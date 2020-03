La Banque Tangerine pour aide ses clients touchés par la COVID-19 avec un nouveau programme de répit financier

TORONTO, le 19 mars 2020 /CNW/ - Avec l'évolution de la situation de COVID-19, la principale banque numérique du Canada, Tangerine, se concentre sur le bien-être de ses clients, de ses collectivités et de ses employés. Tangerine prend des mesures pour veiller à ce que ses clients soient pris en charge grâce à un nouveau programme de répit financier en vigueur depuis mercredi pour ceux qui sont touchés par la COVID-19. Dans le cadre de ce programme, Tangerine offrira aux clients touchés par la COVID-19 une aide spéciale, y compris des reports de paiement des prêts hypothécaires contractés auprès de Tangerine pouvant aller jusqu'à six mois.

Aider nos clients

Nous sommes déterminés à être là pour nos clients. Nous savons que chaque situation est différente et par conséquent, nous travaillerons individuellement avec les clients qui ont été touchés par la COVID-19 afin de les aider à trouver des façons d'alléger leur fardeau financier. Les clients de Tangerine peuvent téléphoner à notre centre d'appels ouvert en tout temps au 1-888-826-4374 ou se rendre à l'adresse tangerine.ca/COVID19 pour obtenir de plus amples renseignements. Le programme de répit est offert à titre de prolongement de mesures similaires annoncées par notre société mère, la Banque ScotiaMD.

« C'est dans des moments comme ceux-ci que nous devons unir nos efforts et offrir notre appui de la façon dont nous le pouvons. C'est aussi pourquoi nous avons décidé d'offrir ce soutien à nos clients et que nous évaluerons continuellement les mesures d'aide disponibles », a déclaré Gillian Riley, présidente-directrice générale, Banque Tangerine.

De plus, Tangerine offre à ses clients une tranquillité d'esprit accrue en tant que plus grande banque numérique au Canada. À titre de filiale de la Banque Scotia, Tangerine offre à ses clients un accès gratuit à plus de 3 500 guichets automatiques du réseau de la Banque ScotiaMD ainsi que la sécurité de la couverture de la SADC pour les dépôts admissibles.

D'autres manières de vous aider :

Effectuez vos opérations bancaires à distance : les clients peuvent continuer de faire la plupart de leurs opérations bancaires en ligne ou d'utiliser leur téléphone intelligent ou un autre appareil mobile, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Par exemple, les clients peuvent :



: les clients peuvent continuer de faire la plupart de leurs opérations bancaires en ligne ou d'utiliser leur téléphone intelligent ou un autre appareil mobile, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Par exemple, les clients peuvent : oonsulter le solde des comptes, l'historique des opérations et les renseignements sur le compte de carte de crédit Tangerine



Envoyer de l'argent gratuitement à l'aide de Virement Interac MD



Poser leurs questions à notre solution de clavardage robotisé ou consulter notre FAQ



Ajouter des alertes orange pour fournir des avis sur l'activité du compte



Parlez-nous en direct : nous sommes déterminés à être là pour nos clients. Notre centre d'appels peut vous aider à utiliser la plupart des services en ligne et est ouvert en tout temps au 1-888-826-4374.





nous sommes déterminés à être là pour nos clients. Notre centre d'appels peut vous aider à utiliser la plupart des services en ligne et est ouvert en tout temps au 1-888-826-4374. Laissez-nous vous guider : nous avons d'excellents conseils sur notre blogue À propos d'argent ; ils peuvent vous donner une perspective utile sur la façon de garder le contrôle de votre épargne, vos placements et l'endettement pendant cette situation incertaine.

Aider nos employés et leurs familles

Conformément aux recommandations des autorités de santé publique visant à aplatir la courbe, nous avons également mis en place une politique de travail à domicile à l'échelle de l'entreprise pour ceux qui en sont capables, ainsi que des mesures renforcées de santé et de sécurité à nos emplacements physiques.

Banque Tangerine

La Banque Tangerine est une banque en ligne qui fournit des services bancaires courants simplifiés aux Canadiens. Forte de plus de 2 millions de clients et de près de 40 milliards de dollars d'actifs, Tangerine est l'une des principales banques numériques au Canada. Elle offre des services bancaires souples et accessibles, des produits et des services novateurs, des frais raisonnables et un service à la clientèle primé. Qu'il s'agisse de comptes d'épargne ou de comptes-chèques sans frais, de cartes de crédit, de CPG, de RÉR, de CÉLI, de prêts hypothécaires, de produits de prêts ou de fonds de placement, par l'intermédiaire de sa filiale Fonds d'investissement Tangerine Limitée, la Banque Tangerine offre les produits bancaires courants dont les Canadiens ont besoin. Comptant plus de 1 000 employés au Canada, Tangerine étend sa présence au-delà de son site Web et de ses applications mobiles à des Cafés et des centres d'appel fonctionnant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La Banque Tangerine a été fondée en 1997 sous le nom ING DIRECT Canada. Acquise par la Banque Scotia en 2012, Tangerine exerce ses activités de façon indépendante à titre de filiale en propriété exclusive.

