JARDINS DE LUMIÈRE : Une 14e édition marquée par une refonte complète de l'expérience au Jardin des Nations-Autochtones

MONTRÉAL, le 20 août 2026 /CNW/ -- Espace pour la vie invite le public à renouer avec la poésie des paysages nocturnes au Jardin botanique à l'occasion du retour de Jardins de lumière, événement phare de l'automne montréalais. Du 3 septembre au 1er novembre 2026, cette édition propose une promenade immersive à travers trois jardins culturels où lumière, son et végétal s'unissent. Elle met à l'honneur Résonance, une nouvelle trame narrative et artistique au Jardin des Nations-Autochtones, à l'occasion de son 25e anniversaire.

Résonance : une création issue d'une démarche de co-conception

Cette année, l'expérience présentée dans le Jardin des Nations-Autochtones est entièrement réinventée. Fruit d'une démarche de co-conception, Résonance réunit notamment Anne Lagacé, Soleil Launière et Gonzalo Soldi. La nouvelle proposition immersive s'enrichit également des contributions de plusieurs artistes autochtones, dont Eruoma Awashish, Béatrice Deer, Marie-Andrée Gill, Jacques Newashish, Joseph Sarenhes et Étienne Thibeault.

Trois jardins culturels, trois univers lumineux

Jardins de lumière explore les rythmes qui traversent les paysages : souffle du vent, mouvements de l'eau, cycles des saisons et pulsations du vivant. D'un jardin culturel à l'autre, la lumière et la scénographie rendent perceptibles ces variations, accompagnant les visiteuses et les visiteurs dans une traversée où chaque espace révèle une manière unique d'habiter le temps et le territoire.

Le parcours invite à découvrir trois univers lumineux inspirés des traditions japonaises, autochtones et chinoises :

Le Jardin japonais ouvre la promenade dans une atmosphère contemplative inspirée de l'esthétique du yūgen. Combinant projection monumentale et mise en lumière du paysage, l'expérience invite à porter un regard renouvelé sur la pinède et la beauté discrète de la nature.

Le Jardin des Nations-Autochtones, cœur de l'édition 2026, offre une proposition entièrement renouvelée, rythmée par un battement commun. À travers cinq tableaux interconnectés, les visiteuses et les visiteurs explorent les savoir-faire, les récits et les traditions qui façonnent les communautés. Des voix se répondent et des motifs lumineux s'animent, révélant une trame vivante où se croisent personnes, territoires et générations.

Le Jardin de Chine conclut la visite dans un univers onirique où les lanternes emblématiques se reflètent sur le Lac de rêve. Inspirée du Shan Hai Jing, une œuvre fondatrice de la mythologie chinoise, la fresque met en scène créatures légendaires et paysages symboliques. Une expérience multimédia enrichit cette année le parcours en ajoutant une dimension visuelle et sonore aux lanternes traditionnelles.

Une sortie parfaite pour les soirées d'automne

Alors que les journées raccourcissent et que l'automne s'installe, Jardins de lumière offre une occasion privilégiée de découvrir le Jardin botanique sous un autre regard. Entre contemplation, découverte et émerveillement, la promenade invite à ralentir et à profiter pleinement des soirées automnales. Une offre de restauration est également proposée sur le site pour agrémenter la visite.

La réservation de billets à heure fixe est requise. Le billet donne également accès au Jardin botanique, qui peut être visité à tout moment au cours de la même journée.

Billetterie et horaire : espacepourlavie.ca/billetterie

La Presse est partenaire de l'événement Jardins de lumière.

À propos d'Espace pour la vie

La protection de la biodiversité et de l'environnement est au cœur de la mission d'Espace pour la vie, qui regroupe le Biodôme, la Biosphère, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium. Ensemble, ces musées montréalais forment le plus important complexe en science de la nature au Canada. Ils accueillent chaque année près de 2,5 millions de personnes. Au regard des enjeux auxquels la planète est confrontée, Espace pour la vie travaille à accroître son impact en privilégiant le dialogue avec les communautés et en déployant des actions visant à engager la population sur la voie de la transition socioécologique.

Dossier de presse

Photos

Fiche média : Résonance, la nouvelle expérience au Jardin des Nations-Autochtones

SOURCE Espace pour la vie Montreal

Renseignements pour les médias : Chloé Rossi, Roy & Turner Communications, 514 652-6478, [email protected]; Espace pour la vie, Mélinda Wolstenholme, 514 809 3490, [email protected]