TORONTO, le 27 août 2025 /CNW/ - La Banque Royale du Canada (TSX : RY) (NYSE : RY) a annoncé aujourd'hui que son Conseil d'administration a déclaré un dividende trimestriel sur les actions ordinaires de 1,54 $ par action, payable à compter du 24 novembre 2025 aux actionnaires ordinaires inscrits à la fermeture des bureaux le 27 octobre 2025.
Le Conseil a aussi déclaré des dividendes sur les actions privilégiées de premier rang à dividende non cumulatif ci-après payables à compter du 24 novembre 2025 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 27 octobre 2025.
- Série BF Dividende no 42 de 0,1875 $ par action.
- Série BH Dividende no41 de 0,30625 $ par action.
- Série BI Dividende no41 de 0,30625 $ par action.
- Série BO Dividende no28 de 0,3678125 $ par action.
Le conseil a aussi déclaré des dividendes sur les actions privilégiées de premier rang à dividende non cumulatif ci-après payables à compter du 24 novembre 2025 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 17 novembre 2025.
- Série BW Dividende no 3 de 33,49 $ par action.
