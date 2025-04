TORONTO, le 10 avril 2025 /CNW/ - La Banque Royale du Canada (TSX: RY) (NYSE: RY) a annoncé aujourd'hui que les candidats figurant dans la circulaire de sollicitation de procurations datée du 11 février 2025 ont été élus administrateurs de la Banque Royale du Canada. Les résultats détaillés du vote sur l'élection des administrateurs tenu lors de l'assemblée annuelle et extraordinaire des détenteurs d'actions ordinaires qui a eu lieu aujourd'hui se trouvent ci-dessous.

Chacun des 13 candidats suivants a été élu à un poste d'administrateur.

Candidat Votes pour % pour Abstentions % d'abstentions Mirko Bibic 708 628 738 98,93 % 7 661 141 1,07 % Andrew A. Chisholm 708 871 578 98,96 % 7 418 301 1,04 % Jacynthe Côté 706 889 160 98,69 % 9 400 719 1,31 % Toos N. Daruvala 707 209 694 98,73 % 9 082 025 1,27 % Cynthia Devine 710 134 321 99,14 % 6 157 398 0,86 % Roberta L. Jamieson 709 676 375 99,07 % 6 643 303 0,93 % David McKay 714 255 770 99,71 % 2 063 969 0,29 % Amanda Norton 709 161 751 99,00 % 7 129 968 1,00 % Barry Perry 709 607 879 99,07 % 6 683 840 0,93 % Maryann Turcke 704 936 170 98,41 % 11 355 549 1,59 % Thierry Vandal 696 312 731 97,21 % 20 007 108 2,79 % Frank Vettese 709 275 310 99,02 % 7 016 470 0,98 % Jeffery Yabuki 708 427 395 98,90 % 7 864 386 1,10 %

Les résultats définitifs du vote sur les questions soumises au vote à l'assemblée annuelle et extraordinaire des détenteurs d'actions ordinaires seront affichés sous peu au www.rbc.com/assembleesannuelles et seront déposés auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières du Canada et des États-Unis.

