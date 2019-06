La Banque Royale du Canada rachètera des débentures subordonnées au titre de FPUNV

TORONTO, le 10 juin 2019 /CNW/ - La Banque Royale du Canada (RY à la Bourse de Toronto et à la New York Stock Exchange) a annoncé aujourd'hui son intention de racheter la totalité de ses débentures subordonnées au titre de fonds propres d'urgence en cas de non-viabilité (FPUNV) à 3,04 % échéant le 17 juillet 2024 en circulation à 100 % de leur capital majoré des intérêts courus jusqu'à la date de rachat, sans compter cette date. Le rachat se fera le 17 juillet 2019. Le capital des débentures subordonnées à 3,04 % en circulation s'élève actuellement à 1 000 000 000 $.

Le rachat des débentures sera financé au moyen des fonds propres de la Banque Royale du Canada.

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 84 000 employés qui concrétisent notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation qui nous permet d'offrir des expériences exceptionnelles à plus de 16 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 34 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

