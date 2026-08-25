LA BIOSPHÈRE PRÉSENTE UN MONDE EN COMMUN

Une exposition qui explore comment nous partageons le monde avec d'autres espèces

À l'affiche dès le 5 septembre

MONTRÉAL, le 25 août 2026 /CNW/ -- À compter du 5 septembre, la Biosphère | Espace pour la vie propose, en collaboration avec la Fondation Grantham, la suite de l'exposition collective Un monde en commun mettant en lumière le travail de dix artistes. Conçue en deux parties dont la première a été présentée à la Fondation Grantham au cours de l'été, l'exposition qui prend l'affiche à la Biosphère rassemble les œuvres de Geneviève Chevalier, Jim Holyoak, Richard Ibghy et Marilou Lemmens, Taqralik Partridge et Tiffany Shaw, et Miranda Smitheram.

Revoir notre façon d'habiter la Terre

« Un monde en commun se présente comme une invitation à reconsidérer notre manière d'habiter la Terre. À travers leurs œuvres, les artistes nous rappellent que le monde dans lequel nous habitons est fait d'interactions, d'interdépendances et de cohabitations fragiles, explique Julie Bélisle, agente culturelle à la Biosphère et commissaire de l'exposition. La Biosphère est un musée consacré à une meilleure compréhension des relations entre les humains et leur environnement, et cette exposition s'inscrit parfaitement dans ce cadre ».

Elle réunit des artistes qui interrogent le vivant dans toute sa diversité, que ce soient les plantes, les oiseaux, les poissons ou les humains. Dans une perspective positive face à la crise écologique, les artistes nous proposent des récits de soin, d'écoute et d'attention, valorisant la notion d'hospitalité comme un geste fondamental : accueillir l'autre, qu'il soit humain ou non, reconnaître sa présence, son altérité, et lui faire une place. Les œuvres exposées tissent des dialogues entre les espèces, les territoires et les temporalités. Elles interrogent nos modes de vie, nos frontières, nos responsabilités, et imaginent des formes de cohabitation plus justes et plus sensibles.

Que l'on soit initié.e à l'art actuel ou non, Un monde en commun s'adresse à un large public. Cette exposition se veut une expérience qui éveille la curiosité, nourrit la réflexion et explore comment nous partageons le monde avec d'autres espèces et l'habitons chacun à notre façon.

Commissaires de cette exposition collective :

Julie Bélisle (Biosphère) et Josianne Poirier (Fondation Grantham).

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À propos d'Espace pour la vie

La protection de la biodiversité et de l'environnement est au cœur de la mission d'Espace pour la vie, qui regroupe le Biodôme, la Biosphère, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium. Ensemble, ces musées montréalais forment le plus important complexe en science de la nature au Canada. Ils accueillent chaque année plus de 2,5 millions de personnes. Au regard des enjeux auxquels la planète est confrontée, Espace pour la vie travaille à accroître son impact en privilégiant le dialogue avec les communautés et en déployant des actions visant à engager la population sur la voie de la transition socioécologique.

Images de presse

SOURCE Espace pour la vie Montreal

Renseignements pour les médias: Chloé Rossi, Roy & Turner Communications, [email protected]; Source: Chantal Côté, Espace pour la vie, [email protected]