La Banque Nationale du Canada élargit son offre dans l'Ouest canadien avec l'acquisition de Truvera Trust Corporation

Cette acquisition représente une avancée stratégique majeure pour Banque Nationale Trust, permettant d'élargir l'accès à une expertise de premier plan en fiducie, planification successorale et philanthropie, au bénéfice de la clientèle pancanadienne.

MONTRÉAL, le 7 juill. 2026 /CNW/ - La Banque Nationale du Canada, par l'intermédiaire de sa filiale Société de fiducie Natcan, qui exerce ses activités sous la marque de commerce Banque Nationale Trust (« BNT »), a annoncé aujourd'hui avoir conclu une entente visant l'acquisition de Truvera Trust Corporation (« Truvera »), une société de fiducie de la Colombie-Britannique. Cette acquisition s'inscrit dans une stratégie visant à accroître les capacités de la Banque Nationale en gestion de patrimoine et à renforcer sa présence dans l'Ouest canadien.

« Cette acquisition constitue une étape importante pour renforcer notre présence dans l'Ouest du Canada et rapprocher l'expertise en matière de fiducie et de succession de notre clientèle. Il s'agit également d'un excellent arrimage sur les plans humain et culturel. L'équipe de Truvera se distingue par une expertise approfondie et un réel engagement envers la clientèle qui s'inscrivent naturellement dans la continuité des nôtres. Ensemble, nous améliorons notre capacité à offrir des solutions intégrées, tout en poursuivant le développement d'une organisation qui répond aux besoins évolutifs de nos clients en matière de patrimoine et de succession. » - Marie-Soleil Lemieux, présidente et cheffe de la direction, Banque Nationale Trust

« Se joindre à Banque Nationale Trust représente une occasion très stimulante pour Truvera Trust Corporation, notre équipe et notre clientèle. Nous partageons un engagement envers un service réfléchi et personnalisé, et ce partenariat nous permettra de bâtir sur cette base tout en bénéficiant de l'envergure, de l'expertise et des ressources de la Banque Nationale. Ensemble, nous sommes en excellente position pour accélérer notre croissance, renforcer nos capacités et continuer à offrir une valeur exceptionnelle à notre clientèle. » - Don Woods, chef de la direction, Truvera Trust

Ayant son siège social à Vancouver et un bureau à Kelowna, Truvera offre des services spécialisés en planification successorale et fiduciaire, de même que des services d'exécuteur testamentaire et de fiduciaire, accompagnant les particuliers, les familles et les propriétaires d'entreprise dans la gestion de transitions de patrimoine complexes. Cette acquisition contribue à accroître la présence de BNT grâce à son expertise spécialisée et à ses relations bien établies avec la clientèle. Cette acquisition vient renforcer la capacité de la Banque Nationale à offrir des solutions de gestion de patrimoine intégrées et complètes couvrant l'ensemble des besoins, en planification financière, en gestion de patrimoine, en services bancaires et en services de fiducie.

En établissant une présence locale dans l'Ouest canadien, BNT :

élargira son soutien au transfert de richesse intergénérationnel et à la planification successorale;

accentuera sa présence au sein de la communauté d'affaires et professionnelle locale;

accroîtra la collaboration entre les différents services de Gestion de patrimoine dans l'Ouest canadien, notamment avec Financière Banque Nationale Gestion de patrimoine et Gestion privée 1859.

Cette acquisition témoigne de l'approche de croissance ciblée et disciplinée de BNT, qui consiste à saisir des occasions permettant de bonifier ses capacités, de soutenir son développement à long terme et de générer une valeur concrète pour ses clients et partenaires. L'intégration sera réalisée progressivement afin d'assurer la continuité des affaires pour la clientèle et les équipes, tout en tirant parti de l'infrastructure et de l'expertise plus larges de BNT. La valeur de cette transaction n'aura pas d'incidence importante sur la situation financière de la Banque. La transaction demeure assujettie aux conditions de clôture habituelles, y compris les approbations réglementaires, et devrait être conclue au cours des prochains mois.

Mise en garde à propos des déclarations prospectives

Certaines déclarations faites dans ce communiqué de presse sont des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives reposent sur un certain nombre d'hypothèses et sont assujetties à un certain nombre de facteurs, de risques inhérents et à des incertitudes, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la Banque Nationale et dont les effets sont difficilement prévisibles, y compris, entre autres, la capacité de la Banque Nationale à intégrer avec succès Truvera et la possibilité que l'acquisition de Truvera ne se concrétise pas, ou pas au moment prévu. À moins que la législation ne l'y oblige, la Banque Nationale ne prévoit pas mettre à jour quelque déclaration prospective que ce soit, verbale ou écrite, qu'elle peut faire ou qui peut de temps à autre être faite en son nom. L'information prospective contenue dans le présent communiqué de presse est présentée aux fins de l'interprétation de l'information contenue dans ce dernier et pourrait ne pas convenir à d'autres fins.

À propos de Banque Nationale Trust

Banque Nationale Trust est une marque de commerce de la Banque Nationale du Canada utilisée sous licence par Trust Banque Nationale Inc. et Société de Fiducie Natcan, filiales en propriété exclusive de la Banque Nationale du Canada.

À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d'un actif de 618 milliards de dollars au 30 avril 2026, la Banque Nationale du Canada (la « Banque ») est l'une des six banques d'importance systémique au Canada. La Banque compte plus de 35 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir et exerce ses activités dans trois secteurs au Canada, soit Particuliers et Entreprises, Gestion de patrimoine et Marchés des capitaux. Un quatrième secteur, Financement spécialisé aux États-Unis et International, vient compléter la croissance des activités domestiques. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise des réseaux sociaux.

À propos de Truvera Trust Corporation

Fondée en 2005, Truvera Trust Corporation est une société de fiducie privée établie en Colombie-Britannique, avec des bureaux à Vancouver et à Kelowna. Spécialisée dans l'administration des successions et des fiducies, Truvera offre des services fiduciaires professionnels aux particuliers, aux familles, aux liquidateurs et aux bénéficiaires partout en Colombie-Britannique.

SOURCE Banque Nationale du Canada

Renseignements : Alexandre Guay, Conseiller principal, Affaires publiques, Banque Nationale du Canada, Tél. : 514 412-5125, [email protected]