TORONTO, le 17 sept. 2020 /CNW/ - Pour une seconde année consécutive, la Banque Tangerine se classe au premier rang de l'étude de J.D. Power sur la satisfaction de la clientèle des cartes de crédit au Canada, enregistrant une importante amélioration d'une année à l'autre et renforçant sa position de chef de file parmi toutes les sociétés émettrices de cartes de crédit participant à l'étude. La Banque Tangerine n'est pas étrangère à la première place : cette distinction survient après que l'entreprise se soit classée au premier rang des banques de taille moyenne pour une neuvième année consécutive dans le cadre de l'étude de J.D. Power sur la satisfaction de la clientèle dans le domaine des services bancaires aux particuliers au Canada, en mai.

Tangerine s'est classée au premier rang dans le cadre de l'étude 2020 de J.D. Power sur la satisfaction de la clientèle des cartes de crédit au Canada en raison de leur rendement inégalé selon cinq principaux facteurs :

Récompenses

Avantages et services

Interactions clients

Communications

Modalités de la carte de crédit

« Obtenir de nouveau cette marque de reconnaissance de la part de nos clients confirme une fois de plus que nous leur offrons une excellente expérience, a déclaré Gillian Riley, présidente et chef de la direction de Banque Tangerine. L'objectif de nos cartes de crédit est simple : offrir des services de grande valeur et d'excellents avantages qui conviennent à nos clients, y compris l'absence de frais annuels et des remises en argent sur leurs achats courants. Nous les aidons également à gérer leurs comptes et à épargner grâce à nos outils en ligne et numériques. »

La Carte de crédit Remises et la Carte World MastercardMD sans frais de la Banque Tangerine offrent des remises en argent de 2 % sur les achats dans jusqu'à trois catégories choisies par les clients. Ces catégories comprennent l'essence, l'épicerie, le divertissement, les restaurants, les rénovations et les factures récurrentes et bien d'autres ! Les clients accumulent également des remises en argent de 0,5 % sur tous leurs autres achats. De plus, les clients peuvent choisir leurs catégories de remises de 2 % ou les modifier à mesure que leur situation change. Les deux cartes de crédit de Tangerine offrent bien d'autres avantages que vous pouvez consulter ici.

Pour des renseignements sur les récompenses 2020 de J.D. Power, rendez-vous sur le site jdpower.com/awards

Banque Tangerine

La Banque Tangerine est une banque en ligne qui fournit des services bancaires courants simplifiés aux Canadiens. Forte de plus de 2 millions de clients et de près de 40 milliards de dollars d'actifs, Tangerine est l'une des principales banques numériques au Canada. Elle offre des services bancaires souples et accessibles, des produits et des services novateurs, des frais raisonnables et un service à la clientèle primé. Qu'il s'agisse de comptes d'épargne ou de comptes-chèques sans frais, de cartes de crédit, de CPG, de RÉR, de CÉLI, de prêts hypothécaires, de produits de prêts ou de fonds de placement par l'intermédiaire de sa filiale Fonds d'investissement Tangerine ltée, la Banque Tangerine offre les produits bancaires courants dont les Canadiens ont besoin. Comptant plus de 1 000 employés au Canada, Tangerine étend sa présence au-delà de son site Web et de ses applications mobiles à ses centres d'appels ouverts en tout temps et à son siège social situé à Toronto. La Banque Tangerine a été fondée en 1997 sous le nom ING DIRECT Canada. Acquise par la Banque Scotia en 2012, Tangerine exerce ses activités de façon indépendante à titre de filiale en propriété exclusive.

J.D. Power

J.D. Power est un leader mondial spécialisé dans les renseignements sur les consommateurs, les services de conseil, les données et les analyses. Ces capacités permettent à J.D. Power d'aider ses clients à renforcer la satisfaction de la clientèle, la croissance et la profitabilité. Fondée en 1968, J.D. Power a des bureaux servant l'Amérique du Nord, l'Asie-Pacifique et l'Europe.

