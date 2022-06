Les Yukonnais et les Yukonnaises bénéficieront d'une énergie propre et d'une réduction des émissions de GES Tweet this

Une énergie propre à faible émission de carbone réduira les émissions de GES de la production actuelle de diesel d'environ 29 500 tonnes par an.

L'investissement de la BIC contribue à combler un déficit en infrastructure pour des collectivités des Premières Nations et des municipalités du Yukon qui dépendent actuellement d'un réseau alimenté au diesel pour assurer la fiabilité de l'électricité durant les mois d'hiver. Le projet réduira directement la nécessité pour le Yukon d'acheter et d'utiliser du carburant diesel.

Le financement est le troisième engagement de la BIC dans le cadre de l'Initiative d'infrastructures pour les communautés autochtones (IICA) et sa deuxième possibilité de partenariat en Colombie-Britannique. Le gouvernement du Yukon, le gouvernement de la Colombie-Britannique, Environnement et Changement climatique Canada, l'Agence canadienne de développement économique du Nord et Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada participent également au financement du projet.

Le projet offrira des possibilités d'emploi direct aux membres de la communauté locale pendant la construction et l'exploitation, et grâce aux opérations de maintenance de l'usine et de surveillance de l'environnement et de la sécurité.

Citations

Le projet Atlin est un exemple de notre Initiative d'infrastructures pour les communautés autochtones en cours et nous sommes fiers et fières de ce partenariat. Les solutions de financement de la BIC visent à accélérer les investissements dans les infrastructures autochtones axés sur la décarbonisation des collectivités éloignées au Canada. Nous nous engageons à collaborer avec les Premières Nations, Métis et Inuits pour aider à développer des infrastructures inclusives et durables.

Ehren Cory, président-directeur général, Banque de l'infrastructure du Canada

Ce projet démontre de quelle manière la Banque de l'infrastructure du Canada peut travailler avec ses partenaires à travers le pays pour aider les collectivités à faire la transition vers des formes d'énergie plus propres. Le financement consacré au projet d'agrandissement de la centrale hydroélectrique d'Atlin va permettre de livrer de l'énergie propre au miniréseau du Yukon et par le fait même réduire l'utilisation de diesel dans le territoire. De tels investissements contribueront à l'atteinte des objectifs de carboneutralité du Canada et à la création d'emplois au sein de nos collectivités.

L'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

Appuyer les projets d'énergie propre menés et détenus par des Autochtones est une étape importante vers la réduction des émissions, la diminution de la dépendance au diesel, l'accroissement de la sécurité et de la fiabilité énergétiques et la création d'emplois de qualité partout au Canada. L'agrandissement de la centrale hydroélectrique Atlin est un exemple du type de projet dont nous avons besoin pour atteindre la carboneutralité d'ici 2050 d'une manière qui stimule la croissance et le développement économiques tout en donnant la priorité aux principes d'inclusion, de partenariat et de collaboration. Je suis heureux de voir que la BIC consacre 80 millions de dollars à ce projet, ce qui aide à fournir au Nord canadien une énergie propre fiable et à réduire le déficit d'infrastructure pour les collectivités autochtones, rurales et éloignées.

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles

Tlingit Homeland Energy a été créée pour renforcer l'économie locale au profit de la Première Nation Tlingit de Taku River et de la communauté élargie d'Atlin. Le projet d'agrandissement hydroélectrique d'Atlin apportera une électricité fiable et propre au Yukon, tout en offrant des possibilités de développement économique aux collectivités locales. Nous nous réjouissons de travailler en partenariat avec la BIC pour faire de cet important projet une réalité.

Peter Kirby, président, Tlingit Homeland Energy LP

Faits en bref

La Première Nation Tlingit a débuté son premier projet hydroélectrique en 2009. Le projet a réduit la production de diesel et a offert une énergie propre respectueuse de l'environnement.

Tlingit Homeland Energy LP continue de discuter du projet avec les parties prenantes et les collectivités des Premières Nations.

La BIC s'est engagée à investir 35 milliards de dollars à long terme dans ses secteurs prioritaires. Dans le cadre de cet engagement global, elle s'est engagée à investir un milliard de dollars en partenariat avec les peuples autochtones et au profit de ces derniers.

s'est engagée à investir 35 milliards de dollars à long terme dans ses secteurs prioritaires. Dans le cadre de cet engagement global, elle s'est engagée à investir un milliard de dollars en partenariat avec les peuples autochtones et au profit de ces derniers. Par l'entremise de l'IICA, l'équipe des investissements de la BIC investira dans des projets communautaires qui offrent un service et un avantage direct à une ou plusieurs collectivités autochtones pour contribuer à combler les lacunes en matière d'infrastructures.

investira dans des projets communautaires qui offrent un service et un avantage direct à une ou plusieurs collectivités autochtones pour contribuer à combler les lacunes en matière d'infrastructures. Les investissements de la BIC sont assujettis à l'approbation de son conseil d'administration.

