Ce partenariat durable améliorera la qualité de l'eau pour des milliers de personnes dans le sud du Manitoba

Regroupement de plusieurs projets de plus petite envergure, notamment la réhabilitation d'une usine de traitement de l'eau, la construction d'une usine de traitement des eaux usées, les infrastructures de distribution et de collecte, ainsi que les futures mises à niveau

Infrastructures nécessaires pour soutenir environ 15 000 nouveaux logements

Premier engagement dans le cadre de l'initiative d'infrastructures pour le logement de la BIC

NIVERVILLE, MB, le 26 mars 2024 /CNW/ - La Banque de l'infrastructure du Canada (BIC) va prêter jusqu'à 140 millions de dollars à cinq collectivités du Manitoba pour la réalisation de projets d'infrastructures d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées. Ce partenariat pour les infrastructures vertes permettra la construction de nouvelles installations qui amélioreront la qualité de l'eau et le traitement des eaux usées pour environ 78 000 logements, tout en soutenant la croissance durable des collectivités.

Vue aérienne d'une station d'épuration des eaux usées (Groupe CNW/Canada Infrastructure Bank)

Des engagements d'investissement ont été pris avec la ville de Brandon et la coopérative des eaux usées de Red-Seine-Rat (RSR), constituée de la municipalité rurale de Taché, de la municipalité rurale de Hanover, de la municipalité rurale de Ritchot, de la ville de Niverville et de la ville de Brandon.

Les municipalités reçoivent également du financement de la province du Manitoba et d'Infrastructure Canada dans le cadre du plan d'infrastructures Investir dans le Canada. La province du Manitoba a agi à titre d'agrégateur, soutenant les partenaires municipaux et coordonnant les activités.

Toutes les infrastructures d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées continueront d'appartenir à l'État et d'être exploitées par les municipalités, qui demeurent responsables de la réalisation de ces projets importants.

Les infrastructures modernes de traitement de l'eau constituent un service public essentiel pour la population qui dépend de l'eau potable pour boire, cuisiner et se laver, tout en répondant aux besoins liés aux activités publiques, commerciales et industrielles. L'amélioration des systèmes de traitement des eaux usées offre des possibilités de croissance durable tout en protégeant les ressources en eau douce du Canada au profit de la population et de la faune.

Grâce au partenariat avec la BIC, les collectivités peuvent réaliser leurs plans de croissance en matière de développement résidentiel, industriel et commercial, tout en veillant au respect des normes réglementaires.

Ensemble, les projets fourniront la capacité en matière d'infrastructures nécessaire pour l'ajout d'environ 2 300 nouveaux logements à Brandon et de 12 600 nouveaux logements dans la RSR.

Les nouvelles infrastructures d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées alimenteront les collectivités, les entreprises et les industries en eau potable, et collecteront, traiteront et évacueront les eaux usées afin de gérer le ruissellement des eaux pluviales. Les détails des projets de Brandon et de RSR comprennent ce qui suit :

Ville de Brandon : Le projet de modernisation et d'agrandissement de l'installation de traitement des eaux permettra à la deuxième ville du Manitoba de fournir une eau potable qui respecte et dépasse les normes fixées par Service de l'eau potable du Manitoba . Le projet de traitement des eaux usées de Brandon sud-ouest permettra d'élargir la zone de desserte de l'installation existante de traitement des eaux usées afin de répondre à la demande résidentielle et commerciale dans cette partie de la ville en pleine expansion.

: RSR (municipalités de Taché, Hanover , Ritchot et la ville de Niverville ) : Le projet dotera les collectivités d'une nouvelle usine de traitement des eaux usées centralisée, abandonnant les lagunes d'épuration traditionnelles au profit d'un traitement mécanisé des eaux usées. Le projet permettra de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 55 300 tonnes au cours de sa durée de vie et d'accroître considérablement la capacité nécessaire pour soutenir certaines des collectivités du Manitoba qui connaissent la croissance la plus rapide. Le projet de RSR comprendra également l'installation d'un système d'acheminement des eaux usées comprenant environ 90 kilomètres de canalisations d'effluents, ainsi que de nouvelles stations de relevage et de pompage.

, et la ville de ) :

Citations

Les infrastructures d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées jouent un rôle essentiel pour assurer la propreté des voies navigables et protéger l'environnement local et la santé publique. Ce partenariat renforce les systèmes et les ressources d'eau dans le sud du Manitoba afin de répondre aux besoins actuels et futurs en matière d'eau. En investissant dans de nouvelles infrastructures d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées, la BIC offre aux collectivités la certitude dont elles ont besoin pour planifier la croissance municipale et les futures possibilités de développement de logements.

Ehren Cory, président-directeur général, Banque de l'infrastructure du Canada

Il est essentiel de débloquer davantage d'infrastructures pour aider les collectivités à construire davantage de logements. L'investissement de 140 millions de dollars de la BIC dans de nouvelles infrastructures d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées pour la population du sud du Manitoba permettra de moderniser les infrastructures de traitement des eaux usées tout en créant les conditions nécessaires à la croissance de la municipalité de Brandon et des collectivités de RSR. Il s'agit des premiers projets financés dans le cadre de l'initiative d'infrastructures pour le logement de la BIC, un outil de financement qui sera mis à la disposition des collectivités dans l'ensemble du pays.

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

Le traitement de l'eau et des eaux usées fait partie des infrastructures essentielles pour les municipalités, en particulier pour celles qui sont en pleine croissance. Notre gouvernement est persuadé que la collaboration des autorités pour répondre aux besoins des collectivités profite à tout le monde. Le Manitoba est un partenaire enthousiaste dans les projets d'infrastructures visant à assurer à toute la population manitobaine un approvisionnement en eau potable salubre.

L'honorable Lisa Naylor, ministre du Transport, de l'Infrastructure, de la Protection du consommateur et des Services gouvernementaux

Nous sommes ravis de nous associer à la Banque de l'infrastructure du Canada, à Infrastructure Canada, à la province du Manitoba, ainsi qu'à nos partenaires municipaux de Red-Seine-Rat (RSR) dans le cadre de ces projets d'infrastructures essentielles d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées. Cet investissement de 140 millions de dollars permettra non seulement de moderniser nos installations de traitement de l'eau et nos systèmes de traitement des eaux usées, mais aussi d'ouvrir la voie à une croissance durable dans nos collectivités pour les générations à venir.

Jeff Fawcett, maire de la ville de Brandon

C'est avec grand plaisir que RSR s'associe à la Banque de l'infrastructure du Canada. Cet investissement de la BIC fera en sorte que notre région demeure un endroit attrayant pour les familles. La participation et l'expertise de la BIC ont permis à nos quatre municipalités de poursuivre de façon durable leur croissance résidentielle et commerciale au cours des 50 prochaines années. Il s'agit d'une occasion en or, et nous sommes heureux de collaborer avec la ville de Brandon et la province du Manitoba pour y arriver.

Jim Funk, président du conseil d'administration de la coopérative des eaux usées de Red-Seine-Rat

En savoir plus :

Communiqué de la BIC sur l'IIL

Ville de Brandon

SOURCE Canada Infrastructure Bank

Renseignements: Communications avec les médias : Banque de l'infrastructure du Canada, [email protected]; Coopérative des eaux usées de Red-Seine-Rat, [email protected]