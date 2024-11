TORONTO, le 8 nov. 2024 /CNW/ - La Banque Royale du Canada (TSX: RY) (NYSE: RY) a publié une version abrégée de son document d'information financière complémentaire du T3 2024, qui illustre la performance sur une base rétrospective des trois secteurs (Services bancaires aux particuliers, Services bancaires aux entreprises et Gestion de patrimoine) en lien avec les changements à l'équipe de haute direction de la banque annoncés précédemment. Ces changements n'ont pas d'incidence sur les résultats consolidés de la banque.

Les principales modifications à la présentation de l'information financière sont les suivantes :

Le secteur Services bancaires aux particuliers et aux entreprises est maintenant scindé en deux : Services bancaires aux particuliers et Services bancaires aux entreprises.

RBC Placements en Direct, qui était auparavant présenté dans le secteur Services bancaires aux particuliers et aux entreprises, est maintenant inclus dans le secteur Gestion de patrimoine.

Vous pouvez consulter dès maintenant la version abrégée du document d'information financière complémentaire du T3 2024 sur le site Web des relations avec les investisseurs de RBC.

