l'eau et les réseaux de distribution, situés dans la région de Lower Hat Creek, constituent une étape importante pour assurer un accès durable et à long terme à l'eau potable dans les zones IR#1 et IR#2 de la réserve de Bonaparte. Ces installations permettront d'éviter à l'avenir d'avoir à émettre des avis sur la qualité de l'eau potable, un problème qui touche ces régions de façon intermittente depuis 2004.

Services aux Autochtones Canada (SAC) a fourni 9,8 millions de dollars pour les études de faisabilité, la conception et la construction des deux systèmes de traitement de l'eau à la fine pointe de la technologie. En outre, la Bonaparte First Nation et SAC collaborent à l'amélioration de l'infrastructure de l'eau dans la zone IR#3 afin de répondre aux besoins en eau à long terme de cette région.

Le gouvernement du Canada continuera d'accorder la priorité au travail en partenariat avec les Premières Nations pour veiller à ce que les communautés aient un accès fiable à de l'eau potable propre et salubre.

Citations

« Aujourd'hui, nous célébrons la nouvelle usine de traitement de l'eau. Après deux longues décennies d'avis sur la qualité de l'eau, notre communauté peut pousser un soupir de soulagement grâce à ces améliorations essentielles. L'eau est essentielle à la vie et un droit fondamental. Nous sommes reconnaissants de cet investissement, qui garantit la santé, la sécurité et le bien-être de notre communauté et des générations à venir.»

Kúkpi7 Frank Antoine

Bonaparte First Nation

« Des décennies d'incertitude sont désormais derrière nous. Je tiens à remercier et à saluer les efforts déterminés de tous nos partenaires, de nos défenseurs, de nos dirigeants actuels et passés, qui ont tous travaillé sans relâche pour garantir à notre communauté un accès à l'eau potable. Ces nouvelles installations de traitement de l'eau constituent un investissement important pour notre avenir. ».

Byron Porter, directeur de l'eau

Bonaparte First Nation

« L'eau est essentielle et trop de communautés des Premières Nations vivent encore sans eau potable. Ces nouvelles usines de traitement de l'eau joueront un rôle important dans la santé et le bien-être des membres de la Bonaparte First Nation. Je félicite Kúkpi7 Frank Antoine et le conseil, ainsi que les membres de la Bonaparte First Nation, pour le leadership et le dévouement dont ils ont fait preuve dans le cadre de ces projets.»

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones

Faits en bref

La Bonaparte First Nation est située à l'ouest de Kamloops , en Colombie-Britannique.

, en Colombie-Britannique. La bande est membre du Conseil tribal de la Nation Shuswap du peuple Secwépemc (Shuswap).

La communauté compte une population enregistrée de 1 152 membres.

Le gouvernement du Canada a également investi 4,26 millions de dollars dans un nouveau système d'eau dans la zone IR#3 de la Bonaparte First Nation en 2020, ce qui a permis de lever un avis à long terme sur l'eau potable; d'autres améliorations du système d'eau de la zone IR#3 font actuellement l'objet de discussions avec la communauté.

a également investi 4,26 millions de dollars dans un nouveau système d'eau dans la zone IR#3 de la Bonaparte First Nation en 2020, ce qui a permis de lever un avis à long terme sur l'eau potable; d'autres améliorations du système d'eau de la zone IR#3 font actuellement l'objet de discussions avec la communauté. Depuis 2016 et au 30 juin 2024, Services aux Autochtones Canada a investi 4,35 milliards de dollars de fonds ciblés pour soutenir 1 358 projets d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées, dont 637 sont terminés. Ces projets profiteront à 591 communautés desservant environ 476 000 personnes.

au 30 juin 2024, Services aux Autochtones Canada a investi 4,35 milliards de dollars de fonds ciblés pour soutenir 1 358 projets d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées, dont 637 sont terminés. Ces projets profiteront à 591 communautés desservant environ 476 000 personnes. Depuis 2015, les Premières Nations, avec le soutien du Services aux Autochtones Canada, ont levé 146 avis sur l'eau potable à long terme et ont empêché plus de 280 avis à court terme de devenir à long terme.

Liens connexes

Restez branchés

Joignez-vous à la conversation pour en savoir davantage sur les Autochtones au Canada :

X : @GCAutochtones

Facebook : @GCAutochtones

Instagram : @gcautochtones

Facebook : @GCAutochtonesEnSante

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par fils RSS. Pour obtenir plus d'information ou pour vous abonner, visitez www.sac.gc.ca/filsrss.

SOURCE Services aux Autochtones Canada

Pour obtenir plus de renseignements, les médias peuvent communiquer avec : Kukpi7 Frank Antoine, Bonaparte First Nation, 250-318-0742, [email protected]; Jennifer Kozelj, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Patty Hajdu, Ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de FedNor, [email protected]; Relations avec les médias, Services aux Autochtones Canada, 819-953-1160, [email protected]