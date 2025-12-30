TORONTO, le 30 déc. 2025 /CNW/ - Gestion mondiale d'actifs Scotia annonce aujourd'hui les montants finaux des distributions réinvesties de fin d'années des FNB Scotia, qui sont inscrits à la cote de la Cboe Canada, pour l'année d'imposition 2025. Les distributions réinvesties seront versées le 7 janvier 2026 aux porteurs de parts inscrits le 30 décembre 2025.

Ces distributions de fin d'année seront réinvesties dans des parts supplémentaires des FNB Scotia respectifs. Elles ne tiennent pas compte des distributions en espèces de décembre. Les parts supplémentaires seront immédiatement regroupées pour qu'il y ait le même nombre de parts en circulation avant et après le versement.

Les montants imposables réels des distributions réinvesties de 2025, y compris leurs caractéristiques fiscales, seront communiqués aux Services de dépôt et de compensation CDS inc. au début de 2026. Les porteurs de parts peuvent contacter leur courtier pour obtenir ces renseignements.

Voici les distributions réinvesties finales par part :

FNB Scotia Symbole

boursier Distribution

réinvestie

finale par part

($) FNB indiciel d'obligations canadiennes Scotia SITB 0,00000 FNB indiciel d'actions canadiennes à grande capitalisation Scotia SITC 0,00000 FNB indiciel d'actions des marchés émergents Scotia SITE 0,10980 FNB indiciel d'actions internationales Scotia SITI 0,00000 FNB indiciel d'obligations canadiennes à investissement responsable Scotia SRIB 0,06030 FNB indiciel d'actions canadiennes à investissement responsable Scotia SRIC 2,10700 FNB indiciel d'actions internationales à investissement responsable Scotia SRII 0,75380 FNB indiciel d'actions américaines à investissement responsable Scotia SRIU 1,48930 FNB indiciel d'actions américaines Scotia SITU 0,00000

Pour en savoir plus sur les FNB Scotia, visitez la page sur les fonds négociés en bourse Scotia.

Les placements dans les fonds communs et les fonds négociés en bourse (FNB) peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d'investir. Les parts de fonds communs et de FNB ne sont pas garanties. Leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.

