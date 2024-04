La BIC s'est engagée à investir 33 millions de dollars dans le projet d'énergie solaire Tilley, situé à 200 kilomètres au sud-est de Calgary, à Newell, en Alberta, sur le territoire visé par le Traité no 7. Le coût total du projet est de 52 millions de dollars et comprendra des intérêts économiques de la Première Nation d'Alexander et de First Nation Power Development, une organisation autochtone dont la mission est de favoriser le contrôle et la participation des communautés des Premières Nations dans l'industrie émergente des énergies renouvelables.

L'investissement de la BIC dans l'installation photovoltaïque favorise la participation économique des Premières Nations à la transition vers l'énergie propre, tout en améliorant la stabilité et la fiabilité du réseau grâce à l'ajout de la production d'électricité nécessaire.

Les Premières Nations étant dans une position idéale pour assumer une participation significative et créer des occasions de réconciliation économique, ce projet témoigne d'une initiative des Premières Nations favorisant une participation active à l'industrie des énergies renouvelables tout en contribuant à la diversification du secteur.

Le parc photovoltaïque de 23,6 mégawatts, comprenant 69 450 panneaux solaires photovoltaïques à inclinaison fixe, contribuera à réduire les émissions de gaz à effet de serre de l'Alberta d'environ 14 200 tonnes par an.

Ce projet d'énergie durable et à grande échelle apportera des avantages socio-économiques à long terme à la Nation et à ses partenaires. Le projet créera plus de 280 emplois pendant la phase de construction principale et devrait générer 14 millions de dollars de revenus salariaux directs et ajouter 6 millions de dollars de revenus salariaux indirects.

En collaboration avec l'Initiative sur l'énergie propre pour les Autochtones de l'Alberta, dirigée par PrairiesCan, Services aux Autochtones Canada (SAC) a versé 1 million de dollars à la Première Nation d'Alexander pour son investissement dans le projet d'énergie solaire Tilley. Le soutien de SAC fait progresser la réconciliation en garantissant la participation de la Première Nation à ce projet d'énergie propre.

À la suite du récent investissement de la BIC dans le projet d'énergie solaire Deerfoot et Barlow à Calgary, le projet d'énergie solaire Tilley représente le deuxième investissement de la BIC dans le cadre de l'initiative d'infrastructures pour les communautés autochtones (IICA) visant l'énergie propre à atteindre la clôture financière en Alberta.

La BIC continuera sa collaboration avec les communautés des Premières Nations, des Métis et des Inuits à des projets d'infrastructures en partenariat avec les communautés autochtones du Canada et au profit de celles-ci.

Notre investissement dans le projet d'énergie solaire de Tilley aura un impact direct sur la Première Nation d'Alexander grâce à la création d'emplois et à la prospérité économique à long terme en favorisant la réconciliation économique tout en promouvant un réseau électrique plus durable. Notre approche collective en matière d'élaboration de projets avec les partenaires de projet constitue un exemple pour les futurs partenariats de leadership autochtone dans des projets d'énergie renouvelable, pouvant être reproduite dans l'ensemble du Canada.

Ehren Cory, président-directeur général, Banque de l'infrastructure du Canada

Grâce à l'investissement de la BIC dans l'installation photovoltaïque Tilley, le secteur de l'énergie renouvelable continuera de prendre de l'expansion alors que les communautés autochtones montrent la voie à suivre dans la transition vers une économie plus verte. Des projets comme l'installation photovoltaïque Tilley contribuent à faire en sorte que les communautés autochtones continuent de fournir une prestation économique tout en contribuant à la transition vers un secteur de l'énergie renouvelable plus vert pour les générations à venir.

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

Je tiens à remercier la BIC de son soutien et de son dévouement exceptionnels envers le projet d'énergie solaire Tilley. Cela démontre la viabilité économique du projet pour notre pays pendant de nombreuses années. Il en résulte des carrières/emplois à long terme pour les membres de la Nation, des revenus réguliers pour la Nation et notre empreinte dans le secteur de l'énergie verte. Je tiens également à remercier et à féliciter l'Alexander Business Centre, First Nation Power Development et Concord Green Energy pour leur travail acharné et leur engagement sans faille dans la réalisation de ce projet. Je suis très enthousiaste à l'idée de voir le produit final devenir une source d'énergie verte, importante pour nous, membres des Premières Nations, qui sommes les gardien•nes de la terre. Hiy hiy

Chef George Arcand Jr, Première Nation d'Alexander

La réalisation de cet investissement, qui générera un flux de revenus constant pour notre Nation pendant les 30 prochaines années, est une grande source de fierté pour nous. Je tiens à remercier nos partenaires - la BIC pour son formidable soutien et son engagement à faire en sorte que cet investissement soit financièrement viable pour notre Nation, First Nation Power Development pour tous les efforts déployés pour mener à bien ce projet et pour avoir inclus la Première Nation d'Alexander, ainsi que Concord Green Energy et Concord Pacific pour leur engagement à faire en sorte que ce projet soit détenu majoritairement par ses partenaires des Premières Nations et pour nous avoir fourni le soutien financier dont nous avions besoin. Nous nous réjouissons à la perspective d'autres projets d'énergie propre, étant donné que nous considérons que la combinaison de la protection de l'environnement et de la participation économique constituera le futur modèle commercial de notre Nation.

Ian Arcand, président-directeur général, Alexander Business Corporation

Ayant travaillé pour les communautés des Premières Nations ces 15 dernières années, ce fut incroyable d'assister à l'évolution de la participation économique. La Première Nation d'Alexander et Alexander Business Corporation démontrent que les peuples des Premières Nations peuvent créer leurs propres méthodes pour une participation économique significative, en particulier dans les industries émergentes comme le secteur de l'énergie renouvelable. Dans le cadre de ce projet, nous avons eu la chance de rencontrer un partenaire du secteur qui comprend l'importance de l'inclusion et la façon d'établir des relations significatives; Concord Green Energy place la barre haute pour la réconciliation économique au sein du secteur de l'énergie. Plus important encore, ce partenariat n'aurait pas été possible sans le soutien de la Banque de l'infrastructure du Canada, qui veille véritablement aux intérêts des partenaires autochtones.

Firman Latimer, président-directeur général, First Nation Power Development

Ce partenariat remarquable avec le chef George Arcand et la Première Nation d'Alexander constitue notre deuxième grand projet d'énergie solaire en collaborations avec les Premières Nations de l'Alberta. Nous avons vu ce secteur prendre de l'expansion en Alberta et nous envisageons de mettre à l'échelle d'autres projets d'énergie solaire et hydroélectrique comme Amisk Hydroelectric sur la rivière de la Paix.

Terry Hui, président et chef de la direction, Concord Pacific Group

Le leadership autochtone dans le secteur de l'énergie propre se traduit par un plus grand nombre de projets créateurs d'emplois qui fourniront de l'énergie abordable, fiable et propre aux collectivités. Le projet d'énergie solaire Tilley de la Première Nation d'Alexander est un exemple novateur de réconciliation économique, alors que nous bâtissons notre avenir carboneutre. Le gouvernement du Canada est heureux de soutenir cet effort essentiel.

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

Le projet d'énergie solaire Tilley réduira les émissions de carbone, contribuera à une économie plus verte et plus durable et aidera les peuples autochtones à demeurer des chefs de file dans le secteur de l'énergie verte. L'achat de participations au projet par la Première Nation d'Alexander favorisera la prospérité économique de la Nation grâce à la création d'emplois et à des mentorats pour les membres de leur communauté. Félicitations à la Première Nation d'Alexander pour la clôture financière du projet d'énergie solaire Tilley.

L'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones

Les efforts déployés par la Première Nation d'Alexander pour établir des partenariats et des collaborations afin de faire avancer ce projet sont louables. La création d'emplois dans le cadre de partenariats sur des projets d'énergie propre est exactement ce dont nous devons tenir compte aujourd'hui. J'ai hâte de voir les futurs développements économiques qui suivront l'exemple de la Première Nation d'Alexander en matière de production d'énergie durable et de création de débouchés pour la communauté.

L'honorable Randy Boissonnault, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles

C'est avec grand plaisir que je constate que la BIC apporte un soutien aussi incroyable au projet d'énergie solaire Tilley. La réconciliation économique commence par l'action, et il s'agit là d'un grand pas dans la bonne direction, vers un avenir plus prospère pour notre province. Ce projet offrira d'immenses avantages économiques à la Première Nation d'Alexander, en créant des emplois et en assurant sa stabilité économique à long terme. La prospérité des communautés autochtones de l'Alberta est essentielle pour avancer ensemble, et les investissements dans des projets comme celui-ci sont un excellent exemple de ce genre de travail. Je salue tous les efforts déployés pour mener à bien ce projet et je me réjouis de le voir se concrétiser.

L'honorable Rick Wilson, ministre des Relations avec les Autochtones, Gouvernement de l'Alberta

