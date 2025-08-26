Sauf indications contraires, tous les montants sont en dollars canadiens et se fondent sur les états financiers consolidés intermédiaires résumés (non audités) de la Banque pour le trimestre clos le 31 juillet 2025 et sur les notes connexes préparés selon les Normes internationales d'information financière (les « IFRS ») telles qu'elles ont été publiées par l'International Accounting Standards Board (l'« IASB »). La version complète du rapport aux actionnaires du troisième trimestre de 2025, y compris les états financiers intermédiaires (non audités) pour la période close le 31 juillet 2025, est disponible sur le site de SEDAR+, au www.sedarplus.ca, et dans la section EDGAR du site de la SEC, au www.sec.gov. De plus, le rapport d'informations financières supplémentaires ainsi que le rapport aux actionnaires du troisième trimestre de 2025 sont disponibles à la page Relations avec les investisseurs au www.banquescotia.com.





Faits saillants du troisième trimestre de 2025 - résultats présentés (comparaison avec le T3 de 2024) Faits saillants du troisième trimestre de 2025 - résultats ajustés1) (comparaison avec le T3 de 2024) Bénéfice net de 2 527 millions de dollars, comparativement à 1 912 millions de dollars

Bénéfice par action (dilué) de 1,84 $, comparativement à 1,41 $

Rendement des capitaux propres2) de 12,2 %, comparativement à 9,8 % Bénéfice net de 2 518 millions de dollars, comparativement à 2 191 millions de dollars

Bénéfice par action (dilué) de 1,88 $, comparativement à 1,63 $

Rendement des capitaux propres de 12,4 %, comparativement à 11,3 %

TORONTO, le 26 août 2025 /CNW/ - La Banque de Nouvelle-Écosse (la « Banque Scotia ») (TSX : BNS) (NYSE : BNS) a affiché un bénéfice net de 2 527 millions de dollars pour son troisième trimestre, comparativement à 1 912 millions de dollars pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent. Le bénéfice par action (le « BPA ») dilué s'est établi à 1,84 $, comparativement à 1,41 $ pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent.

Le bénéfice net ajusté1) pour le troisième trimestre s'est établi à 2 518 millions de dollars et le BPA dilué ajusté1) a augmenté, passant de 1,63 $ pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent à 1,88 $. Le rendement des capitaux propres ajusté1) s'est établi à 12,4 %, contre 11,3 % pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent.

« Je tiens à remercier l'ensemble des BanquièresScotia et des BanquiersScotia, qui ont contribué aux excellents résultats pour le trimestre alors que nous poursuivons la mise en œuvre de notre stratégie, a déclaré Scott Thomson, président et chef de la direction de la Banque Scotia. Nous avons enregistré une accélération de la croissance des revenus, ce qui nous a permis d'afficher de nouveau un levier d'exploitation positif pour le trimestre et d'accroître considérablement le rendement des capitaux propres par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent. Nous y sommes arrivés sans compromettre la solidité de notre bilan, tout en procédant au rachat d'actions. »

Le Réseau canadien a affiché un bénéfice net ajusté1) de 959 millions de dollars, en hausse de 56 % par rapport au trimestre précédent et en baisse de 2 % en regard du trimestre correspondant de l'exercice précédent. L'importance que nous continuons d'accorder aux dépôts à vue de particuliers a contribué à l'accroissement des marges d'un trimestre à l'autre.

Les Opérations internationales ont dégagé un bénéfice net ajusté1) de 716 millions de dollars, en hausse de 7 % sur douze mois. La solide génération de revenus et la gestion rigoureuse des dépenses ont permis d'enregistrer de nouveau un levier d'exploitation positif pour le trimestre, ce qui illustre l'incidence continue des initiatives visant à accroître la productivité. Les principales mesures de rentabilité se sont également améliorées sur douze mois.

Le secteur Gestion de patrimoine mondiale a dégagé un bénéfice net ajusté1) de 427 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 13 % d'un exercice à l'autre, en raison de la croissance vigoureuse des revenus ayant découlé de la hausse des honoraires liés aux fonds communs de placement, des commissions de courtage et des revenus d'intérêts nets dans les activités de gestion de patrimoine au Canada et à l'international. De plus, les actifs sous gestion2) se sont élevés à 407 milliards de dollars, soit une augmentation de 12 % sur douze mois.

Les Services bancaires et marchés mondiaux ont inscrit un bénéfice net de 473 millions de dollars, en hausse de 29 % par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent. Ces résultats s'expliquent par la bonne performance de nos activités liées aux marchés financiers ainsi que par l'augmentation des revenus tirés des frais.

La Banque a affiché un ratio des actions ordinaires et assimilées de T13) de 13,3 %.

________________________________ 1) Se reporter aux mesures non conformes aux PCGR à la page 7. 2) Se reporter à la page 57 du rapport de gestion du rapport aux actionnaires du troisième trimestre de 2025 de la Banque, disponible à www.sedarplus.ca, pour une description de cette mesure. Cette description est intégrée par renvoi au présent document. 3) Les ratios de fonds propres réglementaires sont fondés sur les exigences de Bâle III et sont calculés conformément à la ligne directrice Normes de fonds propres du BSIF (novembre 2023).

Faits saillants financiers

Résultats présentés Pour les trimestres clos les Pour les périodes de neuf mois

closes les

31 juillet

30 avril

31 juillet

31 juillet

31 juillet





(non audité) (en millions de dollars) 2025

2025

2024

2025

2024





Résultats d'exploitation























Revenus d'intérêts nets 5 493 $ 5 270 $ 4 862 $ 15 936 $ 14 329 $



Revenus autres que d'intérêts 3 993

3 810

3 502

12 002

10 815





Total des revenus 9 486 $ 9 080 $ 8 364 $ 27 938 $ 25 144 $



Dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances 1 041

1 398

1 052

3 601

3 021





Charges autres que d'intérêts 5 089

5 110

4 949

16 690

14 399





Charge d'impôt sur le résultat 829

540

451

2 095

1 521





Bénéfice net 2 527 $ 2 032 $ 1 912 $ 5 552 $ 6 203 $



Bénéfice net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle dans

des filiales 80

56

36

(18)

87





Bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres de la

Banque 2 447 $ 1 976 $ 1 876 $ 5 570 $ 6 116 $



Actionnaires privilégiés et porteurs d'autres instruments de capitaux

propres 134

135

120

391

351





Actionnaires ordinaires 2 313 $ 1 841 $ 1 756 $ 5 179 $ 5 765 $



Bénéfice par action ordinaire (en dollars)























De base 1,84 $ 1,48 $ 1,43 $ 4,14 $ 4,72 $



Dilué 1,84 $ 1,48 $ 1,41 $ 4,02 $ 4,66 $





Données par secteurs d'activité

Avec prise d'effet au premier trimestre de 2025, la Banque a apporté des changements volontaires à sa méthode de répartition, ce qui a influé sur la présentation sectorielle. La nouvelle méthode comprend des mises à jour relatives à la tarification des transferts de fonds, à la répartition des charges du siège social et à la répartition entre les secteurs d'activité. Les résultats et les ratios des périodes précédentes pour chaque secteur ont été révisés aux fins de conformité avec la méthode adoptée pour la période à l'étude. Les changements sont décrits plus en détail ci-dessous.

La méthode de tarification des transferts de fonds a été mise à jour, principalement en ce qui a trait à la répartition de la quasi-totalité des coûts de la liquidité entre les secteurs d'activité à partir du secteur Autres, ce qui illustre l'objectif stratégique de la Banque de conserver des ratios de liquidité plus élevés.



Périodiquement, la Banque met à jour ses méthodes de répartition. Cela comprend une mise à jour exhaustive de la répartition des charges du siège social entre les pays pour les Opérations internationales, des mises à jour de la répartition des clients et des revenus et charges connexes ainsi que des soldes entre les Opérations internationales, les Services bancaires et marchés mondiaux et la Gestion de patrimoine mondiale afin de se conformer à cette stratégie, de même que des mises à jour à l'attribution des charges du siège social et des impôts sur le résultat du secteur Autres aux secteurs d'activité.



Aux fins d'uniformité avec la présentation de la participation minoritaire de la Banque Scotia dans KeyCorp récemment acquise, la Banque a également apporté des changements à la présentation d'autres participations minoritaires des Opérations internationales (Bank of Xi'an Co. Ltd.) et de la Gestion de patrimoine mondiale (Bank of Beijing Scotia Asset Management), qui seront désormais présentées dans le secteur Autres.

Réseau canadien

Comparaison du troisième trimestre de 2025 et du troisième trimestre de 2024

Le bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres s'est établi à 958 millions de dollars, comparativement à 977 millions de dollars. Le bénéfice net ajusté attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres s'est fixé à 959 millions de dollars, ce qui représente une baisse de 19 millions de dollars, ou de 2 %. La diminution découle essentiellement de la hausse des charges autres que d'intérêts et de la dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances, en partie contrebalancée par l'augmentation des revenus.

Comparaison du troisième trimestre de 2025 et du deuxième trimestre de 2025

Le bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres a augmenté de 345 millions de dollars, ou de 56 %. La hausse découle principalement du recul de la dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances et de l'augmentation des revenus.

Comparaison des neuf premiers mois de 2025 et des neuf premiers mois de 2024

Le bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres s'est fixé à 2 484 millions de dollars, contre 2 843 millions de dollars, ce qui représente une baisse de 359 millions de dollars, ou de 13 %. Le bénéfice net ajusté attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres s'est établi à 2 486 millions de dollars, ce qui représente une baisse de 359 millions de dollars, ou de 13 %. La diminution découle essentiellement de la hausse de la dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances et des charges autres que d'intérêts, en partie contrebalancée par l'augmentation des revenus.

Opérations internationales

Comparaison du troisième trimestre de 2025 et du troisième trimestre de 2024

Le bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres s'est établi à 670 millions de dollars, comparativement à 629 millions de dollars, soit une hausse de 41 millions de dollars, ou de 6 %. Le bénéfice net ajusté attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres s'est fixé à 675 millions de dollars, soit une augmentation de 41 millions de dollars, ou de 6 %. L'augmentation s'explique par la diminution des charges autres que d'intérêts et de la dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances, ainsi que par la hausse des revenus. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par la hausse de l'impôt sur le résultat et l'incidence défavorable de la conversion des devises.

Comparaison du troisième trimestre de 2025 et du deuxième trimestre de 2025

Le bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres s'est établi à 670 millions de dollars, en baisse de 6 millions de dollars, ou de 1 %. Le bénéfice net ajusté attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres a totalisé 675 millions de dollars, soit une baisse de 6 millions de dollars, ou de 1 %. La diminution s'explique par l'impôt sur le résultat plus élevé, le repli des revenus autres que d'intérêts, l'incidence défavorable de la conversion des devises et l'augmentation de la dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances. Ces facteurs ont été contrés en partie par l'augmentation des revenus d'intérêts nets et le recul des charges autres que d'intérêts.

Comparaison des neuf premiers mois de 2025 et des neuf premiers mois de 2024

Le bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres s'est établi à 1 997 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 16 millions de dollars, ou de 1 %, par rapport à 1 981 millions de dollars. Le bénéfice net ajusté attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres s'est établi à 2 013 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 15 millions de dollars, ou de 1 %. L'augmentation s'explique par la hausse des revenus autres que d'intérêts, le repli des charges autres que d'intérêts et le recul de la dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances. Ces facteurs ont été neutralisés en partie par la baisse des revenus d'intérêts nets, l'augmentation de l'impôt sur le résultat et l'incidence défavorable de la conversion des devises.

Performance financière en dollars constants

L'analyse portant sur les résultats d'exploitation qui suit est en dollars constants. Aux termes de l'analyse en dollars constants, les montants des périodes précédentes ont été recalculés selon les cours de change moyens de la période considérée, ce qui est une mesure non conforme aux PCGR (se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR » à la page 7). La Banque est d'avis que la présentation de l'information en dollars constants permet au lecteur de mieux évaluer la performance des activités courantes sans tenir compte de l'incidence de la conversion des devises, et cette présentation est utilisée par la direction pour évaluer la performance du secteur d'activité. Les ratios se fondent sur les données présentées.

Comparaison du troisième trimestre de 2025 et du troisième trimestre de 2024

Le bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres s'est établi à 670 millions de dollars, soit une hausse de 48 millions de dollars, ou de 8 %. Le bénéfice net ajusté attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres s'est établi à 675 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 47 millions de dollars, ou de 7 %. L'augmentation s'explique par la hausse des revenus et par la baisse de la dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances et des charges autres que d'intérêts. Ces facteurs ont été annulés en partie par la hausse de l'impôt sur le résultat.

Comparaison du troisième trimestre de 2025 et du deuxième trimestre de 2025

Le bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres s'est établi à 670 millions de dollars et le bénéfice net ajusté attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres s'est établi à 675 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 9 millions de dollars, ou de 1 %. L'augmentation s'explique par la hausse des revenus d'intérêts nets, contrebalancée en partie par l'augmentation de l'impôt sur le résultat et de la dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances ainsi que par le repli des revenus autres que d'intérêts.

Comparaison des neuf premiers mois de 2025 et des neuf premiers mois de 2024

Le bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres s'est établi à 1 997 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 24 millions de dollars, ou de 1 %, par rapport à 1 973 millions de dollars. Le bénéfice net ajusté attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres s'est établi à 2 013 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 23 millions de dollars, ou de 1 %. La hausse s'explique par l'accroissement des revenus autres que d'intérêts, contrebalancé en partie par la baisse des revenus d'intérêts nets et la hausse des charges autres que d'intérêts et de l'impôt sur le résultat.

Gestion de patrimoine mondiale

Comparaison du troisième trimestre de 2025 et du troisième trimestre de 2024

Le bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres s'est fixé à 417 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 50 millions de dollars, ou de 14 %. Le bénéfice net ajusté attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres s'est établi à 424 millions de dollars, en hausse de 50 millions de dollars, ou de 13 %. L'augmentation est principalement attribuable à la hausse des honoraires liés aux fonds communs de placement, des commissions de courtage et des revenus d'intérêts nets dans les activités de gestion de patrimoine au Canada et à l'international. Ces facteurs ont été neutralisés en partie par la hausse des charges autres que d'intérêts liées aux volumes.

Comparaison du troisième trimestre de 2025 et du deuxième trimestre de 2025

Le bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres a augmenté de 18 millions de dollars, ou de 5 %. Le bénéfice net ajusté attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres a augmenté de 19 millions de dollars, ou de 5 %, en raison surtout de la hausse des honoraires liés aux fonds communs de placement et des revenus d'intérêts nets, atténuée par l'augmentation des charges autres que d'intérêts liées aux volumes.

Comparaison des neuf premiers mois de 2025 et des neuf premiers mois de 2024

Le bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres s'est fixé à 1 223 millions de dollars, ce qui correspond à une hausse de 185 millions de dollars, ou de 18 %. Le bénéfice net ajusté attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres s'est établi à 1 243 millions de dollars, en hausse de 185 millions de dollars, ou de 18 %. L'augmentation est principalement attribuable à la hausse des honoraires liés aux fonds communs de placement, des commissions de courtage et des revenus d'intérêts nets dans les activités de gestion de patrimoine au Canada et à l'international, contrebalancée en partie par l'accroissement des charges autres que d'intérêts liées aux volumes.

Services bancaires et marchés mondiaux

Comparaison du troisième trimestre de 2025 et du troisième trimestre de 2024

Le bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres s'est établi à 473 millions de dollars, comparativement à 368 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 105 millions de dollars, ou de 29 %. Cette augmentation est essentiellement attribuable à la hausse des revenus d'intérêts nets et des revenus autres que d'intérêts, contrebalancée en partie par l'augmentation des charges autres que d'intérêts et de l'impôt sur le résultat.

Comparaison du troisième trimestre de 2025 et du deuxième trimestre de 2025

Le bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres s'est établi à 473 millions de dollars, comparativement à 413 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 60 millions de dollars, ou de 15 %. L'augmentation découle essentiellement de la hausse des revenus autres que d'intérêts et du recul de la dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances, facteurs en partie contrebalancés par la baisse des revenus d'intérêts nets, l'augmentation des charges autres que d'intérêts et la hausse de l'impôt sur le résultat.

Comparaison des neuf premiers mois de 2025 et des neuf premiers mois de 2024

Le bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres s'est établi à 1 403 millions de dollars, comparativement à 1 131 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 272 millions de dollars, ou de 24 %. Cette augmentation est essentiellement attribuable à la hausse des revenus d'intérêts nets et des revenus autres que d'intérêts, contrebalancée en partie par l'augmentation des charges autres que d'intérêts, de la dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances et de l'impôt sur le résultat.

Autres

Comparaison du troisième trimestre de 2025 et du troisième trimestre de 2024

La perte nette attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres s'est établie à 71 millions de dollars, contre une perte nette de 465 millions de dollars pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent. La perte nette ajustée attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres a été de 56 millions de dollars, contre une perte nette ajustée de 201 millions de dollars pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent. La diminution de la perte s'explique par la hausse des revenus, contrebalancée en partie par l'augmentation des charges et la diminution des avantages fiscaux. L'accroissement des revenus est essentiellement attribuable à la hausse des revenus d'intérêts nets liée aux activités de gestion de l'actif et du passif, qui ont bénéficié des taux d'intérêt moindres, ainsi qu'à l'accroissement des revenus provenant des sociétés associées du fait du placement dans KeyCorp.

Comparaison du troisième trimestre de 2025 et du deuxième trimestre de 2025

La perte nette attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres s'est améliorée de 54 millions de dollars par rapport au trimestre précédent. La perte nette ajustée attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres s'est améliorée de 24 millions de dollars par rapport au trimestre précédent. La diminution de la perte s'explique par la hausse des revenus et par la baisse des charges autres que d'intérêts, contrebalancées en partie par la diminution des avantages fiscaux. L'accroissement des revenus est essentiellement attribuable à la hausse des revenus d'intérêts nets liée à la baisse des coûts de financement et à l'augmentation des profits sur les placements.

Comparaison des neuf premiers mois de 2025 et des neuf premiers mois de 2024

La perte nette attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres s'est établie à 1 537 millions de dollars, contre 877 millions de dollars pour la période correspondante de l'exercice précédent. L'exercice en cours comprend une perte nette de 1 196 millions de dollars liée à la vente annoncée des activités bancaires en Colombie, au Costa Rica et au Panama. La perte nette ajustée attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres a été de 313 millions de dollars, contre 613 millions de dollars pour la période correspondante de l'exercice précédent. La diminution de la perte s'explique par la hausse des revenus, contrebalancée en partie par l'augmentation des charges et la diminution des avantages fiscaux. L'accroissement des revenus est essentiellement attribuable à la hausse des revenus d'intérêts nets, qui ont bénéficié des taux d'intérêt moindres, ainsi qu'à l'accroissement des revenus provenant des sociétés associées du fait du placement dans KeyCorp.

Risque de crédit

Dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances

Comparaison du troisième trimestre de 2025 et du troisième trimestre de 2024

La dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances s'est chiffrée à 1 041 millions de dollars, contre 1 052 millions de dollars, soit une baisse de 11 millions de dollars. Le ratio de dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances est demeuré stable à 55 points de base.

La dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts productifs s'est établie à 66 millions de dollars, comparativement à 82 millions de dollars. La dotation pour la période considérée s'explique par la migration de la qualité du crédit, qui a eu des répercussions sur la croissance des portefeuilles de prêts aux entreprises et aux particuliers.

La dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts douteux s'est établie à 975 millions de dollars, comparativement à 970 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 5 millions de dollars. Le ratio de dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts douteux s'est établi à 51 points de base, ce qui est stable par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent. La hausse de la dotation pour le trimestre considéré est d'abord et avant tout attribuable à l'augmentation des prêts nouvellement classés comme étant douteux dans les portefeuilles de prêts du Réseau canadien, contrebalancée en partie par le portefeuille de prêts aux particuliers des Opérations internationales.

Comparaison du troisième trimestre de 2025 et du deuxième trimestre de 2025

La dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances s'est établie à 1 041 millions de dollars, comparativement à 1 398 millions de dollars, soit une baisse de 357 millions de dollars. Le ratio de dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances a diminué de 20 points de base pour s'établir à 55 points de base.

La dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts productifs s'est établie à 66 millions de dollars, comparativement à 346 millions de dollars. La dotation pour la période considérée s'explique par la migration de la qualité du crédit, qui a eu des répercussions sur la croissance des portefeuilles de prêts aux entreprises et aux particuliers. Les dotations du trimestre précédent rendent compte de la détérioration importante des indicateurs de perspectives macroéconomiques ainsi que de l'incertitude persistante liée aux tarifs douaniers américains, qui ont eu une incidence sur les portefeuilles de prêts aux particuliers et aux entreprises du Réseau canadien.

La dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts douteux s'est établie à 975 millions de dollars, comparativement à 1 052 millions de dollars, ce qui représente une baisse de 77 millions de dollars. Le ratio de dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts douteux s'est fixé à 51 points de base, en baisse de six points de base. La baisse pour le trimestre considéré est essentiellement attribuable à la diminution des dotations visant les prêts aux particuliers du Réseau canadien pour ce qui est de l'ensemble des produits et les prêts aux sociétés. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par la hausse des dotations visant les prêts aux entreprises.

Comparaison des neuf premiers mois de 2025 et des neuf premiers mois de 2024

La dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances s'est établie à 3 601 millions de dollars, comparativement à 3 021 millions de dollars. Le ratio de dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances a augmenté de 10 points de base pour s'établir à 63 points de base.

La dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts productifs s'est établie à 510 millions de dollars, contre 134 millions de dollars. La dotation pour l'exercice en cours découle principalement de la croissance du portefeuille de prêts aux particuliers et de l'incidence de la détérioration importante des perspectives macroéconomiques. Elle reflète également l'incertitude persistante liée aux tarifs douaniers américains, qui a surtout touché les portefeuilles de prêts aux particuliers et aux entreprises du Réseau canadien.

La dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts douteux s'est établie à 3 091 millions de dollars, comparativement à 2 887 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 204 millions de dollars. Le ratio de dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts douteux s'est établi à 54 points de base, soit une hausse de trois points de base. La hausse de la dotation pour l'exercice en cours est essentiellement attribuable à l'augmentation des prêts nouvellement classés comme étant douteux dans les portefeuilles de prêts aux particuliers du Réseau canadien pour ce qui est de la majorité des produits ainsi que dans les portefeuilles de prêts aux entreprises du Réseau canadien.

Compte de correction de valeur pour pertes sur créances

Le compte de correction de valeur pour pertes sur créances total s'établissait à 7 386 millions de dollars au 31 juillet 2025, contre 7 276 millions de dollars au trimestre précédent. Le ratio de compte de correction de valeur pour pertes sur créances s'élevait à 96 points de base, en hausse de un point de base. Le compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts s'établissait à 7 197 millions de dollars, en hausse de 113 millions de dollars par rapport au trimestre précédent. La hausse s'explique par la migration de la qualité du crédit, qui a des répercussions sur la croissance des portefeuilles de prêts aux entreprises et du portefeuille de prêts aux particuliers des Opérations internationales. Les comptes de correction de valeur au titre des prêts douteux ont augmenté, ce qui s'explique principalement par la hausse des dotations dans les Opérations internationales. L'incidence de la conversion des devises est venue accroître le compte de correction de valeur de 51 millions de dollars.

Le compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts productifs a augmenté pour s'établir à 4 963 millions de dollars, alors qu'il s'établissait à 4 883 millions de dollars au trimestre précédent. Le ratio de compte de correction de valeur au titre des prêts productifs se fixait à 67 points de base. L'augmentation a découlé de la migration de la qualité du crédit, qui a des répercussions sur la croissance des portefeuilles de prêts aux entreprises et du portefeuille de prêts aux particuliers des Opérations internationales. L'incidence de la conversion des devises est venue accroître le compte de correction de valeur de 23 millions de dollars.

Le compte de correction de valeur au titre des prêts douteux a augmenté de 33 millions de dollars pour s'établir à 2 234 millions de dollars, par rapport à 2 201 millions de dollars au trimestre précédent. Le ratio de compte de correction de valeur au titre des prêts douteux s'élevait à 29 points de base, ce qui est stable par rapport au trimestre précédent. L'augmentation s'explique surtout par la hausse des dotations dans les Opérations internationales et l'incidence de la conversion des devises de 28 millions de dollars.

Prêts douteux

Le montant brut des prêts douteux a augmenté pour s'établir à 6 890 millions de dollars au 31 juillet 2025, comparativement à 6 849 millions de dollars au trimestre précédent. La hausse s'explique principalement par les prêts aux particuliers des Opérations internationales, en particulier au Chili et au Mexique, par l'augmentation des prêts nouvellement classés comme étant douteux dans les portefeuilles de prêts aux entreprises du Réseau canadien et des Opérations internationales, ainsi que par l'incidence de la conversion des devises. Le ratio du montant brut des prêts douteux se situait à 90 points de base, ce qui est stable par rapport au trimestre précédent.

Le montant net des prêts douteux du Réseau canadien totalisait 1 486 millions de dollars, ce qui représente une baisse de 12 millions de dollars par rapport au trimestre précédent qui est principalement attribuable à l'augmentation des remboursements, en partie contrebalancée par les prêts nouvellement classés comme étant douteux dans le portefeuille de prêts aux entreprises. Le montant net des prêts douteux des Opérations internationales s'élevait à 3 066 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 60 millions de dollars par rapport au trimestre précédent, en raison de la hausse des prêts nouvellement classés comme étant douteux et de l'incidence de la conversion des devises. Le montant net des prêts douteux des Services bancaires et marchés mondiaux atteignait 41 millions de dollars, ce qui représente une baisse de 43 millions de dollars par rapport au trimestre précédent, en raison principalement de la radiation d'un compte d'entreprise. Le montant net des prêts douteux de la Gestion de patrimoine mondiale s'élevait à 63 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 3 millions de dollars par rapport au trimestre précédent. Le montant net des prêts douteux exprimé en pourcentage des prêts et des acceptations s'établissait à 0,61 %, ce qui est stable par rapport au trimestre précédent.

Ratios de fonds propres

Le ratio des actions ordinaires et assimilées de T11) de la Banque s'établissait à 13,3 % au 31 juillet 2025, ce qui correspond à une hausse d'environ 10 points de base par rapport à celui du trimestre précédent, du fait surtout de la forte autogénération de capital et de l'augmentation des profits latents sur les titres à la JVAÉRG, compensées en partie par la croissance des actifs pondérés en fonction des risques et les rachats d'actions aux termes de l'offre de rachat dans le cours normal des activités de la Banque.

Le ratio de T11) et le ratio total des fonds propres1) de la Banque s'établissaient à 15,2 % et à 16,9 %, respectivement, au 31 juillet 2025, en baisse d'environ 20 points de base par rapport au trimestre précédent, en raison principalement du rachat des autres billets de fonds propres de T1 subordonnés de 1,25 milliard de dollars américains, partiellement contrebalancé par les incidences susmentionnées sur le ratio des actions ordinaires et assimilées de T1.

Le ratio de levier2) s'établissait à 4,5 % au 31 juillet 2025, ce qui est stable par rapport au trimestre précédent.

Au 31 juillet 2025, le ratio des actions ordinaires et assimilées de T1, le ratio de T1, le ratio total des fonds propres et le ratio de levier dépassaient amplement les ratios minimaux du BSIF. Le ratio TLAC et le ratio de levier TLAC3) s'établissaient respectivement à 29,0 % et à 8,6 % au 31 juillet 2025, dépassant aussi amplement les exigences minimales du BSIF.

________________________________ 1) Les ratios de fonds propres réglementaires sont fondés sur les exigences de Bâle III et sont calculés conformément à la ligne directrice Normes de fonds propres du BSIF (novembre 2023).

2) Cette mesure est présentée dans le présent document conformément à la ligne directrice Exigences de levier du BSIF (février 2023).

3) Cette mesure est présentée dans le présent document conformément à la ligne directrice Capacité totale d'absorption des pertes du BSIF (septembre 2018).



Mesures non conformes aux PCGR

Pour évaluer sa performance et celle de ses secteurs d'exploitation, la Banque a recours à diverses mesures financières et différents ratios financiers. Certains d'entre eux sont présentés sur une base non conforme aux PCGR et ne sont pas calculés selon les principes comptables généralement reconnus (les « PCGR »), lesquels sont fondés sur les Normes internationales d'information financière (les « IFRS ») telles qu'elles ont été publiées par l'International Accounting Standards Board (l'« IASB »), ni définis par les PCGR. Ces mesures et ratios n'ont aucune signification normalisée et pourraient donc ne pas être comparables à des mesures financières et ratios financiers similaires présentés par d'autres émetteurs. La Banque est d'avis que les mesures et ratios non conformes aux PCGR sont utiles puisqu'ils permettent au lecteur de mieux comprendre comment la direction évalue la performance. Ces mesures et ratios non conformes aux PCGR sont utilisés dans le présent rapport et ils sont définis ci-après.

Résultats et bénéfice dilué par action ajustés

Les tableaux qui suivent présentent les rapprochements des résultats financiers présentés conformément aux PCGR et des résultats financiers ajustés non conformes aux PCGR. La direction juge utile de tenir compte des résultats et mesures présentés et ajustés pour évaluer la performance sous-jacente des activités courantes. Les résultats et mesures ajustés excluent certains éléments donnés des revenus, des charges autres que d'intérêts, de l'impôt sur le résultat et des participations ne donnant pas le contrôle. Communiquer les résultats présentés et les résultats ajustés permet au lecteur d'évaluer l'incidence de certains éléments sur les résultats pour les périodes à l'étude et de mieux apprécier les résultats et tendances en excluant les éléments qui ne reflètent pas la performance des activités courantes.

Rapprochement des montants présentés et ajustés des résultats



Pour les trimestres clos les Pour les périodes de neuf mois closes les

31 juillet

30 avril

31 juillet

31 juillet

31 juillet





(en millions de dollars) 2025

2025

2024

2025

2024





Résultats présentés























Revenus d'intérêts nets 5 493 $ 5 270 $ 4 862 $ 15 936 $ 14 329 $



Revenus autres que d'intérêts 3 993

3 810

3 502

12 002

10 815





Total des revenus 9 486

9 080

8 364

27 938

25 144





Dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances 1 041

1 398

1 052

3 601

3 021





Charges autres que d'intérêts 5 089

5 110

4 949

16 690

14 399





Bénéfice avant impôt sur le résultat 3 356

2 572

2 363

7 647

7 724





Charge d'impôt sur le résultat 829

540

451

2 095

1 521





Bénéfice net 2 527 $ 2 032 $ 1 912 $ 5 552 $ 6 203 $



Bénéfice net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle dans des filiales 80

56

36

(18)

87





Bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres 2 447

1 976

1 876

5 570

6 116





Bénéfice net attribuable aux actionnaires privilégiés et aux porteurs d'autres

instruments de capitaux propres 134

135

120

391

351





Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires 2 313 $ 1 841 $ 1 756 $ 5 179 $ 5 765 $



Ajustements























Éléments d'ajustement ayant une incidence sur les revenus autres que d'intérêts et le

total des revenus (avant impôt)























a) Cessions et réduction d'activités - $ 9 $ 143 $ 9 $ 143 $



b) Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions 8

9

-

17

-





Total des éléments d'ajustement au titre des revenus autres que d'intérêts et du total

des revenus (avant impôt) 8

18

143

26

143





Éléments d'ajustement ayant une incidence sur les charges autres que d'intérêts (avant

impôt)























a) Cessions et réduction d'activités (23)

26

(7)

1 365

(7)





b) Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions 17

17

17

52

53





c) Provision pour frais juridiques -

-

176

-

176





Total des éléments d'ajustement au titre des charges autres que d'intérêts

(avant impôt) (6)

43

186

1 417

222





Total de l'incidence des éléments d'ajustement sur le bénéfice net avant impôt 2

61

329

1 443

365





Incidence des éléments d'ajustement sur la charge d'impôt sur le résultat























a) Cessions et réduction d'activités (6)

(15)

(46)

(28)

(46)





b) Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions (5)

(6)

(4)

(15)

(14)





Total de l'incidence des éléments d'ajustement sur la charge d'impôt sur le résultat (11)

(21)

(50)

(43)

(60)





Total de l'incidence des éléments d'ajustement sur le bénéfice net (9) $ 40 $ 279 $ 1 400 $ 305 $



Incidence des éléments d'ajustement sur les participations ne donnant pas le contrôle

dans des filiales 37

16

(2)

(138)

(2)





Total de l'incidence des éléments d'ajustement sur le bénéfice net attribuable aux

détenteurs de titres de capitaux propres 28 $ 56 $ 277 $ 1 262 $ 303 $



Résultats ajustés























Revenus d'intérêts nets 5 493 $ 5 270 $ 4 862 $ 15 936 $ 14 329 $



Revenus autres que d'intérêts 4 001

3 828

3 645

12 028

10 958





Total des revenus 9 494

9 098

8 507

27 964

25 287





Dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances 1 041

1 398

1 052

3 601

3 021





Charges autres que d'intérêts 5 095

5 067

4 763

15 273

14 177





Bénéfice avant impôt sur le résultat 3 358

2 633

2 692

9 090

8 089





Charge d'impôt sur le résultat 840

561

501

2 138

1 581





Bénéfice net 2 518 $ 2 072 $ 2 191 $ 6 952 $ 6 508 $



Bénéfice net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle dans des filiales 43

40

38

120

89





Bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres 2 475

2 032

2 153

6 832

6 419





Bénéfice net attribuable aux actionnaires privilégiés et aux porteurs d'autres

instruments de capitaux propres 134

135

120

391

351





Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires 2 341 $ 1 897 $ 2 033 $ 6 441 $ 6 068 $





Les résultats financiers trimestriels de la Banque ont été ajustés pour tenir compte des éléments qui suivent. Sauf indication contraire, ces montants ont été comptabilisés dans le secteur d'exploitation Autres.

a) Cessions et réduction d'activités

Le 6 janvier 2025, la Banque a conclu une entente visant la vente de ses activités bancaires en Colombie, au Costa Rica et au Panama en contrepartie d'une participation d'environ 20 % dans la nouvelle entité fusionnée de Davivienda. À cette date, la Banque a inscrit une perte de valeur de 1 362 millions de dollars (1 355 millions de dollars après impôt) lorsque les activités bancaires visées par la transaction ont été classées comme étant détenues en vue de la vente. Ensuite, au deuxième trimestre de 2025, la Banque a comptabilisé une perte de valeur additionnelle de 26 millions de dollars (8 millions de dollars après impôt) et, au troisième trimestre de 2025, une reprise partielle sur la perte de valeur de 23 millions de dollars (29 millions de dollars après impôt). Ces variations ultérieures représentent les changements dans la valeur comptable des actifs vendus ainsi que les variations de change. Ces montants ont été comptabilisés au poste « Charges autres que d'intérêts - Autres ». Pour obtenir de plus amples renseignements, se reporter à la note 20 du rapport aux actionnaires du troisième trimestre de 2025.

Au deuxième trimestre de 2025, la Banque a mené à terme la vente de CrediScotia Financiera S.A. (« CrediScotia »), une filiale de crédit à la consommation en propriété exclusive établie au Pérou, à Banco Santander S.A. (Espagne). La Banque a comptabilisé une perte additionnelle de 9 millions de dollars au poste « Revenus autres que d'intérêts - Autres » à la clôture. Au troisième trimestre de 2024, la Banque avait comptabilisé une perte de valeur de 143 millions de dollars au poste « Revenus autres que d'intérêts - Autres » ainsi qu'un recouvrement de charges de 7 millions de dollars au poste « Charges autres que d'intérêts - Salaires et avantages du personnel » (collectivement, 90 millions de dollars après impôt), dont la majeure partie avait trait au goodwill. Pour obtenir de plus amples renseignements, se reporter à la note 20 du rapport aux actionnaires du troisième trimestre de 2025.

b) Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions

Ces coûts ont trait à l'amortissement des immobilisations incorporelles comptabilisé à l'acquisition d'entreprises, à l'exception des logiciels. Ces coûts sont inscrits au poste « Charges autres que d'intérêts - Amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles » pour les secteurs d'exploitation Réseau canadien, Opérations internationales et Gestion de patrimoine mondiale, et au poste « Revenus autres que d'intérêt - Revenu net découlant des participations dans des sociétés associées » pour le secteur Autres.

c) Provision pour frais juridiques

Au troisième trimestre de 2024, la Banque a comptabilisé une charge de 176 millions de dollars au titre d'actions en justice au Pérou à l'égard de certains montants de taxes sur la valeur ajoutée visés par une cotisation ainsi que des intérêts connexes. Les actions en justice découlaient de certaines opérations de clients s'étant produites avant l'acquisition de la filiale péruvienne par la Banque. Pour obtenir de plus amples renseignements, se reporter à la note 24 afférente aux états financiers consolidés figurant dans le rapport annuel 2024 aux actionnaires.

Outre ce qui précède, l'ajustement suivant a également eu une incidence sur le calcul du bénéfice par action.

d) Perte de change au rachat des autres billets de fonds propres de T1 subordonnés

Au troisième trimestre de 2025, la Banque a racheté la totalité des autres billets de fonds propres de T1 subordonnés à taux fixe perpétuels révisables (les « autres billets de fonds propres de T1 ») à 4,900 % en circulation d'un montant de 1 250 millions de dollars américains. Le rachat a donné lieu à une perte de change de 22 millions de dollars, qui a été comptabilisée dans les résultats non distribués. La perte a été portée en réduction du bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires aux fins du calcul du bénéfice par action (le « BPA ») de base et dilué. Aux fins du calcul du BPA dilué ajusté, la perte a été ajoutée à titre d'élément d'ajustement (se reporter à la page 10 pour obtenir un rapprochement). Pour obtenir de plus amples renseignements, se reporter aux notes 11 et 17 du rapport aux actionnaires du troisième trimestre de 2025.

Rapprochement des montants présentés et ajustés du bénéfice dilué par action



Pour les trimestres clos les Pour les périodes de neuf mois closes les

31 juillet

30 avril

31 juillet

31 juillet

31 juillet



(en millions de dollars) 2025

2025

2024

2025

2024



Résultats présentés





















Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires 2 313 $ 1 841 $ 1 756 $ 5 179 $ 5 765 $

Perte de change au rachat des autres billets de fonds propres de T1 subordonnés (22)

-

-

(22)

-



Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires utilisé dans le calcul du bénéfice de

base par action ordinaire 2 291 $ 1 841 $ 1 756 $ 5 157 $ 5 765 $

Incidence dilutive des options au titre de paiements fondés sur des actions et autres -

-

(15)

(136)

(46)



Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires (dilué) 2 291

1 841

1 741

5 021

5 719



Nombre moyen pondéré dilué d'actions ordinaires en circulation (en millions) 1 245

1 246

1 235

1 250

1 228



Bénéfice dilué par action ordinaire (en dollars) 1,84

1,48

1,41

4,02

4,66



Résultats ajustés





















Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires utilisé dans le calcul du bénéfice de

base par action ordinaire 2 291 $ 1 841 $ 1 756 $ 5 157 $ 5 765 $

Incidence des éléments d'ajustement sur le bénéfice net attribuable aux actionnaires

ordinaires1) 28

56

277

1 262

303



Perte de change au rachat des autres billets de fonds propres de T1 subordonnés 22

-

-

22

-



Bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires utilisé dans le calcul du

bénéfice de base ajusté par action ordinaire 2 341

1 897

2 033

6 441

6 068



Incidence dilutive des options au titre de paiements fondés sur des actions et autres 8

1

(16)

3

(46)



Bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires (dilué) 2 349

1 898

2 017

6 444

6 022



Nombre moyen pondéré dilué d'actions ordinaires en circulation (en millions) 1 249

1 250

1 235

1 250

1 228



Bénéfice dilué ajusté par action ordinaire (en dollars) 1,88

1,52

1,63

5,16

4,90



Incidence des ajustements sur le bénéfice dilué par action ordinaire (en dollars) 0,04 $ 0,04 $ 0,22 $ 1,14 $ 0,24 $



1) Se reporter à la page 9 pour de plus amples renseignements sur les éléments d'ajustement.

Rapprochement des montants présentés et ajustés des résultats par secteurs d'activité



Pour le trimestre clos le 31 juillet 20251) (en millions de dollars) Réseau

canadien

Opérations

internationales

Gestion de

patrimoine

mondiale

Services

bancaires et

marchés

mondiaux

Autres

Total

Bénéfice net (perte nette) présenté(e) 958 $ 711 $ 420 $ 473 $ (35) $ 2 527 $ Bénéfice net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle dans des

filiales -

41

3

-

36

80

Bénéfice net présenté attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres 958

670

417

473

(71)

2 447

Bénéfice net présenté attribuable aux actionnaires privilégiés et aux porteurs

d'autres instruments de capitaux propres -

-

-

-

134

134

Bénéfice net présenté attribuable aux actionnaires ordinaires 958 $ 670 $ 417 $ 473 $ (205) $ 2 313 $ Ajustements :























Éléments d'ajustement ayant une incidence sur les revenus autres que d'intérêts

et le total des revenus (avant impôt)























Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions -

-

-

-

8

8

Éléments d'ajustement ayant une incidence sur les charges autres que d'intérêts

(avant impôt)























Cessions et réduction d'activités -

-

-

-

(23)

(23)

Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions 1

7

9

-

-

17

Total des ajustements au titre des charges autres que d'intérêts (avant impôt) 1

7

9

-

(23)

(6)

Total de l'incidence des éléments d'ajustement sur le bénéfice net avant impôt 1

7

9

-

(15)

2

Total de l'incidence des éléments d'ajustement sur la charge d'impôt

sur le résultat -

(2)

(2)

-

(7)

(11)

Total de l'incidence des éléments d'ajustement sur le bénéfice net 1

5

7

-

(22)

(9)

Incidence des éléments d'ajustement sur les participations ne donnant pas le

contrôle dans des filiales -

-

-

-

37

37

Total de l'incidence des éléments d'ajustement sur le bénéfice net attribuable

aux détenteurs de titres de capitaux propres 1

5

7

-

15

28

Bénéfice net (perte nette) ajusté(e) 959 $ 716 $ 427 $ 473 $ (57) $ 2 518 $ Bénéfice net ajusté attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres 959 $ 675 $ 424 $ 473 $ (56) $ 2 475 $ Bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires 959 $ 675 $ 424 $ 473 $ (190) $ 2 341 $

1) Se reporter à la rubrique « Données par secteurs d'activité » dans le rapport aux actionnaires du troisième trimestre de 2025 de la Banque.



Pour le trimestre clos le 30 avril 20251) (en millions de dollars) Réseau

canadien

Opérations

internationales

Gestion de

patrimoine

mondiale

Services

bancaires et

marchés

mondiaux

Autres

Total

Bénéfice net (perte nette) présenté(e) 613 $ 714 $ 401 $ 412 $ (108) $ 2 032 $ Bénéfice net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle dans des

filiales -

38

2

(1)

17

56

Bénéfice net présenté attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres 613

676

399

413

(125)

1 976

Bénéfice net présenté attribuable aux actionnaires privilégiés et aux porteurs

d'autres instruments de capitaux propres -

-

-

-

135

135

Bénéfice net présenté attribuable aux actionnaires ordinaires 613 $ 676 $ 399 $ 413 $ (260) $ 1 841 $ Ajustements :























Éléments d'ajustement ayant une incidence sur les revenus autres que d'intérêts

et le total des revenus (avant impôt)























Cessions et réduction d'activités -

-

-

-

9

9

Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions -

-

-

-

9

9

Total des ajustements au titre des revenus autres que d'intérêts et du total des

revenus (avant impôt) -

-

-

-

18

18

Éléments d'ajustement ayant une incidence sur les charges autres que d'intérêts

(avant impôt)























Cessions et réduction d'activités -

-

-

-

26

26

Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions 1

7

9

-

-

17

Total des ajustements au titre des charges autres que d'intérêts (avant impôt) 1

7

9

-

26

43

Total de l'incidence des éléments d'ajustement sur le bénéfice net avant impôt 1

7

9

-

44

61

Total de l'incidence des éléments d'ajustement sur la charge d'impôt

sur le résultat (1)

(2)

(3)

-

(15)

(21)

Total de l'incidence des éléments d'ajustement sur le bénéfice net -

5

6

-

29

40

Incidence des éléments d'ajustement sur les participations ne donnant pas le

contrôle dans des filiales -

-

-

-

16

16

Total de l'incidence des éléments d'ajustement sur le bénéfice net attribuable

aux détenteurs de titres de capitaux propres -

5

6

-

45

56

Bénéfice net (perte nette) ajusté(e) 613 $ 719 $ 407 $ 412 $ (79) $ 2 072 $ Bénéfice net ajusté attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres 613 $ 681 $ 405 $ 413 $ (80) $ 2 032 $ Bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires 613 $ 681 $ 405 $ 413 $ (215) $ 1 897 $

1) Se reporter à la rubrique « Données par secteurs d'activité » dans le rapport aux actionnaires du troisième trimestre de 2025 de la Banque.



Pour le trimestre clos le 31 juillet 20241) (en millions de dollars) Réseau

canadien2)

Opérations

internationales2)

Gestion de

patrimoine

mondiale2)

Services

bancaires et

marchés

mondiaux2)

Autres2)

Total

Bénéfice net (perte nette) présenté(e) 977 $ 664 $ 370 $ 368 $ (467) $ 1 912 $ Bénéfice net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle dans des

filiales -

35

3

-

(2)

36

Bénéfice net présenté attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres 977

629

367

368

(465)

1 876

Bénéfice net présenté attribuable aux actionnaires privilégiés et aux porteurs

d'autres instruments de capitaux propres -

-

-

-

120

120

Bénéfice net présenté attribuable aux actionnaires ordinaires 977 $ 629 $ 367 $ 368 $ (585) $ 1 756 $ Ajustements :























Éléments d'ajustement ayant une incidence sur les revenus autres que d'intérêts

et le total des revenus (avant impôt)























Cessions et réduction d'activités -

-

-

-

143

143

Éléments d'ajustement ayant une incidence sur les charges autres que d'intérêts

(avant impôt)























Cessions et réduction d'activités -

-

-

-

(7)

(7)

Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions 1

7

9

-

-

17

Provision pour frais juridiques -

-

-

-

176

176

Total des ajustements au titre des charges autres que d'intérêts (avant impôt) 1

7

9

-

169

186

Total de l'incidence des éléments d'ajustement sur le bénéfice net avant impôt 1

7

9

-

312

329

Incidence des éléments d'ajustement sur la charge d'impôt sur le résultat -

(2)

(2)

-

(46)

(50)

Total de l'incidence des éléments d'ajustement sur le bénéfice net 1

5

7

-

266

279

Incidence des éléments d'ajustement sur les participations ne donnant pas le

contrôle dans des filiales -

-

-

-

(2)

(2)

Total de l'incidence des éléments d'ajustement sur le bénéfice net attribuable

aux détenteurs de titres de capitaux propres 1

5

7

-

264

277

Bénéfice net (perte nette) ajusté(e) 978 $ 669 $ 377 $ 368 $ (201) $ 2 191 $ Bénéfice net ajusté attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres 978 $ 634 $ 374 $ 368 $ (201) $ 2 153 $ Bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires 978 $ 634 $ 374 $ 368 $ (321) $ 2 033 $

1) Se reporter à la rubrique « Données par secteurs d'activité » dans le rapport aux actionnaires du troisième trimestre de 2025 de la Banque. 2) Avec prise d'effet au premier trimestre de 2025, des changements ont été apportés à la méthode utilisée pour répartir certains éléments de revenus, de charges et du bilan entre les secteurs d'activité. Les résultats de chaque secteur pour les périodes précédentes ont été reclassés aux fins de conformité avec la méthode adoptée pour la période à l'étude. Se reporter à la page 2 pour obtenir de plus amples renseignements.



Pour la période de neuf mois close le 31 juillet 20251) (en millions de dollars) Réseau

canadien

Opérations

internationales

Gestion de

patrimoine

mondiale

Services

bancaires et

marchés

mondiaux

Autres

Total

Bénéfice net (perte nette) présenté(e) 2 484 $ 2 111 $ 1 230 $ 1 402 $ (1 675) $ 5 552 $ Bénéfice net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle dans des

filiales -

114

7

(1)

(138)

(18)

Bénéfice net présenté attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres 2 484

1 997

1 223

1 403

(1 537)

5 570

Bénéfice net présenté attribuable aux actionnaires privilégiés et aux porteurs

d'autres instruments de capitaux propres -

-

-

-

391

391

Bénéfice net présenté attribuable aux actionnaires ordinaires 2 484 $ 1 997 $ 1 223 $ 1 403 $ (1 928) $ 5 179 $ Ajustements :























Éléments d'ajustement ayant une incidence sur les revenus autres que d'intérêts

et le total des revenus (avant impôt)























Cessions et réduction d'activités -

-

-

-

9

9

Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions -

-

-

-

17

17

Total des ajustements au titre des revenus autres que d'intérêts et du total des

revenus (avant impôt) -

-

-

-

26

26

Éléments d'ajustement ayant une incidence sur les charges autres que d'intérêts

(avant impôt)























Cessions et réduction d'activités -

-

-

-

1 365

1 365

Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions 3

22

27

-

-

52

Total des ajustements au titre des charges autres que d'intérêts (avant impôt) 3

22

27

-

1 365

1 417

Total de l'incidence des éléments d'ajustement sur le bénéfice net avant impôt 3

22

27

-

1 391

1 443

Incidence des éléments d'ajustement sur la charge d'impôt

sur le résultat (1)

(6)

(7)

-

(29)

(43)

Total de l'incidence des éléments d'ajustement sur le bénéfice net 2

16

20

-

1 362

1 400

Incidence des éléments d'ajustement sur les participations ne donnant pas le

contrôle dans des filiales -

-

-

-

(138)

(138)

Total de l'incidence des éléments d'ajustement sur le bénéfice net attribuable

aux détenteurs de titres de capitaux propres 2

16

20

-

1 224

1 262

Bénéfice net (perte nette) ajusté(e) 2 486 $ 2 127 $ 1 250 $ 1 402 $ (313) $ 6 952 $ Bénéfice net ajusté attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres 2 486 $ 2 013 $ 1 243 $ 1 403 $ (313) $ 6 832 $ Bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires 2 486 $ 2 013 $ 1 243 $ 1 403 $ (704) $ 6 441 $

1) Se reporter à la rubrique « Données par secteurs d'activité » dans le rapport aux actionnaires du troisième trimestre de 2025 de la Banque.



Pour la période de neuf mois close le 31 juillet 20241) (en millions de dollars) Réseau

canadien2)

Opérations

internationales2)

Gestion de

patrimoine

mondiale2)

Services

bancaires et

marchés

mondiaux2)

Autres2)

Total

Bénéfice net (perte nette) présenté(e) 2 843 $ 2 062 $ 1 046 $ 1 131 $ (879) $ 6 203 $ Bénéfice net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle dans des

filiales -

81

8

-

(2)

87

Bénéfice net présenté attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres 2 843

1 981

1 038

1 131

(877)

6 116

Bénéfice net présenté attribuable aux actionnaires privilégiés et aux porteurs

d'autres instruments de capitaux propres 1

1

1

1

347

351

Bénéfice net présenté attribuable aux actionnaires ordinaires 2 842 $ 1 980 $ 1 037 $ 1 130 $ (1 224) $ 5 765 $ Ajustements























Éléments d'ajustement ayant une incidence sur les revenus autres que d'intérêts

et le total des revenus (avant impôt)























Cessions et réduction d'activités -

-

-

-

143

143

Éléments d'ajustement ayant une incidence sur les charges autres que d'intérêts

(avant impôt)























Cessions et réduction d'activités -

-

-

-

(7)

(7)

Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions 3

23

27

-

-

53

Provision pour frais juridiques -

-

-

-

176

176

Total des ajustements au titre des charges autres que d'intérêts (avant impôt) 3

23

27

-

169

222

Total de l'incidence des éléments d'ajustement sur le bénéfice net avant impôt 3

23

27

-

312

365

Incidence des éléments d'ajustement sur la charge d'impôt sur le résultat (1)

(6)

(7)

-

(46)

(60)

Total de l'incidence des éléments d'ajustement sur le bénéfice net 2

17

20

-

266

305

Incidence des éléments d'ajustement sur les participations ne donnant pas le

contrôle dans des filiales -

-

-

-

(2)

(2)

Total de l'incidence des éléments d'ajustement sur le bénéfice net attribuable

aux détenteurs de titres de capitaux propres 2

17

20

-

264

303

Bénéfice net (perte nette) ajusté(e) 2 845 $ 2 079 $ 1 066 $ 1 131 $ (613) $ 6 508 $ Bénéfice net ajusté attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres 2 845 $ 1 998 $ 1 058 $ 1 131 $ (613) $ 6 419 $ Bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires 2 844 $ 1 997 $ 1 057 $ 1 130 $ (960) $ 6 068 $

1) Se reporter à la rubrique « Données par secteurs d'activité » dans le rapport aux actionnaires du troisième trimestre de 2025 de la Banque. 2) Avec prise d'effet au premier trimestre de 2025, des changements ont été apportés à la méthode utilisée pour répartir certains éléments de revenus, de charges et du bilan entre les secteurs d'activité. Les résultats de chaque secteur pour les périodes précédentes ont été reclassés aux fins de conformité avec la méthode adoptée pour la période à l'étude. Se reporter à la page 2 pour obtenir de plus amples renseignements.

Rapprochement des résultats présentés, des résultats ajustés et des résultats présentés en dollars constants du secteur Opérations internationales

Les résultats du secteur Opérations internationales sont analysés en dollars constants, ce qui représente une mesure non conforme aux PCGR. Selon la présentation en dollars constants, les montants des périodes précédentes sont recalculés au moyen des taux de change moyens de la période à l'étude. Le tableau suivant fournit le rapprochement entre les résultats présentés, les résultats ajustés et les résultats présentés en dollars constants du secteur Opérations internationales pour les périodes précédentes. La Banque est d'avis que la présentation de l'information en dollars constants permet au lecteur de mieux évaluer la performance des activités sans tenir compte de l'incidence de la conversion des devises, et cette présentation est utilisée par la direction pour évaluer la performance du secteur d'activité.

Résultats présentés Pour les trimestres clos les Pour la période de neuf mois close le (en millions de dollars) 30 avril 2025 31 juillet 20241) 31 juillet 20241) (sur une base de mise en équivalence fiscale) Résultats

présentés

Variations

de change

Montants

en dollars

constants

Résultats

présentés

Variations

de change

Montants

en dollars

constants

Résultats

présentés

Variations

de change

Montants

en dollars

constants

Revenus d'intérêts nets 2 179 $ 28 $ 2 151 $ 2 226 $ 36 $ 2 190 $ 6 720 $ 88 $ 6 632 $ Revenus autres que d'intérêts 780

8

772

747

12

735

2 287

39

2 248

Total des revenus 2 959

36

2 923

2 973

48

2 925

9 007

127

8 880

Dotation au compte de correction de valeur pour

pertes sur créances 550

6

544

589

9

580

1 729

18

1 711

Charges autres que d'intérêts 1 523

11

1 512

1 550

30

1 520

4 679

101

4 578

Bénéfice avant impôt sur le résultat 886

19

867

834

9

825

2 599

8

2 591

Charge d'impôt sur le résultat 172

3

169

170

2

168

537

4

533

Bénéfice net 714 $ 16 $ 698 $ 664 $ 7 $ 657 $ 2 062 $ 4 $ 2 058 $ Bénéfice net attribuable aux participations ne

donnant pas le contrôle dans des filiales 38 $ 1 $ 37 $ 35 $ - $ 35 $ 81 $ (4) $ 85 $ Bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres

de capitaux propres de la Banque 676 $ 15 $ 661 $ 629 $ 7 $ 622 $ 1 981 $ 8 $ 1 973 $ Autres mesures



































Actifs moyens (en milliards de dollars) 229 $ 3 $ 226 $ 233 $ 4 $ 229 $ 234 $ 3 $ 231 $ Passifs moyens (en milliards de dollars) 177 $ 2 $ 175 $ 179 $ 4 $ 175 $ 181 $ 3 $ 178 $

1) Avec prise d'effet au premier trimestre de 2025, des changements ont été apportés à la méthode utilisée pour répartir certains éléments de revenus, de charges et du bilan entre les secteurs d'activité. Les résultats de chaque secteur pour les périodes précédentes ont été reclassés aux fins de conformité avec la méthode adoptée pour la période à l'étude. Se reporter à la page 2 pour obtenir de plus amples renseignements.





Résultats ajustés Pour les trimestres clos les Pour la période de neuf mois close le (en millions de dollars) 30 avril 2025 31 juillet 20241) 31 juillet 20241) (sur une base de mise en équivalence fiscale) Résultats

ajustés

Variations

de change

Montants

ajustés en

dollars

constants

Résultats

ajustés

Variations

de change

Montants

ajustés en

dollars

constants

Résultats

ajustés

Variations

de change

Montants

ajustés en

dollars

constants

Revenus d'intérêts nets 2 179 $ 28 $ 2 151 $ 2 226 $ 36 $ 2 190 $ 6 720 $ 88 $ 6 632 $ Revenus autres que d'intérêts 780

8

772

747

12

735

2 287

39

2 248

Total des revenus 2 959

36

2 923

2 973

48

2 925

9 007

127

8 880

Dotation au compte de correction de valeur pour

pertes sur créances 550

6

544

589

9

580

1 729

18

1 711

Charges autres que d'intérêts 1 516

11

1 505

1 543

31

1 512

4 656

102

4 554

Bénéfice avant impôt sur le résultat 893

19

874

841

8

833

2 622

7

2 615

Charge d'impôt sur le résultat 174

3

171

172

2

170

543

3

540

Bénéfice net 719 $ 16 $ 703 $ 669 $ 6 $ 663 $ 2 079 $ 4 $ 2 075 $ Bénéfice net attribuable aux participations ne

donnant pas le contrôle dans des filiales 38 $ 1 $ 37 $ 35 $ - $ 35 $ 81 $ (4) $ 85 $ Bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres

de capitaux propres de la Banque 681 $ 15 $ 666 $ 634 $ 6 $ 628 $ 1 998 $ 8 $ 1 990 $

1) Avec prise d'effet au premier trimestre de 2025, des changements ont été apportés à la méthode utilisée pour répartir certains éléments de revenus, de charges et du bilan entre les secteurs d'activité. Les résultats de chaque secteur pour les périodes précédentes ont été reclassés aux fins de conformité avec la méthode adoptée pour la période à l'étude. Se reporter à la page 2 pour obtenir de plus amples renseignements.

Rendement des capitaux propres

Le rendement des capitaux propres est une mesure de rentabilité qui présente le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires (annualisé) en pourcentage de la moyenne des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires.

Le rendement des capitaux propres ajusté est une mesure non conforme aux PCGR qui représente le bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires (annualisé) en pourcentage de la moyenne des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires.

Énoncés prospectifs

À l'occasion, nos communications publiques comprennent des énoncés prospectifs verbaux ou écrits. Le présent document renferme ce genre d'énoncés, qui peuvent également être intégrés à d'autres documents déposés auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières du Canada ou de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») des États-Unis, ou à d'autres communications. De plus, des représentants de la Banque peuvent fournir verbalement des énoncés prospectifs à certains analystes, investisseurs, médias et autres intervenants. De tels énoncés sont formulés aux termes des règles d'exonération de la loi américaine intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995 et de toute loi pertinente sur les valeurs mobilières en vigueur au Canada. Les énoncés prospectifs peuvent comprendre, notamment, les énoncés formulés dans le présent document, dans le rapport de gestion de la Banque figurant dans son rapport annuel 2024 à la rubrique « Perspectives », ainsi que dans tout autre énoncé concernant les objectifs de la Banque, les stratégies qu'elle emploie pour les atteindre, le contexte réglementaire dans lequel la Banque exerce ses activités, ses résultats financiers prévisionnels et les perspectives à l'égard des activités de la Banque et de l'économie du Canada, des États-Unis et du monde entier. On reconnaît habituellement les énoncés prospectifs à l'emploi de termes ou d'expressions comme « croire », « prévoir », « chercher à », « atteindre », « s'attendre à », « envisager », « avoir l'intention de », « estimer », « projeter », « tenter », « planifier », « s'efforcer de », « viser », « s'engager à » et autres expressions similaires, ainsi que par la conjugaison de verbes au futur et au conditionnel comme « devrait » et « pourrait » ou une variante positive ou négative de ceux-ci.

Du fait de leur nature, les énoncés prospectifs exigent que nous posions des hypothèses et sont assujettis à des incertitudes et à des risques inhérents qui donnent lieu à la possibilité que les prédictions, les prévisions, les projections, les attentes ou les conclusions se révèlent inexactes, que nos hypothèses puissent être incorrectes et que nos objectifs de performance financière, notre vision et nos objectifs stratégiques ne puissent être atteints.

Nous conseillons au lecteur de ne pas se fier indûment à ces énoncés étant donné que les résultats réels pourraient différer de façon significative des attentes, des cibles, des estimations et des intentions exprimées dans ces énoncés prospectifs en raison de divers facteurs de risque, dont plusieurs sont indépendants de notre volonté et dont l'incidence peut être difficile à prévoir.

Les résultats futurs liés aux énoncés prospectifs peuvent être influencés par de nombreux facteurs, dont, sans s'y limiter, les conditions générales de l'économie et du marché dans les pays où nous exerçons nos activités et à l'échelle mondiale; les variations des taux de change et d'intérêt; la hausse des coûts de financement et de la volatilité en raison de l'illiquidité du marché et de la concurrence pour le financement; le défaut de tiers de respecter leurs obligations envers la Banque et ses sociétés affiliées, notamment relativement au traitement et au contrôle de l'information, et les autres risques découlant du recours par la Banque à des tiers; les changements apportés aux politiques monétaires, fiscales ou économiques et les modifications apportées aux lois fiscales et aux interprétations connexes; les changements apportés aux lois et à la réglementation ou aux attentes et exigences prudentielles, y compris les exigences et les lignes directrices relatives aux fonds propres, aux taux d'intérêt et à la liquidité, ainsi que l'incidence de ces changements sur les coûts de financement; le risque géopolitique (y compris l'incidence potentielle de tarifs douaniers nouveaux ou accrus); les changements aux notations de crédit qui nous sont attribuées; les conséquences possibles sur nos activités et sur l'économie mondiale de guerres, de conflits ou d'actes terroristes et les effets imprévus de tels événements; les changements technologiques, y compris l'utilisation des données et de l'intelligence artificielle dans le cadre de nos activités ainsi que la résilience technologique; le risque d'exploitation et le risque lié aux infrastructures; le risque de réputation; l'exactitude et l'exhaustivité de l'information que la Banque reçoit sur sa clientèle et ses contreparties; la mise au point et le lancement de nouveaux produits et services en temps opportun, et la mesure dans laquelle les produits et les services vendus auparavant par la Banque obligent cette dernière à engager des charges ou à assumer des pertes qui n'avaient pas été anticipées initialement; notre capacité à réaliser nos plans stratégiques, notamment à mener à terme les acquisitions et les cessions, ce qui comprend l'obtention des approbations des organismes de réglementation; les principales estimations comptables et l'incidence des modifications des normes comptables, des règlements et des interprétations connexes sur ces estimations; l'activité sur les marchés financiers mondiaux; la capacité de la Banque à recruter, à former et à conserver des dirigeants clés; l'évolution de divers types de fraudes ou d'autres activités criminelles auxquels la Banque est exposée; la lutte contre le blanchiment d'argent; les perturbations et les attaques (notamment les cyberattaques) visant les technologies de l'information, la connectivité à Internet, l'accessibilité du réseau ou les autres systèmes ou services de communication vocaux ou de données de la Banque, ce qui pourrait entraîner des violations de données, un accès non autorisé à des données sensibles, un déni de service et d'éventuels incidents de vol d'identité; l'augmentation de la concurrence dans tous nos secteurs géographiques et d'activité, notamment en provenance de concurrents offrant des services bancaires par Internet et par appareil mobile et de concurrents non conventionnels; l'exposition liée aux enjeux réglementaires et aux litiges importants; les risques liés aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance, y compris les changements climatiques, notre capacité à mettre en œuvre diverses initiatives en matière de durabilité (en interne et avec nos clients et autres parties prenantes) dans les délais attendus et notre capacité à promouvoir nos produits et services de finance durable; la survenance de catastrophes naturelles ou autres et les réclamations découlant de ces événements, y compris les perturbations des infrastructures publiques, telles que les services de transport et de communication et les systèmes d'alimentation en énergie ou en eau; les pressions inflationnistes; les perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale; le marché de l'habitation et la dette des ménages au Canada; le déclenchement ou la persistance de crises sanitaires ou de pandémies à grande échelle, notamment leur incidence sur l'économie mondiale, sur les conditions des marchés financiers ainsi que sur les activités, les résultats d'exploitation, la situation financière et les perspectives de la Banque; de même que la capacité de la Banque à prévoir et à gérer les risques que comportent ces facteurs. Une grande partie des activités de la Banque consiste à consentir des prêts ou à affecter autrement ses ressources à certains secteurs, entreprises ou pays. Tout événement imprévu touchant ces emprunteurs, secteurs ou pays risque d'avoir une incidence défavorable significative sur les résultats financiers de la Banque, sur ses activités, sur sa situation financière ou sur sa liquidité. Ces facteurs, et d'autres encore, peuvent faire en sorte que la performance réelle de la Banque soit, dans une mesure significative, différente de celle envisagée par les énoncés prospectifs. La Banque tient à préciser que la liste ci-dessus n'est pas une liste exhaustive de tous les facteurs de risque et autres facteurs potentiels pouvant avoir une incidence négative sur ses résultats. Pour plus de renseignements, il y a lieu de se reporter à la rubrique « Gestion du risque » du rapport annuel 2024 de la Banque, compte tenu des ajouts figurant dans les rapports trimestriels.

Les hypothèses économiques significatives sous-jacentes aux énoncés prospectifs figurant dans le présent document sont présentées dans le rapport annuel 2024 à la rubrique « Perspectives », compte tenu des ajouts figurant dans les rapports trimestriels. Ces rubriques « Perspectives » et « Priorités pour 2025 » sont fondées sur les opinions de la Banque et leur réalisation est incertaine. Le lecteur est prié de tenir compte des facteurs susmentionnés à la lecture de ces rubriques. Lorsqu'ils se fient à des énoncés prospectifs pour prendre des décisions à l'égard de la Banque et de ses titres, les investisseurs et les autres personnes doivent se pencher diligemment sur ces facteurs, ainsi que sur d'autres incertitudes et éventualités.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent document reflètent l'avis de la direction à la date des présentes seulement et sont présentés dans le but d'aider les actionnaires de la Banque et les analystes à comprendre la situation financière de la Banque, ses objectifs et ses priorités ainsi que sa performance financière prévisionnelle aux dates indiquées et pour les périodes closes à ces dates, et ils peuvent ne pas convenir à d'autres fins. Sauf si la loi l'exige, la Banque ne s'engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs verbaux ou écrits qui peuvent être faits de temps à autre par elle ou en son nom.

Le lecteur trouvera d'autres renseignements sur la Banque, y compris sa notice annuelle, sur le site Web de SEDAR+, au www.sedarplus.ca, ainsi que dans la section EDGAR du site Web de la SEC, au www.sec.gov.

