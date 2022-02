Cette entente représente notre plus important gain à ce jour provenant d'un client direct pour le PAE de Dialogue.

MONTRÉAL, le 22 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Dialogue Technologies de la santé inc. (TSX: CARE) (« Dialogue » ou la « Société »), la plus importante plateforme virtuelle de soins de santé et de bien-être au Canada, est heureuse d'annoncer qu'elle a conclu une entente pour offrir son programme d'aide aux employé(e)s (« PAE ») aux quelque 38 000 employé(e)s de la Banque Scotia au Canada à compter du 1er avril 2022.

La Banque Scotia, dont le siège social est situé à Toronto, au Canada, est une banque de premier plan dans les Amériques, avec une équipe de 90 000 employé(e)s dans le monde entier et des actifs d'environ 1,2 billion de dollars. À la suite d'un processus concurrentiel, la banque, vieille de 190 ans, a opté pour Dialogue afin de favoriser un meilleur bien-être organisationnel, tout en offrant une expérience utilisateur simplifiée et plus efficace à ses employé(e)s et aux administrateur(-trice)s de ses programmes internes.

« Cet accord représente une étape importante pour Dialogue et une validation importante de la part de l'un des plus grands employeurs et l'une des entreprises les plus respectées du Canada », a déclaré Cherif Habib, chef de la direction de Dialogue. « L'annonce d'aujourd'hui est une preuve additionnelle que notre stratégie, qui consiste à créer une plateforme de services de santé et de bien-être entièrement intégrés, trouve écho auprès des employeurs canadiens. Nous tenons à remercier la Banque Scotia de s'associer à nous dans notre cheminement commun pour améliorer le bien-être des Canadiens et des Canadiennes, et nous nous réjouissons des occasions futures d'approfondir notre collaboration. »

Le PAE réimaginé de Dialogue est construit autour de l'expérience de l'employé(e) et vise à produire des résultats positifs plus rapidement que les services PAE traditionnels. Il offre un accès virtuel 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à des professionnel(le)s de plusieurs disciplines et propose un soutien essentiel pour toute une série de problèmes :

Des services de santé mentale, notamment un soutien pour la dépression, l'anxiété, l'insomnie et la fatigue;

Des services liés au travail et à la carrière, y compris le développement professionnel et la gestion des conflits en milieu de travail;

Des services juridiques et financiers, y compris l'aide à la gestion des dettes et au divorce;

Des services familiaux et relationnels, y compris des conseils sur l'éducation des enfants, la dynamique familiale et les soins aux personnes âgées.

Le PAE de Dialogue offre une expérience virtuelle pratique et facile à utiliser aux organisations et à leurs membres, ce qui permet d'accroître l'engagement et d'obtenir des résultats positifs pour la santé des employé(e)s. Les principaux avantages et points de distinction sont les suivants :

Un programme axé sur les résultats, soutenu par un(e) gestionnaire consacré(e) à l'accompagnement clients;

Un modèle virtuel qui facilite l'extensibilité et améliore les temps de réponse, tout en augmentant leur fiabilité;

Une évaluation personnalisée en quelques minutes et des rendez-vous de consultation dans les 24 heures;

Des rapports transparents sur l'utilisation du programme, sur la satisfaction des membres et sur d'autres mesures clés;

Du matériel pédagogique et des outils d'intégration pour promouvoir l'adoption et l'engagement;

Une intégration harmonieuse avec les autres programmes de santé et de bien-être de Dialogue.

Cherif Habib a ajouté : « Cet accord avec la Banque Scotia représente notre plus grand gain à ce jour provenant d'un client direct pour le PAE de Dialogue, qui devient rapidement un point d'entrée efficace de notre Plateforme de santé intégréeMC. Plus important encore, cette entente soutient le changement d'état d'esprit que nous observons alors que les entreprises cherchent à moderniser leur service PAE et à s'éloigner des systèmes traditionnels. »

À propos de Dialogue

Constituée en société par actions en 2016, Dialogue est la principale plateforme virtuelle de soins de santé et de bien-être au Canada, offrant un accès abordable et sur demande à des soins de qualité. Par l'entremise de notre équipe de professionnel(le)s de la santé, nous offrons nos services à des employeurs et à des organisations qui ont à cœur la santé et le bien-être de leurs employé(e)s, de leurs membres et de leurs familles. Notre Plateforme de santé intégréeMC est un portail unique de soins de santé qui regroupe en un seul endroit l'ensemble de ses programmes dans une application conviviale, offrant un accès aux services 24 heures par jour, 365 jours par année à partir d'un téléphone intelligent, d'un ordinateur ou d'une tablette.

