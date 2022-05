TORONTO, le 30 mai 2022 /CNW/ - La Banque Scotia et Gestion financière MD inc. (MD), en collaboration avec l'Association médicale canadienne (AMC), ont annoncé aujourd'hui une initiative prise de concert avec la Fontaine de la santé MC afin de répondre à la nécessité grandissante de soutenir le bien-être des médecins.

La Fontaine de la santé est une initiative nationale unique sans but lucratif lancée afin de faire connaître la science du bien-être et de traduire en mesures concrètes les connaissances qu'elle propose. Elle a conçu un nouveau programme intitulé Thrive MD Physician Wellness Program, qui sera présenté aux médecins, en partenariat avec Doctors Nova Scotia. Ce programme vise à améliorer le bien-être des médecins en leur donnant accès à des ressources personnalisées, par l'intermédiaire du Thrive Learning Centre et à l'aide de l'appli Bien-être de la Fontaine de la santé, conçue pour encourager des changements de comportements et d'attitudes en matière de santé.

« La Fontaine de la santé est le premier programme de bien-être et de résilience national en son genre, explique la Dre Katharine Smart, présidente de l'AMC. Il a été conçu par des médecins et offre une approche scientifique et fondée sur des données probantes pour améliorer la santé et le bien-être. Nous sommes fiers de soutenir et d'améliorer ce programme unique, surtout en ce moment, le bien-être des travailleurs de la santé étant un enjeu crucial. »

La solution de la Fontaine de la santé s'appuie notamment sur l'approche du bien-être en trois étapes THRIVE©, élaborée par la Dre Keri-Leigh Cassidy et son équipe. Les outils de changement de comportement sont axés sur six domaines clés : la pensée, les habitudes de santé, les relations, les intérêts, les objectifs valorisés et les émotions.

« Nous sommes très heureux de pouvoir élargir l'approche unique de la Fontaine de la santé afin d'encourager les médecins à prendre soin d'eux, indique la Dre Cassidy. Les médecins de la Nouvelle-Écosse auront accès gratuitement à une formation et à des outils d'activation comportementale agréés afin d'améliorer leur bien-être. Il est particulièrement opportun et significatif d'offrir ce programme à nos collègues en pleine pandémie. De plus, cette initiative est une excellente occasion de changer notre culture médicale et d'aider les médecins à ajouter à leur quotidien des pratiques de soins personnels. Par l'intermédiaire du carrefour du bien-être Thrive, les médecins ont accès à diverses ressources personnalisées pour les aider à prendre soin d'eux-mêmes, et à des techniques cognitivo-comportementales éprouvées pour leur permettre de modifier efficacement leurs comportements. »

Le financement de la Fontaine de la santé fait partie de l'engagement de 115 millions de dollars sur dix ans de l'Association médicale canadienne, de MD et de la Banque Scotia pour soutenir les médecins, les apprenants en médecine et les communautés qu'ils servent, partout au Canada. Plus de 39,2 millions de dollars ont été engagés jusqu'à présent, soutenant une vaste gamme d'activités de perfectionnement professionnel, de bourses et d'initiatives de santé et de bien-être pour les médecins, dans tout le pays.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 30 avril 2022, l'effectif de la Banque Scotia comptait plus de 90 000 employés et les actifs s'élevaient à environ 1 300 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter le http://www.banquescotia.com et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

À propos de Gestion financière MD inc.

Forte de plus de 50 ans d'expérience au service des médecins, Gestion financière MD inc. (MD) a pour but d'offrir la tranquillité d'esprit financière aux médecins du Canada et aux membres de leur famille pour qu'ils puissent profiter de ce qui compte vraiment pour eux et réaliser leurs objectifs personnels et professionnels. L'actif sous administration de MD s'élevait à plus de 56 milliards de dollars au 28 février 2022. Gestion MD limitée, la plus ancienne société du groupe MD, a été fondée en 1969. Gestion financière MD inc. est propriétaire à part entière de Gestion MD limitée. Gestion financière MD offre des produits et services financiers, la famille de fonds MD et des services-conseils en placement par l'entremise du groupe de sociétés MD. Pour obtenir une liste détaillée de ces sociétés, veuillez consulter notre site à l'adresse md.ca .

À propos de l'AMC

L'Association médicale canadienne est à l'origine d'un regroupement national de médecins et d'apprenants en médecine qui croient en un avenir meilleur pour la santé. Elle aspire à créer un système de santé viable et accessible où les patients participent à leurs soins, une culture médicale qui favorise l'équité, la diversité et le bien-être des médecins, ainsi que des communautés d'entraide où chaque personne peut vivre en bonne santé. Guidée par des valeurs de collaboration et d'inclusion, elle provoque des changements grâce à son travail de représentation, aux dons, commandites et subventions et au partage des connaissances.

À propos de la Fontaine de la santé

La Fontaine de la santé MC est une initiative nationale sans but lucratif lancée en 2011 par la Dre Keri-Leigh Cassidy, du Département de psychiatrie de Université Dalhousie. Elle vise à traduire la science du bien-être en mesures concrètes. Elle possède un site Web principal ( lafontainedelasante.ca ) et deux autres ressources : l'appli Bien-être ( applibienetre.ca ) et le Thrive Learning Centre ( www.fohthrivelearningcentre.ca ). La Fontaine de la santé effectue également une évaluation continue de l'assurance de la qualité pour garantir que ses outils sont utiles dans de nombreux milieux de soins de santé et pour différents groupes. Parmi les 1 500 personnes qui utilisent l'approche de la Fontaine de la santé, 80 % disent avoir amélioré leurs comportements et résultats de santé en l'espace de quatre semaines.

SOURCE Scotiabank

Renseignements: Pour en savoir plus ou organiser une entrevue : Katie O'Dell, Directrice des communications, Gestion de patrimoine mondiale, Banque Scotia, 647 472-5857, [email protected]; Relations de MD, Gestion financière MD inc., [email protected]; Relations médiatiques de l'AMC, relationsmé[email protected], 613-807-0457