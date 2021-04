Ce nouvel engagement qui s'inscrit dans le cadre du projet Initiatives Tangerine rehaussera l'offre de programmes de santé mentale pour les jeunes Noirs et leur facilitera l'accès à ces ressources

TORONTO, le 21 avril 2021 /CNW/ - La Banque Tangerine et Jeunesse, J'écoute ont annoncé aujourd'hui un engagement de deux ans visant à offrir aux jeunes Noirs du Canada des programmes adaptés et du soutien virtuel en santé mentale. En 2019, Jeunesse, J'écoute a répondu à 1,9 million de communications de jeunes. En 2020, ce nombre a augmenté de façon exponentielle pour atteindre plus de 4,6 millions de connexions, ce qui démontre le besoin sans cesse croissant de soutien pour les jeunes et de services accessibles au Canada.

L'engagement de Tangerine appuiera RiseUp, la stratégie de Jeunesse, J'écoute pour les jeunes Noirs. Selon Jeunesse, J'écoute, le pourcentage de jeunes en détresse en raison de racisme et de discrimination a plus que doublé entre mai et juin 2020. Les enfants qui signalent que le racisme est la cause de leur état de détresse sont parmi les plus stressés avant d'envoyer un message texte à Jeunesse, J'écoute (juste après ceux qui craignent de faire l'objet de violence de la part d'un membre de leur maisonnée).

« Nous sommes ravis de travailler avec Jeunesse, J'écoute et d'aider à assurer la prestation de programmes essentiels qui permettent aux jeunes Noirs d'avoir accès à des services de soutien, a déclaré Gillian Riley, PDG de la Banque Tangerine. Nous croyons fermement que l'autonomisation des jeunes est extrêmement importante pour bâtir des collectivités plus fortes et, grâce à notre travail avec des partenaires communautaires, nous prenons des mesures pour reconnaître et aider à éliminer l'existence et l'influence du racisme systémique envers les Noirs. »

RiseUp mettra l'accent sur un meilleur soutien aux jeunes Noirs au moyen de trois aspects clés. Cela comprendra notamment une analyse des politiques et des pratiques de Jeunesse, J'écoute afin de cerner les lacunes des programmes, de favoriser le leadership et l'engagement au sein de la communauté noire, y compris par la création d'un conseil national des jeunes Noirs, et d'appuyer les séances d'apprentissage et la création de nouvelles formations pour renforcer les connaissances au sein de l'équipe Jeunesse, J'écoute.

« Nous sommes reconnaissants d'avoir l'occasion de collaborer avec la Banque Tangerine. Ensemble, nous répondons aux besoins mal desservis des jeunes Noirs à l'échelle du pays en faisant preuve d'écoute et de compréhension, et en prenant des mesures concrètes, a déclaré Katherine Hay, PDG de Jeunesse, J'écoute. Cette collaboration appuie nos efforts visant à éliminer les obstacles créés par le racisme envers les Noirs. Jeunesse, J'écoute poursuit son parcours avec détermination. »

Cette annonce marque l'engagement renouvelé de Tangerine à l'égard de l'autonomisation des collectivités grâce au projet Initiatives TangerineMD, qui vise à offrir des programmes qui inspirent la confiance en soi, le leadership, le sentiment d'appartenance et l'acceptation chez les jeunes Canadiens. Le projet Initiatives Tangerine soutient, entre autres, Jack.org, Youth Without Shelter, Lady Ballers Camp, FoodShare et maintenant Jeunesse, J'écoute.

À propos de la Banque Tangerine

La Banque Tangerine est une banque en ligne qui fournit des services bancaires courants simplifiés aux Canadiens. Forte de plus de 2 millions de clients et de près de 40 milliards de dollars d'actifs, Tangerine est l'une des principales banques numériques au Canada. Elle offre des services bancaires souples et accessibles, des produits et des services novateurs, des frais raisonnables et un service à la clientèle primé. Qu'il s'agisse de comptes d'épargne ou de comptes-chèques courant sans frais, de cartes de crédit, de CPG, de RÉR, de CÉLI, de prêts hypothécaires, de produits de prêts ou de fonds de placement par l'intermédiaire de sa filiale Fonds d'investissement Tangerine Limitée, la Banque Tangerine offre les produits bancaires courants dont les Canadiens ont besoin. Comptant plus de 1 000 employés au Canada, la banque étend sa présence au-delà de son site Web et de son application bancaire mobile à des centres de contact ouverts en tout temps et à son siège social à Toronto. La Banque Tangerine a été fondée en 1997 sous le nom ING DIRECT Canada. Acquise par la Banque Scotia en 2012, Tangerine exerce ses activités de façon indépendante à titre de filiale en propriété exclusive.

Pour plus de renseignements, visitez le site tangerine.ca.

À propos de Jeunesse, J'écoute :

Jeunesse, J'écoute est le seul service de santé mentale en ligne accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui offre aux jeunes un soutien gratuit et confidentiel en français et en anglais. En tant qu'experts en soins virtuels au pays, nous offrons à des millions de jeunes un espace sûr et fiable pour parler au téléphone, par texto ou par des outils autogérés en cas de besoin ou de crise. Grâce à notre transformation numérique, nous envisageons un avenir où chaque personne au Canada sera en mesure d'obtenir le soutien dont elle a besoin, au moment où elle en a le plus besoin, peu importe la manière dont elle en a besoin. Jeunesse, J'écoute compte sur la générosité des donateurs, des bénévoles, des intervenants et des entreprises partenaires et des gouvernements pour alimenter et financer ses programmes. Pour en savoir plus, consultez le site jeunessejecoute.ca ou suivez-nous sur nos réseaux sociaux : Twitter : @jeunessejecoute, Facebook : @Jeunessejecoute, Instagram : @jeunessejecoute

