TORONTO, le 5 avril 2023 /CNW/ - La Banque Royale du Canada (TSX: RY) (NYSE: RY) a annoncé aujourd'hui que les candidats figurant dans la circulaire de sollicitation de procurations datée du 7 février 2023 ont été élus administrateurs de la Banque Royale du Canada. Les résultats détaillés du vote pour l'élection des administrateurs tenu lors de l'assemblée annuelle et extraordinaire des détenteurs d'actions ordinaires qui a eu lieu aujourd'hui se trouvent ci-dessous.

Chacun des 12 candidats suivants a été élu à un poste d'administrateur.

Candidat Votes pour % pour Abstentions % d'abstentions Mirko Bibic 704 831 329 99,28 % 5 086 950 0,72 % Andrew A. Chisholm 706 846 181 99,57 % 3 072 394 0,43 % Jacynthe Côté 696 635 526 98,13 % 13 283 049 1,87 % Toos N. Daruvala 706 252 450 99,48 % 3 666 229 0,52 % Cynthia Devine 706 271 546 99,49 % 3 647 133 0,51 % Roberta L. Jamieson 706 458 135 99,51 % 3 460 544 0,49 % David McKay 706 853 081 99,57 % 3 065 598 0,43 % Maryann Turcke 673 230 727 94,83 % 36 687 952 5,17 % Thierry Vandal 699 440 462 98,52 % 10 478 217 1,48 % Bridget A. van Kralingen 702 349 850 98,93 % 7 568 829 1,07 % Frank Vettese 706 755 035 99,55 % 3 163 644 0,45 % Jeffery Yabuki 704 318 026 99,21 % 5 600 653 0,79 %

Les résultats définitifs du vote sur les questions soumises au vote à l'assemblée annuelle et extraordinaire des détenteurs d'actions ordinaires seront affichés sous peu au https://www.rbc.com/investisseurs/assemblees-annuelles.html et seront déposés auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières du Canada et des États-Unis.

Par ailleurs, compte tenu que le quorum pour l'assemblée extraordinaire des détenteurs d'actions privilégiées de premier rang tenue aussi plus tôt aujourd'hui n'a pas été atteint, cette assemblée a été ajournée au 2 mai 2023 à Mississauga (Ontario). Les actionnaires qui ont déjà transmis un formulaire de procuration à la banque n'ont pas à le faire de nouveau. Pour plus d'information au sujet de la reprise de l'assemblée, veuillez consulter notre site Web à l'adresse rbc.com/relationsinvestisseurs.

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 97 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos 17 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site rbc.com/collectivite-impact-social.

SOURCE Banque Royale du Canada

Renseignements: Investisseurs : Asim Imran, Relations avec les investisseurs, [email protected], 416 955-7804; Médias : Jessica Asaf, Relations avec les médias, [email protected], 514 874-6556