MONTRÉAL, le 8 oct. 2024 /CNW/ - La Fondation du CHUM est ravie d'annoncer aujourd'hui la généreuse contribution de 1 million de dollars de la Banque Scotia dans le cadre de sa campagne majeure Agir plus vite que la maladie, visant à concrétiser les ambitions des équipes du CHUM et à leur donner les moyens d'offrir aux Québécois et Québécoises les meilleurs soins qui soient.

Par ce don majeur, la Banque Scotia souhaite appuyer les efforts des équipes du CHUM pour le projet Mieux-être autochtone : avec, par et pour les Peuples autochtones, qui reconnaît leur droit d'avoir accès, sans aucune discrimination, aux services de santé et aux pratiques médicales du CHUM.

Les actions cliniques et de recherche soutenues par ce projet visent notamment à identifier et pallier les obstacles critiques à l'accès aux soins afin de combler les disparités et d'éliminer les barrières au sein du CHUM, et ultimement, dans l'ensemble des centres hospitaliers de la province.

Cet appui de la Banque Scotia contribue à bâtir un système de santé plus juste pour les communautés autochtones, et particulièrement celles défavorisées. Pierre Laboursodière, vice-président, Gestion de patrimoine, Banque privée pour l'est du Canada, partage cette vision et s'implique auprès de nombreux organismes communautaires québécois, et notamment en santé.

Conscient de l'importance vitale de rendre les soins de santé accessibles à toutes et tous, peu importe le genre, les origines ou encore la situation socio-économique, M. Laboursodière souligne le pouvoir de la philanthropie pour concrétiser et accélérer des réalisations comme celle-ci, qui font une réelle différence auprès de celles et ceux dans le besoin et souvent délaissés par la société.

« Faciliter l'accès aux soins de santé pour les personnes issues des communautés autochtones est partie intégrante d'une démarche de réconciliation. En soutenant ce programme, nous contribuons à améliorer la vie des personnes touchées et à bâtir des communautés plus fortes et plus résilientes », affirme M. Laboursodière.

Découvrez-en plus sur ce projet transformateur et son impact sur les patientes et patients provenant des communautés Inuit et des Premières nations.

La Banque Scotia - une implication animée par la vision d'un avenir plus équitable

La Banque Scotia, à travers le programme ScotiaINSPIRE, s'engage à investir dans des initiatives qui ont à cœur de promouvoir la résilience économique des groupes défavorisés, tout en appuyant également des organismes qui aspirent à revaloriser les langues et les cultures autochtones.

« À la Banque Scotia, nous sommes très fiers d'arrimer notre participation à la campagne majeure de financement de la Fondation du CHUM qui, nous l'espérons, contribuera à améliorer la santé des communautés », explique M. Laboursodière.

« La Fondation du CHUM exprime sa profonde gratitude à la Banque Scotia pour son don exceptionnel, qui ouvre la voie à un avenir et à des soins plus sécuritaires, équitables et adaptés à la culture et aux valeurs des peuples autochtones », affirme Mme. Pascale Bouchard, présidente et directrice générale de la Fondation du CHUM.

La Banque Scotia est résolue à favoriser la réconciliation et elle investit dans des programmes signifiants pour les employés, les clients et les communautés autochtones. En mai 2023, la Banque Scotia a officialisé son engagement en élaborant un plan d'action pour la vérité et la réconciliation et en formant une équipe Vérité et réconciliation. Une fois établi en octobre 2024, le plan énoncera les étapes qui seront suivies sur le chemin de la réconciliation : soutien des programmes déjà existants et élaboration conjointe de nouvelles mesures progressives, pertinentes et cohérentes destinées à établir des relations de confiance entre la Banque Scotia et les employés, clients, et communautés autochtones.

À propos de la Fondation du CHUM

À la Fondation du CHUM, nous rallions une communauté de donatrices et de donateurs engagés autour de ce chef de file du système de santé qu'est le CHUM. Avec leur soutien, nous lui assurons une source de financement complémentaire qui propulse l'innovation, accélère son développement technologique et lui permet d'exceller en matière de soins, de recherche et d'enseignement -- pour qu'aucun patient ne reste dans l'impasse.

