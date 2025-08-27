TORONTO, le 27 août 2025 /CNW/ - La Banque Royale du Canada (TSX : RY) (NYSE : RY) a annoncé aujourd'hui que son Conseil d'administration a déclaré un dividende trimestriel sur les actions ordinaires de 1,54 $ par action, payable à compter du 24 novembre 2025 aux actionnaires ordinaires inscrits à la fermeture des bureaux le 27 octobre 2025.

Le Conseil a aussi déclaré des dividendes sur les actions privilégiées de premier rang à dividende non cumulatif ci-après payables à compter du 24 novembre 2025 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 27 octobre 2025.

Série BF Dividende n o 42 de 0,1875 $ par action.

42 de 0,1875 $ par action. Série BH Dividende n o 41 de 0,30625 $ par action.

41 de 0,30625 $ par action. Série BI Dividende n o 41 de 0,30625 $ par action.

41 de 0,30625 $ par action. Série BO Dividende no28 de 0,3678125 $ par action.

Le conseil a aussi déclaré des dividendes sur les actions privilégiées de premier rang à dividende non cumulatif ci-après payables à compter du 24 novembre 2025 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 17 novembre 2025.

Série BW Dividende no 3 de 33,49 $ par action.

