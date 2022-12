Kathleen Taylor quittera son poste de présidente du conseil lors de l'assemblée des actionnaires de RBC de 2023

TORONTO, le 1er déc. 2022 /CNW/ - La Banque Royale du Canada (TSX : RY) (NYSE : RY) a annoncé aujourd'hui que Mme Jacynthe Côté sera nommée présidente du conseil, à compter de sa réélection en tant qu'administratrice indépendante lors de l'assemblée des actionnaires de RBC le 5 avril 2023.

Mme Côté succède à Kathleen (Katie) Taylor, qui est présidente du conseil depuis 2014. Mme Taylor quittera le conseil après la nomination de Mme Côté dans le cadre d'une relève ordonnée.

« Sous la direction de Jacynthe, je suis convaincue que le conseil continuera d'assurer la surveillance stratégique qui permet à RBC de diriger avec détermination et conviction afin de contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités », a déclaré Mme Taylor. « Jacynthe possède une vaste expérience en matière de gouvernance et de stratégie dans de nombreux secteurs et a toujours fourni des conseils judicieux en tant que membre du conseil de RBC au cours des huit dernières années. Ses connaissances approfondies et son point de vue sur un éventail de questions, notamment les finances, les affaires juridiques et réglementaires, la gestion des risques et les ressources humaines, continueront de positionner RBC pour qu'elle réussisse dans les années à venir. »

Mme Côté, administratrice indépendante de RBC depuis 2014, a siégé au Comité d'audit, au Comité de gouvernance et au Comité de gestion des risques pendant son mandat et est présidente du comité de gouvernance depuis 2018. Elle est actuellement présidente du conseil d'administration d'Hydro-Québec et terminera son mandat en mai 2023 lorsqu'elle deviendra présidente du conseil de RBC.

Au cours de sa longue carrière, Mme Côté a été présidente et chef de la direction de Rio Tinto Alcan et présidente et chef de la direction de la Division Métal primaire de Rio Tinto Alcan. Elle a également occupé des postes de haute direction dans les domaines des ressources humaines, de l'environnement, de la santé et sécurité, du développement des affaires et de la production au Québec et en Angleterre.

Mme Côté est également membre du conseil d'administration de Finning International Inc. et de Transcontinental Inc. Membre active de la collectivité, Mme Côté est présidente du conseil d'Allôprof, organisme qui offre gratuitement de l'aide aux élèves du Québec.

« Je tiens à remercier Katie pour sa contribution exceptionnelle à RBC et à son conseil d'administration », a déclaré Mme Côté. « La vision de Katie et son engagement profond envers une saine gouvernance laisseront un héritage durable à RBC, alors que la banque continue de créer de la valeur à long terme pour ceux qu'elle sert. Sous sa direction, la banque a accéléré la réalisation de ses priorités stratégiques, notamment l'accroissement de sa présence aux États-Unis et au Royaume-Uni, tant à l'interne qu'au moyen d'acquisitions. De plus, elle a investi des sommes importantes dans ses employés, sa technologie et sa culture afin de demeurer une chef de file dans le secteur des services financiers aujourd'hui et pour de nombreuses années à venir. J'ai hâte de poursuivre les progrès réalisés pendant le mandat de Katie. »

« Ce fut un privilège de servir RBC pendant plus de deux décennies. Je suis reconnaissante aux administrateurs d'hier et d'aujourd'hui qui nous ont menés à cette étape stimulante du parcours de la banque. J'ai hâte de voir comment Dave McKay, son équipe de direction et les collègues incroyables de RBC continueront de trouver de nouvelles façons de créer de la valeur et d'avoir une incidence sur la vie des personnes que RBC sert », a ajouté Mme Taylor.

Pour de plus amples renseignements sur le conseil d'administration de RBC, veuillez visiter notre site Web sur la gouvernance d'entreprise.

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 95 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos 17 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site rbc.com/collectivite-impact-social.

SOURCE Banque Royale du Canada

Renseignements: Personnes-ressources pour les médias : Gillian McArdle, Communications, [email protected]; Ingrid Yu, Communications, [email protected]