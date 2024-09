TORONTO, le 12 sept. 2024 /CNW/ - La Banque Royale du Canada (TSX: RY) (NYSE: RY) a annoncé aujourd'hui la nomination de Katherine Gibson au poste de cheffe des finances, avec prise d'effet immédiate.

Mme Gibson occupait le poste de cheffe des finances à titre intérimaire depuis le 5 avril 2024. Précédemment, elle était première vice-présidente, Finances RBC, et contrôleuse, responsable de l'ensemble des activités du groupe Finances, Siège social, notamment de la communication de l'information à l'externe, au Conseil d'administration et à la direction, des normes comptables et des systèmes de gestion financière.

« Katherine est une dirigeante exceptionnelle, dotée d'une vision financière globale et de capacités de leadership, qui peut continuer de faire progresser nos priorités stratégiques et de positionner RBC pour l'avenir, a déclaré Dave McKay, président et chef de la direction de RBC. C'est une leader respectée et expérimentée qui possède une grande expertise dans le domaine du financement des entreprises à l'échelle mondiale, et elle a été une formidable collaboratrice et conseillère stratégique à titre de cheffe des finances intérimaire au cours des cinq derniers mois. Nous sommes fiers que Katherine se soit imposée comme la meilleure candidate après une recherche à l'échelle internationale, ce qui témoigne de la force des talents à RBC. »

À titre de cheffe des finances, Mme Gibson est responsable des finances pour toutes les unités opérationnelles et fonctionnelles, de la planification financière de RBC, de l'analyse et de la production de rapports, ainsi que des équipes Fiscalité, Trésorerie générale, Relations avec les investisseurs, Gestion du rendement et Expansion.

Katherine Gibson s'est jointe à RBC il y a 22 ans et possède une vaste expérience dans la direction d'équipes mondiales et d'initiatives stratégiques d'envergure, ce qui lui permet de bien comprendre les facteurs opérationnels et les occasions de croissance de la Banque. Mentionnons qu'elle a aussi été première vice-présidente, Finances, Gestion de patrimoine, Assurance, et Services aux investisseurs et de trésorerie, ainsi que vice-présidente, Optimisation. Elle a également été membre du conseil d'administration de filiales de RBC au Canada et à l'échelle mondiale et présidente du Comité informationnel ESG, en plus de siéger au Conseil de direction sur la diversité.

Avant d'entrer au service de RBC, Mme Gibson a travaillé six ans au Canada et en Australie au sein d'un cabinet comptable international. Elle est CPA, CA et titulaire d'un baccalauréat spécialisé en commerce (avec mention) de l'Université du Manitoba.

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 100 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde.

Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos plus de 18 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com .

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com/notre-impact .

Personne-ressource, investisseurs :

Asim Imran, Relations avec les investisseurs, [email protected], 416 955-7804

Personne-ressource, médias :

Gillian McArdle, Communications, [email protected], 416 842-4231

SOURCE Banque Royale du Canada